Tallulah Willis sagt, die Demenz von Papa Bruce Willis sei „wirklich aggressiv“

Tallulah Willis besuchte „The Drew Barrymore Show“ und erzählte, warum es für ihre Familie wichtig war, offen über den „aggressiven“ Zustand, die frontotemporale Demenz, zu sprechen, an der ihr Vater Bruce Willis leidet.

„Was ist mit meinem Vater los – er hat eine wirklich aggressive kognitive Krankheit, eine Form von Demenz, die sehr selten vorkommt“, erzählte die 29-jährige Tochter von Bruce Willis und Demi Moore Barrymore in der Folge vom 8. November.

Im Februar 2023 gab die Familie Willis bekannt, dass bei dem 68-jährigen „Stirb langsam“-Schauspieler frontotemporale Demenz (FTD) diagnostiziert wurde, nachdem er 2022 erstmals mitgeteilt hatte, dass er mit Aphasie zu kämpfen habe, einer Erkrankung, die die Sprechfähigkeit einer Person beeinträchtigt und schreibe. FTD unterscheidet sich von bekannteren Demenzarten wie der Alzheimer-Krankheit, da es Auswirkungen auf die Kommunikation, die Führungsfunktionen, das Verhalten und die Persönlichkeit hat.

Tullulah Willis sagte, die Familie – zu der Moore, Stiefmutter Emma Heming Willis und die Schwestern Rumer, Scout, Mabel und Evelyn gehören – habe aus mehreren Gründen beschlossen, offen über den Gesundheitszustand von Bruce Willis zu sprechen.

„Einerseits ist es das, was wir als Familie sind“, sagte sie. „Aber es ist für uns auch sehr wichtig, das Bewusstsein für FTD zu schärfen, da es nicht genügend Informationen gibt.“

Tallulah Willis gab gegenüber Barrymore zu, dass sie bis zur Diagnose ihres Vaters mit FTD nicht vertraut war.

„Ich hatte keine Ahnung“, sagte sie. „Die größere Version dessen, was ich zu tun versuche, ist, wenn wir etwas, mit dem wir als Familie und als Einzelne zu kämpfen haben, anderen Menschen helfen können, es zu ändern und etwas Schönes daraus zu machen, das ist wirklich etwas Besonderes.“ für uns.“

Um mit der Krankheit ihres Vaters klarzukommen, hat Tallulah Willis seine Besitztümer durchsucht und mehr über ihn erfahren.

„Eine wirklich schöne Möglichkeit für mich, dies zu heilen, besteht darin, wie ein Archäologe für die Sachen meines Vaters, seine Welt, seine kleinen Schmuckstücke und Kracher zu werden“, sagte sie in der Show.

Sie dachte auch darüber nach, wie es heutzutage ist, Zeit mit ihrem Vater zu verbringen, und erklärte, dass sie oft Musik hören. „Musik zu spielen … und in dieser Energie der Liebe zu sitzen, das ist wirklich etwas Besonderes“, sagte sie.

Auf die Frage nach dem aktuellen Gesundheitszustand ihres Vaters antwortete Tallulah Willis: „Er ist derselbe, was meiner Meinung nach in dieser Hinsicht das Beste ist, was man sich wünschen kann. Ich sehe Liebe, wenn ich bei ihm bin.“ , und es ist mein Vater und er liebt mich.

Im Mai 2023 veröffentlichte Vogue einen Aufsatz von Tallulah Willis, der sich mit der Gesundheit ihres Vaters befasste. Sie hatte sich gefragt, ob mit dem „Sixth Sense“-Darsteller „schon lange Zeit“ etwas nicht stimmte, noch bevor die Familie einen Namen dafür hatte, was Bruce Willis erlebte.

„Es begann mit einer Art vager Reaktionslosigkeit, die die Familie auf Hollywood-Hörverlust zurückführte: ‚Sagen Sie laut!‘ „Stirb langsam“ hat Papas Ohren durcheinander gebracht“, sagte sie in dem Aufsatz. „Später nahm die mangelnde Reaktionsfähigkeit zu und ich nahm es manchmal persönlich. Er hatte mit meiner Stiefmutter Emma Heming Willis zwei Babys bekommen, und ich dachte, er hätte das Interesse an mir verloren.‘“

Tallulah Willis gab zu, dass ihr nicht bewusst war, dass die FTD „seine Wahrnehmung und sein Verhalten Tag für Tag beeinträchtigt“. Während sie viel Kummer über den Zustand ihres Vaters ertragen musste, hat sie auch Wege gefunden, Schönheit zu finden.

„Ich kann diese Zeit genießen, die Hand meines Vaters halten und spüren, dass es wunderbar ist. Ich weiß, dass Prüfungen bevorstehen, dass dies der Anfang von Trauer ist, aber die ganze Sache, dass man sich selbst liebt, bevor man jemand anderen lieben kann – das ist real“, schrieb sie.