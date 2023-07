Markus Söder sitzt bei Maischberger, sein Stellvertreter Hubert Aiwanger bei Lanz. Beide beschweren sich über die Bundesregierung im Allgemeinen und über das Heizungsgesetz im Besonderen. Ersterer sei demokratisch gewählt worden, Letzterer sei undemokratisch, sagt der Freie-Wähler-Chef.

Es ist Dienstagabend. Sandra Maischberger spricht während ihres Gesprächs in der ARD mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder von der CSU. Zeitgleich läuft im ZDF die Talkshow mit Markus Lanz. Einer der Gäste: der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Während Maischberger und Söder ernsthafte Gespräche auf hohem Niveau führen, wird die Lanz-Show gelegentlich zu einer Art Karnevalsfeier. Es wird viel gelacht. Ernst wird es, als Aiwanger sich zu seinem Bild von der Regierung in Berlin äußert. Wenige Wochen zuvor hatte er bei einer Demonstration gegen das Heizungsgesetz in Erding bei München gefordert: „Wir müssen die Demokratie zurückbekommen.“ Das von einem Mann, der stellvertretender Premierminister ist.

Mit Lanz versucht er es zu erklären: „Das ist eine Demokratie. Formal“, sagt er. Die Freien Wähler fordern mehr direkte Demokratie und setzen sich beispielsweise dafür ein, dass der Bundespräsident direkt von der Bevölkerung gewählt wird. Laut Aiwanger wird die Demokratie durch gewählte Vertreter repräsentiert. Beim Heizungsgesetz handelt die Bundesregierung gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung. „Demokratie bedeutet auch, dass man mit der Bevölkerung in Kontakt kommt. Aber man kann nicht sagen: Ich bin jetzt seit vier Jahren an der Macht, ich kann machen, was ich will.“ Deutschland hat eine Demokratie als Staatsform. „Aber das Vorgehen der Ampel ist undemokratisch, wenn sie Politik gegen die Bevölkerung macht“, fügt Aiwanger hinzu.

„Hier, hier, huh, hott“

Auch Söder lässt kein gutes Haar an der Ampel-Koalition. Stabilität sei in einer Koalition besonders wichtig, so Söder. In der Ampel-Koalition ist das nicht der Fall. „Das ist das Grundproblem in Deutschland, dass da drei sind, die nicht zusammenpassen. Sie haben als glückliche Familie angefangen, aber im Moment geht es hin und her, huh und hott. Und die Kanzlerin schweigt eher, als dass sie führt.“ .“

Das Heizungsgesetz, das diese Woche im Bundestag verabschiedet werden soll, sei von Anfang an eine echte Katastrophe gewesen, kritisiert Söder weiter. In einer Zeit, in der die Lebensmittelpreise sehr hoch sind und die Bürger unsicher sind, was ihre Zukunft angeht und ob sie ihren kleinen und hart erarbeiteten Reichtum behalten können, ist die nächste Stufe gekommen. Darüber hinaus wies das Gesetz zu viele Bruchstellen auf.

Viele Forderungen der Opposition wurden mittlerweile ins Gesetz übernommen, doch Söder ist weiterhin unzufrieden. „Ich verstehe nicht, warum das Gesetz so schnell durchgesetzt werden soll“, sagt er bei Maischberger. Doch nach der nächsten Bundestagswahl wird die dann von der Union geführte Bundesregierung das Gesetz trotzdem überarbeiten oder ganz abschaffen.

Kritik an Aiwanger

Dann spricht Maischberger über die Ereignisse in Erding, und hier findet Söder kritische Worte. Aiwangers Forderung, dass das Volk die Demokratie zurückerobern müsse, ist kritisch. „Er ist auch nicht meiner Meinung. Aber wir haben sehr intensiv darüber gesprochen und ich gehe davon aus, dass er diesen Satz nicht wiederholen wird.“

Und das hat Aiwanger wirklich nicht getan. Formal. Doch fast zeitgleich rechtfertigt er sich im ZDF: „Ich habe die Leute dort abgeholt, wo sie waren.“ 13.000 Menschen demonstrierten in Erding aus Frust gegen das Heizgesetz. „Dann stehe ich auf und sage: Ihr seid die Mehrheit der Bevölkerung, ihr seid die Betroffenen, und wir können es nicht ertragen, dass diese Berliner Politiker gegen euch Politik machen. Wir müssen uns die Demokratie zurückerobern, indem wir das Gesetz ändern wollen, in dem.“ Interessen der Bevölkerung. Jeder, der dort war, hat das verstanden.“ Demokratie müsse im Volk verwurzelt sein: „Ich erwarte von den Regierenden, dass sie das Volk ernst nehmen. Und das haben sie beim Heizungsgesetz nicht getan.“ Aiwanger fügte später hinzu: „Ich glaube, ich bin einer der mutigsten Kämpfer für die Demokratie.“

Söder beschäftigt sich seit Längerem mit einem anderen Thema: den angeblichen ideologischen Verboten der Grünen, die seiner Meinung nach die Ampel-Koalition dominieren. Wenn es nach ihnen ginge, dürften die Menschen in Deutschland kein Fleisch essen, sagen Mama und Papa, oder Luftballons steigen lassen.

Die Grünen haben das Fleischverbot zumindest zurückgenommen, Söder behauptet dann aber, es gäbe kein Fleisch mehr zu kaufen. Kleiner Test des Autors: Der Lieferdienst Amazon Fresh zeigt nach der Sucheingabe Fleisch 236 Produkte an. Auch das Ballonverbot ist anders. Tatsächlich hat die Stadt Gütersloh im September 2019 beschlossen, bei Eigenveranstaltungen keine Ballons mehr fliegen zu lassen. Der damalige Oberbürgermeister war Henning Schulz – von der CDU. Zwei Wochen später forderte die niedersächsische Grünen-Chefin Anne Kura in der Neuen Osnabrücker Zeitung ein solches Verbot in Niedersachsen. Das örtliche Umweltministerium lehnte ab. Hintergrund: Beim Platzen von Luftballons bleiben Weichplastikreste zurück, die von Vögeln gefressen werden. Es fällt ihnen schwer, diese Teile zu verdauen, und sie sterben auf äußerst schmerzhafte Weise daran.

Söder und die AfD

Abschließend spricht Söder dann noch über die bevorstehende Landtagswahl. Die Bayernwahl im Oktober werde stabil ausgehen, hofft er. Im nächsten Jahr wird es in Thüringen anders aussehen. Denn die CSU wird die CDU-Kollegen gegen die AfD unterstützen. „Die AfD ist der Feind des Systems, denn die AfD ist gegen unser System“, sagt Söder. Und dann fordert er mit Blick auf die Union in Berlin und die Ampel-Koalition: „Man sollte nicht die Worte der AfD wiederholen. Man sollte aber auch nicht schlecht regieren.“