Tampa Bay Buccaneers vs. Seattle Seahawks in München: NFL-Livestream

Tampa Bay Buccaneers gegen Seattle Seahawks im Liveticker: Alles zum NFL-Spiel in München im Liveticker: Die Stadt befindet sich bereits im Ausnahmezustand

von Deutschland NFL-Vision: Mehr Fans, mehr Spiele, mehr Lokalmatadoren

Als Superstar Tom Brady am Freitagmorgen mit Camouflage-Tasche und schwarzem Hoodie aus dem Flugzeug der Tampa Bay Buccaneers stieg, hatten die Seattle Seahawks bereits ihre erste Münchner Fußballparty gefeiert. Zu lauter Musik tanzte das Team von Quarterback Geno Smith beim Wohlfühlprogramm am Donnerstag auf dem Trainingsrasen an der Säbener Straße. „Ich bin sehr aufgeregt und möchte jeden Moment hier genießen“, sagte Smith, als er mit einem Schal des FC Bayern München vor die Presse trat. Gleichzeitig stimmten sich tausende Seahawks- und Bucs-Fans in der Innenstadt auf das erste NFL-Spiel in Deutschland ein.

München ist im Fußballfieber. Brauereien haben sich in NFL-Kneipen verwandelt, der Odeonsplatz gleicht einem riesigen Fanshop und an den Abenden vor dem Kracher in der Allianz Arena steigt eine Fußballparty nach der anderen. Wenn die beste Fußballliga der Welt am Sonntag (15.30 Uhr / ProSieben und DAZN) erstmals ein Spiel in Deutschland austrägt, werden rund 67.000 Menschen dabei sein – laut NFL könnten drei Millionen Tickets verkauft worden sein. Gleichzeitig werden tausende Fans beim Public Viewing im Audi Dome erwartet.

Buccaneers versus Seahawks ist nur der Anfang

Das Spiel in München soll nur der Auftakt einer ganz großen deutschen NFL-Vision sein. Schon jetzt steht fest, dass sich die bayerische Landeshauptstadt in den nächsten drei Jahren drei weitere Hauptrundenspiele mit Frankfurt teilen wird. „Aber natürlich wollen wir hier in Zukunft noch mehr Spiele spielen. Unser oberstes Ziel ist Fanwachstum. Wir wollen mehr Fans für den Sport begeistern und mehr Menschen Zugang zu diesem Sport verschaffen“, so Steinforth.

Wie kann das gelingen? Unter anderem durch mehr „Local Heroes“ in der NFL. „Je mehr deutsche Protagonisten es gibt, desto mehr können Fans eine emotionale Bindung aufbauen“, sagte Steinforth, „es gibt die NFL Academy in London. Da müssen mehr deutsche Spieler rein – und in das International Player Pathway Program (IPPP).“ . Mit dem IPPP will die NFL ausländischen Spielern den Schritt in die Liga erleichtern – Stuttgarts Jakob Johnson gelang der nächste Karrieresprung.