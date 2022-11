Takeoff-Denkmal: Drake und Justin Bieber unter VIPs, die das Leben des Rappers feiern

Atlanta

CNN

—



Die State Farm Arena wurde am Freitag in eine Kirche verwandelt, als sich Familie und Fans versammelten, um den irdischen Abgang von Takeoff from Migos zu feiern.

Der dreistündige Abschied war eine Superstar-Affäre mit Auftritten von Justin Bieber, Chloe Bailey und Yolanda Adams sowie einem Gedicht von Drake und Gedenkworten von Andre Dickens, dem Bürgermeister von Atlanta, und den Gründern von Migos‘ Label Quality Control Music .

Cousin Offset, der zusammen mit Takeoffs Onkel Quavo die als Migos bekannte Platin-Hit-Fabrik gründete, bemühte sich, sich an seinen Bandkollegen zu erinnern, mit dem er aufgewachsen war und den er als Bruder betrachtete. Mit gesenktem Kopf, Dreadlocks verdeckten sein Gesicht, entschuldigte er sich wiederholt.

„Ich liebe dich, Hund. Ich liebe dich“, sagte er.

Offset konnte nach dem Mord am 1. November weder schlafen noch essen, sagte er den mehreren tausend Anwesenden, die meisten von ihnen in Schwarz. Jedes Mal, wenn er einnickt, sagte er, wache er mit der Hoffnung auf, dass die Nachricht von der tödlichen Schießerei seines 28-jährigen Cousins ​​in Houston ein schrecklicher Traum war.

„Ich wünschte, wir könnten wieder lachen“, sagte er. „Ich wünschte, ich könnte eine mit dir rauchen.“

Er schloss mit den Worten, wie Migos die Zukunft der Musik verändert habe – „You did that, Take“ – und rief zu mehr Brüderlichkeit und Kameradschaft in der Welt auf, bevor er die Menge aufforderte, mit ihm zu beten.

Die Zeremonie wurde mit etwa einer Stunde Gospelmusik eröffnet. Weiße Rosen bedeckten die Bühne und Takeoffs Schatulle stand am Fuß einer Treppe, die wie Perlmutt aussah. Akrobaten in Engelskostümen tanzten in den hinteren Ecken, an weißen Bändern aufgehängt, während ein Chor sang. Ein Unendlichkeitssymbol mit dem Raketenemblem von Takeoff in der Mitte umringte die Arena, eine Anspielung nicht nur auf seine neuesten Produktionen, sondern auch darauf, wie er in Erinnerung bleiben wird – für immer.

Bieber betrat die Bühne in einem schwarzen Schlitten, während Kerzen auf den Bildschirmen des Stadions den Boden der Arena in ein sanftes Licht tauchten. Auf einem Hocker sitzend, nur mit einem Klavier im Rücken, spielte der zweifache Grammy-Gewinner „Ghost“.

„Und wenn du nicht neben mir sein kannst/Deine Erinnerung ist Ekstase/Ich vermisse dich mehr als das Leben“, säuselte er.

Drake, der 2013 die aufstrebenden Stars in ein völlig anderes Universum katapultierte, als er ihren Hit „Versace“ remixte und ihm eine Strophe hinzufügte, stützte sich in seiner Laudatio auf die britische Entertainerin Joyce Grenfell und die Schriftstellerin Maya Angelou.

Er zitierte aus Grenfell: „Wenn ich vor dem Rest von euch gehen sollte/nicht eine Blume zerbrechen noch einen Stein beschriften/noch wenn ich gegangen bin, mit einer Sonntagsstimme sprechen/aber das übliche Selbst sein, das ich gekannt habe.“

Dann paraphrasierte er Angelous „When Great Trees Fall“, ein Gedicht darüber, wie verständlich es ist, traurig zu sein, wenn große Bäume gefällt werden oder große Seelen sterben, aber es ist weise, sich daran zu erinnern: „Sie existierten. Sie existierten/Wir können sein. Sei und sei besser/Denn es gab sie.“

Der Hip-Hop-Superstar, der gerade ein Album mit 21 Savage veröffentlicht hat, rezitierte dann sein eigenes Gedicht „We Should Do That More“ und erinnerte sich daran, wie er Migos auf ihrer 54-Städte-Tour im Jahr 2018 kennengelernt hatte. Er brach in Tränen aus, als er sich an die Schweizer Armbanduhr erinnerte , eine Audemars Piguet, die ihm Takeoff geschenkt hat

„Ich vermisse es, mit meinen Brüdern aufzutreten“, sagte er. „Das sollten wir mehr tun.“

Takeoff wird immer als der ruhige Migo in Erinnerung bleiben. Aber mehrere Redner warnten die Menge, sein Schweigen nicht mit einem Mangel an Dingen zu verwechseln. Er wird von vielen als der beste Reimschreiber des Trios angesehen, und Jesse Curney III, Pastor der Lilburn-Kirche, die Takeoffs Familie besucht, erzählte eine Geschichte, die Quavo ihm einmal über Takeoffs Spitznamen erzählte.

Wo Quavo und Offset mehrere Takes brauchten, um ihre Strophen auf die Tracks zu bringen, immer wieder aufs Neue, bis sie es richtig hinbekamen, ging Takeoff – der jüngste der drei – zum Mikrofon und legte seine Texte in einem perfekten Take nieder. „Er war introvertiert“, sagte der Pastor, „aber er vertraute Gott“, dass er nicht zurückhalten würde.

Zwischen Baileys mitreißender Darbietung von Beyonces „Heaven“ und Adams‘ Darbietung des Gospelsongs „The Battle is Not Yours“ betraten die Familienmitglieder von Takeoff das Podium, um liebevolle Erinnerungen an den bescheidenen, weisen und friedlichen jungen Mann zu wecken, der immer sein wollte ein Rapper, aber nie über Kredite oder das Rampenlicht geärgert. Schon als Baby hatte er eine einzigartige Stimme, sagte seine Mutter Titania Davenport-Treet.

„Ich könnte seinen Schrei von jedem anderen Kind unterscheiden“, sagte sie und fügte hinzu, dass Gott ihm diese Stimme gegeben haben muss, weil er immer wusste, was er werden wollte.

Er war ruhig, aber immer aufmerksam, sagten Familienmitglieder, und er störte nie jemanden. Er war der lustigste Typ im Raum, und egal wie berühmt er wurde, er hörte nie auf, die Familie an die erste Stelle zu setzen und dafür zu sorgen, dass ihre Bedürfnisse erfüllt wurden, sagten sie.

„Er hat sich so fest umarmt, dass man spüren konnte, wie sich die Liebe durch ihn ausbreitete“, sagte seine Mutter.

State Farm war ein passender Ort für den Abschied von Takeoff. Der Rapper war oft am Spielfeldrand – normalerweise mit Quavo und Offset – für Spiele der Atlanta Hawks, vereist und tropfend. Jahrelang brüllte seine Musik bei Timeouts und Replay-Reviews durch die PA-Anlage.

Obwohl sich die Türen erst mittags öffneten, begannen die Fans trotz eines kühlen, stetigen Nieselregens gegen 8:30 Uhr, sich vor der Arena anzustellen. Gegen 10 hielt eine Frau ihren Arm aus einem vorbeifahrenden silbernen Mazda und bellte: „Ruhe in Frieden, Takeoff.“ Die Fans in der Schlange winkten zurück.

An zweiter Stelle standen Kalandrick Woods, 24, und Freundin Kailey Allen, 20, aus Covington. Woods nahm sich den Tag als Sandstrahlmaschinenbediener frei und sie fuhren etwa 45 Minuten, um in die Innenstadt zu gelangen.

Woods wurde melancholisch, als er nach seinem Lieblingssong gefragt wurde – „Last Memory“ von Takeoffs Solo-Debüt 2018 – und sagte, es sei immer noch schwer, über seine Lieblings-Migo zu sprechen. Er habe geweint, als er die Nachricht hörte, sagte er.

„Ich bin immer noch deprimiert darüber“, sagte er.

Regen ist kein Problem, da sich die Leute bei starkem Nieselregen anstellen #TakeoffBeerdigung. Takeoff & Migos waren Stammgäste auf der State Farm für das Spiel der Hawks. Ihre Musik dröhnt seit Jahren während Timeouts und Replay-Reviews durch die PA-Anlage. pic.twitter.com/yMpH3oSWl1 — Eliott C. McLaughlin (@ByEliott) 11. November 2022

Woods gefällt, dass Takeoff dafür bekannt war, für sich zu bleiben, aber das bedeutete keineswegs, dass er das kleinere Drittel der Gruppe war. Mit jedem neuen Song schien er als Texter weiter entwickelt zu sein, der in der Lage war, von schnellem Feuerrap zu absichtlichen Drei- oder Vier-Wort-Ausbrüchen zu wechseln, die lebendige Szenen malten. Auf „Cross the Country“ von 2014 und in jüngerer Zeit auf „Integration“ von ihm und Quavo zeigte er umwerfende Lyrik, wobei er wie ein Metronom im Takt blieb, während er die Stile auf den Tracks umdrehte.

„Deadshot (brrt)/AK make that head rock (brrt)“ ist der Anfang von Fifi Solomons Lieblings-Takeoff-Vers, obwohl sie ein paar Sekunden darüber nachdenken musste. Von Migos‘ Hit „Slippery“ aus dem Jahr 2017 geht Takeoff als letztes an den Start – nach Quavo, Offset und Atlien-Kollegen Gucci Mane – und rückt die Kartellpersönlichkeiten seiner Bands von Quentin Tarantino in den grafischen Fokus.

„Er hat mit wenigen Worten viel gesagt“, sagte Solomon. „Er war der ruhigste, aber ich denke, er war textlich am tiefsten.“

Solomon, 25, und ihre Freundin Nani Kidane, 28, reisten zur Beerdigung von Migos ehemaliger Heimatbasis in Gwinnett County an. Die Wirkung der Band reichte weit über Atlanta hinaus, sagten sie. Sie waren Trendsetter in der Mode und beeinflussten die Art und Weise, wie Rapper Ad-libs in ihre Musik einfließen ließen.

Sie seien auch mit ihrer Arbeitsmoral ein Beispiel, sagte Kidane. Der Start werde sehr vermisst werden, sagte sie.

„Ich bin ein großer Fan“, sagte Solomon. „Er war mein lyrischer Liebling außerhalb der Gruppe, und er kommt von dort, wo ich herkomme, also hat es mich härter getroffen.“

Kidane fügte hinzu: „Es traf in der Nähe von Gwinnett ein.“

Maliyah Tindall, 22, aus Riverdale, und Sequoia Thomas, 20, aus Atlanta, nannten Takeoffs „Slippery“-Vers ebenfalls als einen ihrer Favoriten. Das Paar fuhr von der Clayton State University in Morrow, etwa 30 Minuten entfernt, um ihre Aufwartung zu machen.

„Er ist großartig für die Kultur“, sagte Thomas vor der Beerdigung. „Sie haben den Weg für viele Rapper geebnet, die heute hier sein werden.“

„Er war ruhig, hatte aber eine große Wirkung“, sagte Tindall und spornte Thomas an, hinzuzufügen: „Wie ein zahmer Löwe.“

Migos waren ein fester Bestandteil der Jugend von Tindall und Thomas, sagten sie, und er bekam nicht immer die Anerkennung, die er verdiente, aber er tauchte auf jedem Track auf.

„Er übernahm sogar die Songs von Leuten außerhalb von Migos“, sagte Thomas über seine Auftritte mit anderen Künstlern, darunter Lil Wayne, Roddy Rich und Travis Scott.

Maliya Tindall & Sequoia Thomas kamen aus Clayton State U. (30 Minuten entfernt) und posieren vor Stahlträgern, die Atlanta buchstabieren #TakeoffBeerdigung. Sie sind mit Migos aufgewachsen und sagen, echte Hip-Hop-Fans wissen das trotzdem #AbhebenDurch seine ruhige Art brachte er stets das lyrische Können mit. pic.twitter.com/tmOM7LyaxZ — Eliott C. McLaughlin (@ByEliott) 11. November 2022

Takeoff schien sich seiner Berühmtheit als unterwürfiger Migo bewusst zu sein, aber der in Lawrenceville geborene Rapstar schien auch bereit zu sein, den Ruf zu erschüttern, indem er letzten Monat dem Podcast „Drink Champs“ auf unheimliche Weise sagte: „Es ist Zeit, es zu knallen, weißt du was ich bedeuten? Es ist Zeit, mir meine Blumen zu schenken, verstehst du, was ich meine? Ich will sie später nicht, wenn ich nicht hier bin. Ich will sie sofort, also …“

Nach mehr als einem Dutzend Migos-Mixtapes und vier Studioalben – zwei davon Platin – gaben Takeoff und Quavo kürzlich bekannt, dass sie als Unc & Phew auftreten würden. Letzten Monat veröffentlichte das Paar „Only Built for Infinity Links“, wobei Offset merklich fehlte. Obwohl sich die Band nicht offiziell aufgelöst hatte, gab es Gerüchte über eine Art Beef unter dem Trio.

Aus der Erinnerung am Freitag war deutlich geworden, dass Offset viel dafür geben würde, noch einmal mit seinem Cousin zu sprechen. Migos-Fans hoffen, dass der tragische Mord an Takeoff Quavo und Offset helfen könnte, zu überdenken, was sie dazu gebracht hat, sich in verschiedene Richtungen zu bewegen.

„Ich hoffe, sie können ihre Differenzen beilegen“, sagte Solomon gegenüber CNN. „Weißt du, komm zum Takeoff zusammen.“