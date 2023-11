Tamirat Tola stellt Streckenrekord auf: NPR

Tamirat Tola gewann das Rennen der Männer beim New-York-City-Marathon und brach damit den bisherigen Streckenrekord.

Der äthiopische Läufer beendete das 26,2-Meilen-Rennen durch fünf Bezirke am Sonntag in 2 Stunden, 4 Minuten und 58 Sekunden und übertraf damit die bisherige Marke von 2:05,06, die Geoffrey Mutai im Jahr 2011 aufgestellt hatte.

„Es ist großartig, dass die Menschen in New York mich auf jedem Kilometer moralisch unterstützen“, sagte Tola laut The Associated Press. „Ich denke nicht viel nach. Ich denke daran, zu gewinnen. Das ist also schön.“

Tola gewann bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio die Bronzemedaille über 10.000 Meter.

Der Kenianer Albert Korir, der den Marathon 2021 gewann, wurde mit fast 2 Minuten Rückstand Zweiter.

Hellen Obiri aus Kenia setzte sich auf der bergauf führenden Zielgeraden gegen die Konkurrenz durch und gewann den Damentitel. Sie belegte mit einer Zeit von 2:27:23 den ersten Platz und überholte damit die Äthiopierin Letesenbet Gidey um 6 Sekunden.

„Mein erstes Debüt hier war schrecklich für mich, und ich sage, dass ich nächstes Jahr nicht hierher zurückkommen möchte“, sagte Obiri der AP. „Danach sagte ich: ‚Wow, ich bin wieder hier.‘ Wissen Sie, manchmal lernt man aus seinen Fehlern.“

Obiri, der im April den Boston-Marathon gewann, ist nach Angaben des Nachrichtendienstes der erste seit der Norwegerin Ingrid Kristiansen im Jahr 1989, der beide Rennen im selben Jahr gewann.

Trotz des beeindruckenden Teilnehmerfelds und des milden Wetters erfüllten sich die Hoffnungen auf ein Rekordjahr für die Frauen nicht. Margaret Okayos Streckenrekord von 2:22:31 aus dem Jahr 2003 gilt immer noch.

Die US-Amerikanerinnen Kellyn Taylor und Molly Huddle wechselten sich die meiste Zeit des Rennens an der Spitze der elf Läuferinnen ab, bevor die beiden auf den Plätzen acht und neun landeten, wie die AP feststellte.

„Auf den ersten 20 Meilen habe ich gedacht, was zum Teufel los ist“, sagte Taylor der AP. „Es war super seltsam, eines der seltsamsten Rennen, die ich je mit dem Kaliber des Talents auf dem Feld gefahren bin. Es gab Gespräche darüber, den Streckenrekord zu brechen und alles zu tun; nach einer Weile schien es, als würde das nicht passieren. Wir „Ich laufe ohne guten Grund ein Sechs-Minuten-Tempo. Manchmal laufen Rennen so ab. Man kann mitmachen und das tun oder sein eigenes Ding machen. Heute habe ich einfach beschlossen, mitzumachen und zu versuchen, durchzuhalten.“