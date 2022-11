Target, Lowes, Carnival und andere

Schauen Sie sich die Unternehmen an, die vor der Glocke Schlagzeilen machen:

Ziel (TGT) – Target stürzte vorbörslich um 13,5 % ab, nachdem es die Konsensschätzungen um 59 Cent verfehlt hatte, mit einem Quartalsgewinn von 1,54 $ pro Aktie. Der Einzelhändler erwartet einen Rückgang der Weihnachtsverkäufe und halbierte seine Prognose für die operative Marge für das laufende Quartal. Target kündigte außerdem an, einen Kostensenkungsplan auf den Weg zu bringen, mit dem bis zu 3 Milliarden US-Dollar pro Jahr eingespart werden sollen.

Lowes (LOW) – Lowe’s legte im vorbörslichen Handel um 2,4 % zu, nachdem der Baumarkthändler die Umsatz- und Gewinnschätzungen für sein letztes Quartal übertroffen und besser als erwartete vergleichbare Ladenverkäufe gemeldet hatte.

Karneval (CCL) – Carnival brach im vorbörslichen Markt um 12,7 % ein, nachdem der Kreuzfahrtanbieter im Rahmen seines Refinanzierungsplans ein Angebot von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar angekündigt hatte.

Voraus Autoteile (AAP) – Advance Auto Parts stürzte im Handel außerhalb der Geschäftszeiten um 14,7 % ab, nachdem der Autoteile-Einzelhändler niedriger als erwartete Quartalsgewinne veröffentlicht hatte. Obwohl der Umsatz den Prognosen von Street entsprach, wurden die Ergebnisse dadurch beeinträchtigt, dass die Verbraucher zu den billigeren Eigenmarken statt zu den teureren nationalen Marken wechselten. Das Unternehmen senkte auch seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Wettbewerber O’Reilly Autoteile (ORLY) fiel um 2,9 %.

Salbei-Therapeutika (SAGE) – Sage Therapeutics legte im vorbörslichen Handel um 3,3 % zu, nachdem eine SEC-Einreichung zeigte, dass CEO Barry Greene 14.500 Aktien zu seiner Beteiligung an dem Arzneimittelhersteller hinzufügte.

Corteva (CTVA) – Corteva fiel vorbörslich um 1 %, nachdem UBS die Aktie des Unternehmens für Saatgut- und Pflanzenschutzprodukte von „Kaufen“ auf „Neutral“ herabgestuft hatte, was nach Angaben des Unternehmens ein Bewertungsaufruf ist. Dennoch erhöhte UBS ihr Kursziel für die Corteva-Aktie von 70 US-Dollar pro Aktie auf 73 US-Dollar.

Alibaba (Baba), NetEase (NTES) – Die in China ansässigen Unternehmen gehören zu den Aktien, die nach einem Reuters-Bericht, dass US-Aufsichtsbehörden „guten Zugang“ zu Audits von in den USA notierten chinesischen Unternehmen erhielten, an Boden gewinnen.

Etsy (ETSY) – Der Online-Handwerksmarktplatz wurde auf Evercores „Tactical Underperform“-Liste gesetzt, obwohl das Unternehmen ein Outperformance-Rating für die Aktie beibehielt. Evercore schätzt Etsys langfristige Aussichten, sieht aber einen 3-Monats-Trend mit geringerer Kaufhäufigkeit und einer Verschiebung der Ausgaben hin zu preisgünstigeren Artikeln voraus. Etsy rutschte im Premarket um 3,6 % ab.