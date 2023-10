Die afghanische Taliban-Regierung hat die Mitgliedschaft in der Belt and Road Initiative (BRI) beantragt und wird ein technisches Team nach China schicken, um über den Zugang zu verhandeln, sagte ihr amtierender Handelsminister am Donnerstag.

„Wir haben China gebeten, uns die Teilnahme am China-Pakistan-Wirtschaftskorridor und an der Belt-and-Road-Initiative zu erlauben.“ Haji Nooruddin Azizi sagte gegenüber Reuters. Der Korridor ist ein wichtiger Teil der BRI, Chinas größtem Infrastrukturprojekt in Asien, das den internationalen Handel und die internationale Wirtschaft erleichtern soll.

Ein afghanisches technisches Team wird nach China reisen „besser verstehen“ die verbleibenden Hindernisse für einen Beitritt zur Initiative, sagte Azizi, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Kabul schickte eine Delegation zum Belt and Road-Forum in Peking, das am Mittwoch zu Ende ging. Afghanistan gehörte zu den 35 Ländern, die am Rande des Gipfels ein Abkommen über die digitale Wirtschaft und grüne Entwicklung unterzeichneten.

„China, das auf der ganzen Welt investiert, sollte auch in Afghanistan investieren … wir haben alles, was sie brauchen, wie Lithium, Kupfer und Eisen.“ sagte Azizi gegenüber Reuters. „Afghanistan ist jetzt mehr denn je bereit für Investitionen.“









Mehrere chinesische Unternehmen sind bereits in Afghanistan tätig, hauptsächlich im Bereich der Mineraliengewinnung. Die Metallurgical Corp. of China Ltd (MCC) verhandelt mit den Taliban über die Errichtung einer großen Kupfermine.

„Das chinesische Unternehmen hat eine riesige Investition getätigt und wir unterstützen es“ sagte Azizi und erklärte, dass es bei den Gesprächen zu Verzögerungen gekommen sei, weil sich die Mine in der Nähe einer historischen Stätte befinden würde.

China ernannte letzten Monat einen neuen Botschafter in Kabul und war damit das erste Land, das dies nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 tat. Die vorherige, von den USA unterstützte Regierung hatte sich kampflos ergeben, noch bevor die letzten amerikanischen Truppen Afghanistan verließen.

Die USA haben seitdem 7 Milliarden US-Dollar an bei der Federal Reserve Bank of New York gelagerten afghanischen Zentralbankgeldern eingefroren. Weitere 2 Milliarden US-Dollar im Vereinigten Königreich, in Deutschland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und mehreren anderen Ländern wurden ebenfalls eingefroren.