Der taiwanesische Vizepräsident William Lai ist am Samstag zu einer heiklen Reise in die USA aufgebrochen, ein Schritt, der Befürchtungen aufkommen lässt, dass er zu weiteren chinesischen Militärübungen in der Nähe der demokratisch regierten Insel führen könnte.

Es wird erwartet, dass Lai in New York und San Francisco Halt macht, bevor er die Reise nach Paraguay fortsetzt. Das lateinamerikanische Land ist eines der wenigen Länder, die noch formelle diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhalten.

„Ich reise bald nach #Asuncion ab, um an der Amtseinführung des (gewählten Präsidenten Santiago Pena) teilzunehmen und ihm und dem Volk von #Paraguay die besten Wünsche von (Taiwan) zu überbringen“, postete Lai auf X, der Plattform, die früher als Twitter bekannt war. „(Aufgeregt) darauf, unterwegs #US-Freunde zu treffen.“

Lai, ein Mitglied der Mitte-Links-Demokratischen Fortschrittspartei, ist einer der Spitzenkandidaten vor der Präsidentschaftswahl in Taiwan im nächsten Jahr.

China lehnt Besuch ab, während Taiwan sagt, es sei „nichts Besonderes“

Festlandchina hat die Zwischenstopps von Lai verurteilt und gesagt, der Politiker befürworte den taiwanesischen Separatismus. China betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums und glaubt, dass eine Reise in die USA Taiwan eine Aura der Legitimität verleiht.

Das chinesische Außenministerium hat Washington aufgefordert, „am Ein-China-Prinzip festzuhalten … und den offiziellen Austausch zwischen den USA und Taiwan zu stoppen“.

Im Rahmen ihrer Ein-China-Politik erkennen die USA die Volksrepublik China als einzige legitime Regierung Chinas an. Gleichzeitig unterstützen die USA Taiwan informell und leisten Hilfe für die Insel im Einklang mit dem Taiwan Relations Act von 1979.

Taiwan verteidigte unterdessen den Besuch und sagte, taiwanesische Vizepräsidenten seien bereits mehrere Male in die USA gereist. Der Sprecher des taiwanesischen Außenministeriums, Jeff Liu, sagte, Lais Zwischenstopp sei „nichts Besonderes“.

Die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen traf sich während eines Zwischenstopps in den USA im April mit dem Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, und zog ähnlichen Zorn aus Peking auf sich.

Taiwan hält Militärübungen ab: Yuchen Li von der DW berichtet Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Doch der Besuch von Lai in den USA könnte zu einer Verschärfung der Spannungen in der Taiwanstraße führen. Die taiwanesischen Behörden behaupten, dass China Lais Zwischenstopps in den USA als Anlass für weitere Militärmanöver in der Region nutzen könnte.

wd/ab (Reuters, AFP)