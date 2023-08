Mölln. Ganz vorsichtig hält Tanja Höfert ihr fünf Wochen altes Baby im warmen, milchigen Wasser der Badewanne. Dann nimmt sie die Hände unter den Armen hervor und hält nur noch sanft den Kopf ihres Sohnes. Der Rest des Körpers schwimmt. Elijah entspannt sich langsam, bewegt seine Hände, seine Beine, dann schließt er die Augen. „Das erste Bad ist ein besonderer Moment“, sagt Hebamme Gundula Rossa. Hatte eine „ihrer“ Frau eine schwere, stressige Geburt, nutzt sie dieses erste Bad, um danach einen ganz persönlichen Moment zu ermöglichen. Dann sollte sich die Mutter von oben befreien und das Kind eingewickelt direkt aus dem Wasser auf ihre Brust legen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Die Geburt von Elijah verlief gut – aber nicht wie geplant. Denn als sich Tanja Höfert am 13. Juli auf den Weg zur Geburtsklinik in Geesthacht machte und bei ihren Eltern in Büchen Halt machte, um ihren Mann zu treffen, ging plötzlich alles ganz schnell. Bevor die Familie mit dem Auto den Hof verlassen hatte, sprang Möllner wieder heraus, die Wehen waren zu stark. Die Besatzung des alarmierten Rettungswagens wollte sie gerade in die Klinik fahren, als ihre Fruchtblase platzte. Also zog die schwangere Frau in das Wohnzimmer ihrer Eltern. Eine Viertelstunde später war Elijah da.

Hebamme Gundula Rossa mit Badeeimer für Babys. Sie rät Müttern, Muttermilch ins warme Wasser zu geben. © Quelle: Julia Dittmann

Universitätskliniken sind zu groß für die Mutter

Tanja Höfert hatte Glück, dass alles gut lief, dass die Sanitäterin dem Instinkt ihrer Mutter vertraute. Anschließend wurde sie in die Klinik nach Geesthacht gebracht – dort wurde auch die Geburt registriert. Am liebsten hätte Höfert wie beim ersten Mal wieder in Ratzeburg entbunden, doch die Entbindungsstation ist geschlossen, nun auch die im Lübecker Marienhospital. So blieb nur Geesthacht übrig, obwohl Höfert der Gedanke nicht gefiel, so lange mit Wehen im Auto zu sitzen. Die Universitätskliniken in Lübeck und Hamburg-Eppendorf sind zu groß für die Mutter.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Generell scheinen viele Frauen die Geburt im Krankenhaus mit Stress zu assoziieren. Im Gegensatz zu Tanja Höfert plante Mutter Carina Dannhauer, ebenfalls aus Mölln, ihre zweite Geburt von Anfang an zu Hause. „Ich wollte meinen Sohn im Geburtshaus in Lübeck zur Welt bringen, musste aber am Ende ins Universitätsklinikum wechseln“, sagt die 35-Jährige. Das Schlimmste für sie: die Autofahrt, zumal sie zunächst zu früh dorthin fuhr und wieder nach Hause geschickt wurde. „Das wollte ich nicht noch einmal erleben, ich wollte in Ruhe gelassen werden.“ Keine ständigen Untersuchungen und Fragen, keine Fremden.

Genau die Geburt, die sie wollte

Stattdessen verbrachte die Mutter viel Zeit mit Geburten, verarbeitete ihre Erlebnisse. Direkt nach ihrem zweiten positiven Schwangerschaftstest kümmerte sich Dannhauer um eine Hebamme und organisierte alles für eine Hausgeburt. Es hat geklappt: Am 23. Juni kam ihre Tochter zur Welt, es war genau die Geburt, die sie sich gewünscht hatte. Die Hebamme war zur Sicherheit da. Im Notfall wäre die Entbindungsstation in Geesthacht zuständig gewesen. Wie sie erklärt, kennt Dannhauer auch Frauen, die sich für eine alleinige Geburt entscheiden. Denn sie gibt Mutter-Kind-Kurse, und die Mütter reden über volle Kreißsäle, Geburten auf dem Flur oder im Aufzug, Hebammen, die sich um mehrere Gebärende gleichzeitig kümmern müssen, betonten Pflegekräfte. Gundula Rossa berichtet auch von Frauen, die auf dem Klinikparkplatz oder in der Notaufnahme entbunden haben.

„Bei der Geburt sollte sich eine Frau in einer vertrauten Umgebung aufhalten, in der sie sich wohlfühlt“, sagt die Hebamme. Denn auch die Zeit unmittelbar nach der Geburt und das Wochenbett sind eine sensible Phase. „Eine Frau geht bei der Geburt über ihre Grenzen hinaus – davon muss sie sich in Ruhe erholen können.“ Das ist in einer Klinik, in der täglich viele Geburten stattfinden, nicht unbedingt möglich. Unruhe kann jedoch Auswirkungen auf den Blutdruck oder das Stillen haben. Rossa empfindet Frauen, die sich für eine Hausgeburt entscheiden, als ruhiger.

Die Zahl der Hausgeburten nimmt seit Jahren zu

Anke Bertram, Vorsitzende des Hebammenverbandes Schleswig-Holstein, bestätigt, dass die Zahl der Hausgeburten seit Jahren zunimmt. Während der Corona-Pandemie kam es zu einem weiteren Anstieg. „Mütter, die damit gute Erfahrungen gemacht haben, haben oft ihr zweites und drittes Kind zu Hause“, sagt Bertram.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Auch Carina Dannhauer würde gerne noch einmal zu Hause gebären. Sie vertraut jetzt sich selbst und ihrem Körper. Denn – und da stimmt sie mit Gundula Rossa und Tanja Höfert überein – jede Frau soll sich bei der Geburt sicher und beschützt fühlen. Auch das erste Kind kann bei Ihnen zu Hause zur Welt kommen. Aber: Es gibt nicht genügend Hebammen, die eine Hausgeburtsbegleitung anbieten. Und es bleibt immer ein Restrisiko. Doch wenn sich eine Frau für die Sicherheit der Klinik entscheidet, ist sie manchmal weit entfernt. Oder, wie im Fall von Tanja Höfert, sogar zu weit.

LN