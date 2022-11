talkSPORT sagte vor fünf Jahren England XI für die Weltmeisterschaft 2022 voraus

Die Weltmeisterschaft ist nur noch wenige Tage entfernt und hat lange auf sich warten lassen.

Katar erhielt das Turnier bereits 2010 und es ist das erste, das im Nahen Osten stattfindet, und zwar eher im Winter als im Sommer.

Getty Southgate wird sein Land nach Katar führen, seinem dritten großen Turnier

Gareth Southgate hat seinen 26-köpfigen englischen Kader ausgewählt und hofft, auf dem Halbfinallauf 2018 aufbauen zu können, dem eine endgültige Niederlage bei der Euro 2020 folgte.

Die Fans werden über der Liste brüten und versuchen herauszufinden, wie Southgate aufgestellt wird. Wird er hinten zu fünft spielen? Wer wird vorne neben Harry Kane stehen? Wird James Maddison starten?

Niemand wird es bis kurz vor dem Anpfiff gegen den Iran am Montag, 21. November wissen – mit Live-Kommentar des Spiels auf talkSPORT.

Nun, hier bei talkSPORT Towers dachten wir, dass dies ein guter Zeitpunkt wäre, um auf unser vorhergesagtes englisches Team von vor FÜNF Jahren zurückzublicken.

Wir haben unsere Hälse aufs Spiel gesetzt und Spott riskiert, indem wir unsere Elf für die Weltmeisterschaft in Katar bis 2017 ausgewählt haben, kurz nachdem die U20-Mannschaft die Weltmeisterschaft gewonnen hatte.

Wir haben ein paar Dinge absolut auf den Punkt gebracht. Aber wir werden unsere Hände hochhalten und zugeben, dass wir einige schreckliche Fehler gemacht haben.

AFP Kane ist Englands Kapitän und hat 51 Tore

Fünf unserer Favoriten wurden in den Kader aufgenommen, und ein weiterer, Ben Chilwell, hätte es wahrscheinlich geschafft, wenn er sich wenige Tage vor der Bekanntgabe des Kaders nicht eine Oberschenkelverletzung zugezogen hätte.

Kane war bereits 2017 ein regelmäßiger Starter für England und erzielte bis Ende des Jahres 12 Tore für sein Land, und es war ein Kinderspiel, ihn einzusetzen. Er könnte und sollte Wayne Rooneys Rekord in Katar brechen.

Neben ihm ist Marcus Rashford, der sich erst kürzlich nach einem Formtief wieder in den Kader von Southgate zurückgespielt hat. Eine rechtzeitige Rückkehr für Rashford, Manchester United, England und die eigene Glaubwürdigkeit von talkSPORT.

AFP Rashford war in dieser Saison ein anderer Spieler und wurde in die Nationalmannschaft zurückgerufen

Eric Dier ist ein weiterer, der aus der Wildnis zurückgekehrt ist, um sich seinen Platz im Kader der Three Lions zu sichern, obwohl wir ihn im Mittelfeld spielen ließen. Eine Position, die er früher in seiner Karriere oft spielte, bevor er regelmäßiger zum Innenverteidiger wechselte.

John Stones war 2016 für 47,5 Millionen Pfund nach Man City gezogen und wurde viermaliger Premier League-Sieger. Er war sowohl aufgrund seiner Form als auch aufgrund von Verletzungen in und aus der Mannschaft von Pep Guardiola, hat aber seine Bedeutung in den letzten Spielzeiten unterstrichen.

Kyle Walker wäre vor seiner Verletzung ein guter Starter in Katar gewesen und geht ohne Fitness und Spielzeit ins Turnier. Wir hatten ihn als Rechtsverteidiger, während Southgate ihn oft auf der rechten Seite einer Dreierkette eingesetzt hat.

Nun für diejenigen, die nicht im englischen Kader sind …

Getty Alli hat 37 Mal für England gespielt, aber der letzte dieser Auftritte war 2019

Der erste ist Dele Alli. 2017 lag ihm die Welt zu Füßen und er war wirklich einer der besten Spieler Europas, in der Premier League-Saison 2016/17 erzielte er 18 Erstligatore.

Niemand hat seinen dramatischen Niedergang in dieser Weise vorhergesehen, und jetzt findet er sich an Besiktas ausgeliehen und ganz weit unten in der Hackordnung wieder.

Als nächstes kommen zwei Mittelfeldspieler, Lewis Cook und Nathaniel Chalobah, die nicht ganz so angetreten sind, wie die meisten von uns dachten.

Lewis Cook führte England als Kapitän zur U20-Weltmeisterschaft

Beide spielten in der englischen Altersgruppe und absolvierten sogar ein Länderspiel für die A-Nationalmannschaft, litten aber auch unter Verletzungsproblemen.

Chalobah begann seine Karriere bei Chelsea und hatte eine umfangreiche Leihgeschichte bei sechs verschiedenen Vereinen, bevor er zu Watford kam und jetzt bei Fulham ist.

Cook war ein solider Spieler der Premier League bei Bournemouth, kam aber für die jüngsten englischen Kader nie wirklich in Betracht.

Wir dachten, dass Michael Keane neben Stones im Herzen der englischen Verteidigung stehen würde, war aber in den letzten zwei Jahren nicht im Kader.

Getty Butland hat neun Mal für England gespielt, zuletzt 2018

Im Jahr 2017 spielte er bei Burnley und war in die engere Wahl für den PFA Young Player of the Year gekommen, bevor er für 25 Millionen Pfund zu Everton wechselte.

Schließlich hatten wir Jack Butland im englischen Tor, aber derzeit ist er nicht annähernd im Kader. Jordan Pickford hält das Trikot Nr. 1 mit Aaron Ramsdale und Nick Pope, seinen Stellvertretern, und Sie haben auch Dean Henderson im Rennen um zukünftige Kader.

Im Jahr 2017 war Butland Stammspieler bei Stoke in der Premier League und es wurde ihm eine glänzende Zukunft vorhergesagt.

Seine Karriere stagniert jedoch und er ist derzeit bei Crystal Palace, muss aber in dieser Saison noch auftreten.

Wie talkSPORT bereits 2017 voraussagte, dass England in Katar antreten würde