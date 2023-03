Tandarts in Colorado gearresteerd wegens vermeende vergiftiging had zijn vrouw arseen besteld en gezocht naar ‘hoe vergif te maken’, zegt de beëdigde verklaring

CNN

Een tandarts uit Colorado wordt ervan beschuldigd zijn vrouw dodelijk te hebben vergiftigd door naar verluidt arseen in haar eiwitshakes te doen nadat ze die online had besteld en door in de weken voorafgaand aan haar dood een aantal verdachte zoekopdrachten op internet uit te voeren, waaronder ‘hoe vergif te maken’, volgens een verklaring arrestatiebevel.

James Toliver Craig, 45, werd zondag gearresteerd en voorlopig beschuldigd van moord met voorbedachten rade nadat zijn vrouw, Angela Craig, 43, stierf nadat ze in het ziekenhuis was opgenomen wegens ernstige hoofdpijn en duizeligheid, zo maakte de politie van Aurora bekend.

Onderzoekers beweren dat James Craig “de planning en intentie heeft getoond om het leven van zijn vrouw te beëindigen door te zoeken naar manieren om iemand onopgemerkt te doden, haar gifstoffen te geven die overeenkomen met haar ziekenhuissymptomen, en te werken aan het beginnen van een nieuw leven”, zegt de beëdigde verklaring. .

Angela Craig stierf woensdag nadat ze zich volgens de beëdigde verklaring voor de derde keer deze maand in het ziekenhuis had gemeld. Nadat ze aankwam, kreeg ze een ernstige aanval, werd ze aan de beademing gelegd en kort daarna werd ze medisch hersendood verklaard, zei het.

In de weken voor haar dood gebruikte James Craig naar verluidt een computer in zijn tandartspraktijk om meerdere “niet-detecteerbare gifstoffen” te onderzoeken en zoekopdrachten op internet uit te voeren, waaronder “hoeveel gram puur arseen zal een mens doden” en YouTube-zoekopdrachten naar “hoe vergif te maken”. ” en “Top 5 niet-detecteerbare gifstoffen die geen tekenen van vals spel vertonen”, aldus de beëdigde verklaring.

CNN heeft niet kunnen vaststellen of Craig een advocaat heeft.

De echtgenoot zou ook een nieuw e-mailaccount hebben gebruikt om online arsenicum te bestellen, aldus de beëdigde verklaring.

Op 6 maart, twee dagen nadat het pakket met arsenicum was afgeleverd bij het huis van de Craigs, ging Angela Craig naar het ziekenhuis en meldde dat ze duizelig was, haar ogen niet kon focussen en voelde dat haar lichaam traag reageerde, volgens de beëdigde verklaring. waarin wordt opgemerkt dat de omstandigheden in overeenstemming zijn met enkele symptomen van arseenvergiftiging.

Die dag sms’te Angela James Craig: “Ik voel me gedrogeerd”, volgens screenshots van wat volgens de beëdigde verklaring teksten tussen het paar waren.

De echtgenoot antwoordde: ‘Gezien onze geschiedenis weet ik dat dit een trigger moet zijn. Even voor de duidelijkheid, ik heb je niet gedrogeerd. Ik ben echter super bezorgd. Je zag er echt bleek uit voordat ik wegging. Zoals zelfs in je lippen.

Volgens de beëdigde verklaring vertelde de zus van Angela Craig aan de onderzoekers dat het huwelijk van het paar tumultueus was en dat Angela haar vertelde dat James Craig haar eerder had gedrogeerd omdat hij zelfmoord zou plegen en niet wilde dat zijn vrouw hem zou kunnen tegenhouden.

Eveneens op 6 maart zou James Craig naar verluidt oleandrin hebben besteld, een giftig plantenextract, maar de zending werd “onderschept door FedEx” op verzoek van onderzoekers en nooit afgeleverd, volgens het document.

Zijn vrouw werd van 9 maart tot 14 maart opnieuw in het ziekenhuis opgenomen, gedurende welke tijd James Craig de zeer dodelijke chemische kaliumcyanide bestelde, die aan zijn tandartspraktijk werd afgeleverd, zo beweert de beëdigde verklaring.

Terwijl Angela Craig woensdag voor de laatste keer in het ziekenhuis werd opgenomen, vertelde een van de zakenpartners van haar man een verpleegster over de levering van kaliumcyanide door James Craig aan hun medische praktijk, en merkte op dat het niet nodig was om de chemische stof op kantoor te hebben, zegt de beëdigde verklaring. De verpleegster meldde dit vervolgens bij de politie, waarmee het onderzoek naar de dood van Angela Craig op gang kwam.

De man vertelde het Department of Human Services dat zijn vrouw suïcidaal was geweest en “had zijn collega’s verteld dat zijn huwelijk op de klippen gelopen was en dat hij in financiële moeilijkheden verkeerde”, zegt de verklaring. In het document staat dat geen van de door onderzoekers geïnterviewde mensen suggereerde dat Angela Craig zelfmoordgedachten had geuit.

Na de dood van Angela Craig vertelde haar zus de onderzoekers dat James Craig haar had verteld dat hij geen autopsie wilde laten plaatsvinden.

“James zei dat hij het gevoel had dat als ze er niet achter konden komen wat er met haar aan de hand was toen ze nog leefde, hij haar niet meer zou laten prikken als ze dood was”, luidt de beëdigde verklaring.

James Craig verscheen maandag voor het eerst voor de rechtbank en de aanklacht zal naar verwachting donderdag formeel worden ingediend, aldus Shaun Clark, directeur van de Colorado Judicial Branch Court. Hij wordt vastgehouden zonder band en mag geen contact hebben met zijn zes kinderen, meldde CNN-partner KUSA.