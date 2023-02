talkSPORT heeft de exclusieve radiorechten verworven voor het langverwachte gevecht tussen Jake Paul en Tommy Fury in Saoedi-Arabië.

Onze Fight Night Coverage begint op zondag 26 februari om 19.00 uur op talkSPORT 2, met het hoofdevenement op talkSPORT vanaf 21.00 uur.

Jake Paul vs Tommy Fury staan ​​tegenover elkaar in Saoedi-Arabië

Het commentaarteam bestaat uit voormalig bokser Spencer Oliver, Adam Catterall, Dom McGuinness en Gareth A Davies, die vanuit Saoedi-Arabië puntsgewijs commentaar zullen leveren op elk moment.

De dekking omvat de hele volgende week dagelijkse boksinhoud op het talkSPORT-netwerk, inclusief een preview-uur met Jim White om 12.00 uur op donderdag.

De persconferentie en weging zullen ook worden besproken, naast reguliere podcast-inhoud en exclusieve inhoud op onze digitale en sociale platforms, om vechtfans het ultieme overzicht van de strijd te geven.

Liam Fisher, hoofd van talkSPORT, zei: “We zijn heel blij dat we exclusieve radioverslaggeving kunnen delen over de langverwachte confrontatie tussen Jake Paul en Tommy Fury in Saoedi-Arabië. Boksfans krijgen ongekende toegang van binnen en buiten de ring via het talkSPORT-netwerk’.

