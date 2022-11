Takeaways von Bidens Reise zu Gipfeln in Ägypten, Kambodscha und Indonesien

CNN

Präsident Joe Biden trifft am Mittwochabend nach einem Wirbelsturm von Gipfeltreffen auf zwei verschiedenen Kontinenten in Washington ein – seine bisher größte Gelegenheit, in einer Welt, die aus der Covid-19-Pandemie wieder auftaucht, als Chefdiplomat unter anderen Weltführern zu spielen.

Die Reise, die Ägypten, Kambodscha und Indonesien zu Gipfeltreffen mit den Schwerpunkten Klima, Südostasien und Weltwirtschaft umfasste, kam zu einem schwierigen Zeitpunkt und forderte den Präsidenten heraus, seine Aufmerksamkeit sowohl auf die laufenden innenpolitischen Kämpfe als auch auf die vor ihm liegenden internationalen Angelegenheiten auszurichten.

Biden zum Beispiel wäre Tausende von Kilometern von Washington entfernt, da die Stimmen bei Halbzeitrennen im ganzen Land weiterhin tabelliert würden. Er würde in Indonesien sein, während sein Konkurrent und Vorgänger von 2020, der frühere Präsident Donald Trump, seine dritte Kandidatur für die Präsidentschaft in Florida ankündigte. Und währenddessen würde Biden versuchen, die Nadel der Diplomatie mit Verbündeten und Gegnern einzufädeln, die möglicherweise nicht wissen, ob seine Art der Außenpolitik langfristig Bestand haben wird.

Aber als er am Mittwoch von Asien wegflog, reiste der Präsident ab, nachdem er im Ausland einige politische Siege feiern konnte, einige der stacheligeren Dynamiken, mit denen er mit wichtigen Führern konfrontiert war, glätten konnte, ohne irgendwelche Ergebnisse zu versprechen, und die Leistungsfähigkeit seiner Allianzen im Notfall auf die Probe stellte forderte sie auf, zusammenzukommen und einen Plan auszubrüten.

Hier sind Imbissbuden von Bidens Reise:

Biden führte am Montag am Rande der G20 in Bali dreistündige Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, ihrem ersten persönlichen Treffen seit Bidens Amtsantritt. Das Treffen war eine Gelegenheit, langjährige Spannungen zu beseitigen. Obwohl die beiden Staats- und Regierungschefs gingen, ohne die Litanei der Probleme zu lösen, die dazu beigetragen haben, die Beziehungen zwischen den USA und China auf den tiefsten Punkt seit Jahrzehnten zu bringen, verpflichteten sie sich, die Koordinierung wiederherzustellen.

Die Beziehungen haben sich inmitten wirtschaftlicher Streitigkeiten und einer zunehmend militarisierten Pattsituation um Taiwan rapide verschlechtert. Die Spannungen haben zu einem Rückgang der Zusammenarbeit in Bereichen geführt, in denen die beiden Länder einst gemeinsame Interessen hatten, wie die Bekämpfung des Klimawandels und die Eindämmung des nordkoreanischen Atomprogramms.

Als er aus den Gesprächen hervorging, sagte Biden den Reportern, dass sowohl er als auch Xi „offen und offen“ über ihre Meinungsverschiedenheiten seien. Und was noch wichtiger ist, Biden äußerte Zweifel an einer bevorstehenden Invasion des selbstverwalteten Taiwan und schien hoffnungsvoll, dass seine Botschaft zur Vermeidung eines umfassenden Konflikts angenommen wurde.

„Ich behaupte nicht, dass dies Kumbaya ist“, sagte Biden auf einer Pressekonferenz, „aber ich glaube nicht, dass es Anlass zur Sorge gibt, da einer von Ihnen eine berechtigte Frage aufgeworfen hat, einen neuen Kalten Krieg.“

„Er war klar, und ich war mir klar, dass wir die amerikanischen Interessen und Werte verteidigen, die universellen Menschenrechte fördern und für die internationale Ordnung eintreten und im Gleichschritt mit unseren Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten werden“, fuhr Biden fort. „Wir werden energisch gegeneinander antreten, aber ich suche keinen Konflikt.“

Das Weiße Haus sagte in einer Erklärung nach dem Treffen, Biden habe Bedenken hinsichtlich der Menschenrechte und Chinas Provokationen in Taiwan geäußert. Aber sie fanden zumindest einen Punkt offensichtlicher Übereinstimmung – dass Atomwaffen in der Ukraine nicht eingesetzt werden dürfen, wo diese Nation versucht, eine russische Invasion abzuwehren.

In einem Zeichen, dass beide Männer zu einem Treffen kamen, in der Hoffnung, die schlechte Beziehung zu verbessern, kündigte Biden an, dass sein Außenminister Antony Blinken China besuchen werde, und sagte, Beamte aus jedem Land würden beginnen, bei Problemen zusammenzuarbeiten. Es wird erwartet, dass die formellen Gespräche über die Klimakooperation zwischen den USA und China wieder aufgenommen werden und Teil einer umfassenderen Reihe von Vereinbarungen zwischen Biden und Xi sind, sagen zwei US-Beamte gegenüber CNN.

China stoppte zuvor die Gespräche – die von der Biden-Regierung als ein Schlüsselbereich angesehen werden, in dem die beiden Nationen zusammenarbeiten müssen – als Teil der Vergeltung für den Besuch der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan. Die US-amerikanischen und chinesischen Gesandten für den Klimawandel sprechen, aber die Biden-Regierung werde sehen, was China zu tun bereit sei, um konkrete Fortschritte zu erzielen, sagte einer der US-Beamten.

Das Weiße Haus hatte sich darauf vorbereitet, dass die Innenpolitik angesichts der erwarteten Ankündigung von Trump und der Verzögerung bei den Ergebnissen der Zwischenwahlen über der Reise stehen würde. Das Thema schwebte offenbar auch in den Köpfen der Führer, mit denen Biden während der gesamten Reise zusammentraf.

Biden brachte an der Spitze der Pressekonferenz am Montag den politischen Gegenwind zu seinen Gunsten zur Sprache, nachdem prognostiziert wurde, dass die Demokraten ihre Mehrheit im US-Senat sichern würden.

„Das amerikanische Volk hat wieder einmal bewiesen, dass Demokratie das ist, was wir sind. Es gab eine starke Ablehnung von Wahlleugnern auf allen Ebenen, von denen, die unsere Staaten führen wollten, und denen, die im Kongress dienen wollten, und auch von denen, die die Wahlen überwachen wollten“, sagte Biden.

Über seine Zeit in Asien und das Treffen mit führenden Politikern der Welt sagte Biden, die Wahl habe „eine sehr starke Botschaft an die ganze Welt gesendet, dass die Vereinigten Staaten bereit sind zu spielen“ und „sich voll und ganz für die Welt engagieren“.

Im Laufe seiner Treffen in Asien wurde Biden von Führungskollegen angesprochen, die nach den Halbzeitergebnissen Glückwünsche überbrachten, ein Signal, dass die amerikanischen politischen Wettbewerbe von Führern auf der anderen Seite der Welt genau beobachtet wurden. Es war ein Phänomen, das einige seiner Mitarbeiter überraschte, insbesondere die Genauigkeit, mit der viele der Führer zuschauten.

Beamte des Weißen Hauses erwarteten diese Woche auch einen Split-Screen-Moment, als Biden im selben Moment auf Bali mit führenden Persönlichkeiten der Welt zusammentraf, als sein Vorgänger eine dritte Präsidentschaftskandidatur ankündigte. Aber die Dynamik wurde verstärkt, als Biden die Notfallgespräche über eine Rakete einberief, die zwei Menschen in Polen tötete, zur gleichen Zeit, als Trump-Loyalisten den Ballsaal von Mar-a-Lago für die Ankündigung des ehemaligen Präsidenten füllten.

Trumps Ankündigung wird sicherlich erneute Aufmerksamkeit auf Bidens Entscheidung über die Kandidatur zur Wiederwahl lenken. Allen Berichten zufolge, auch von seinen engsten Beratern, wird sich Biden eher dazu getrieben fühlen, eine zweite Amtszeit anzustreben, wenn Trump im Rennen ist.

Beamte der Biden-Regierung hatten den G20-Gipfel als einen weiteren Versuch in Rechnung gestellt, die Staats- und Regierungschefs der Welt zur Unterstützung der Ukraine inmitten der anhaltenden Aggression Russlands zu sammeln, aber das Thema erreichte eine neue Dringlichkeit, als die Führer in Indonesien am frühen Mittwoch geweckt wurden, um zu berichten, dass eine Rakete in Polen gelandet war – westlicher Nachbar der Ukraine und NATO-Verbündeter – und tötete zwei Menschen.

NATO- und G7-Führer auf dem Gipfel, angeführt von Biden, hielten ein Dringlichkeitstreffen in Bali ab, um ihre Herangehensweise an die Explosion zu erörtern.

Die Umstände des Vorfalls, der erstmals während des fast neunmonatigen Konflikts ein Nato-Land direkt traf, sind noch unklar.

Biden sagte nach dem Treffen, dass vorläufige Informationen darauf hindeuteten, dass es „unwahrscheinlich“ sei, dass die Rakete aus Russland abgefeuert wurde, aber er könne es nicht abschließend sagen, bis die Untersuchung abgeschlossen sei. Der polnische Präsident und der NATO-Chef haben beide am Mittwoch gesagt, dass der Raketenangriff wahrscheinlich versehentlich von der ukrainischen Luftverteidigung verursacht wurde, ohne Anzeichen dafür, dass es sich um einen vorsätzlichen Angriff auf Polen gehandelt hat.

Auf der G20 – einer Gruppe von Nationen, einschließlich Russland, die sich weitgehend auf die Weltwirtschaft konzentriert – wuchs die internationale Isolation Russlands, als die Staats- und Regierungschefs eine gemeinsame Erklärung abgaben, in der sie seinen Krieg in der Ukraine verurteilten.

Der Gipfel endete am Mittwoch mit einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs, die „die Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine auf das Schärfste bedauert und ihren vollständigen und bedingungslosen Rückzug aus dem Hoheitsgebiet der Ukraine fordert“.

Das 17-seitige Dokument ist ein großer Sieg für die USA und ihre Verbündeten, die darauf gedrängt haben, den Gipfel mit einer starken Verurteilung Russlands zu beenden, obwohl es auch Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedstaaten einräumt.

„Die meisten Mitglieder verurteilten den Krieg in der Ukraine auf das Schärfste und betonten, dass er immenses menschliches Leid verursacht und die bestehenden Schwächen der Weltwirtschaft verschärft“, hieß es. „Es gab andere Ansichten und unterschiedliche Einschätzungen der Lage und Sanktionen.“

Die Verabschiedung der gemeinsamen Erklärung hätte die Zustimmung von Führern erfordert, die enge Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin pflegen – insbesondere von Xi, der Wochen vor der Invasion eine „unbegrenzte“ Freundschaft zwischen ihren Ländern erklärte, und Indiens Premierminister Narendra Modi.

Während sich Indien von Russland distanziert hat, ist weniger klar, ob es zu einer Positionsverschiebung gegenüber China gekommen ist. Xi hat einen Waffenstillstand gefordert und zugestimmt, den Einsatz von Atomwaffen in einer Reihe bilateraler Treffen mit westlichen Führern am Rande der G20 abzulehnen, aber er hat keine öffentlichen Anzeichen dafür gegeben, dass er sich verpflichtet hat, Putin davon zu überzeugen, den Krieg zu beenden.