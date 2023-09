Taipei, Taiwan

CNN

—



Taiwans Verteidigungsministerium hat Peking aufgefordert, seine „anhaltenden militärischen Belästigungen“ einzustellen, nachdem es zwischen Sonntag und Montag innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 chinesische Kampfflugzeuge in der Nähe der Insel entdeckt hatte.

Die Zahl der registrierten Kampfflugzeuge stelle „ernsthafte Herausforderungen für die Taiwanstraße und die regionale Sicherheit“ dar, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums.

Laut einer vom Ministerium bereitgestellten Flugkarte überquerten 40 der 103 chinesischen Kampfflugzeuge die Mittellinie der Taiwanstraße und drangen in Taiwans selbst erklärte Luftverteidigungs-Identifikationszone (ADIZ) ein.

Diese 40 Angriffe wurden von zehn Su-30-Kampfflugzeugen, zwölf J-10-Kampfflugzeugen, vier J-11-Kampfflugzeugen, zehn J-16-Kampfflugzeugen, zwei Y-20-Luftbetankungsflugzeugen und zwei KJ-500-Flugwarnflugzeugen durchgeführt und Kontrollflugzeuge.

Eine ADIZ wird einseitig festgelegt und unterscheidet sich vom souveränen Luftraum, der nach internationalem Recht als eine Ausdehnung von 12 Seemeilen von der Küste eines Territoriums definiert ist. Es wurden keine chinesischen Kampfflugzeuge gesichtet, die in Taiwans souveränen Luftraum eindrangen.

Chinas regierende Kommunistische Partei betrachtet Taiwan – eine demokratisch regierte Insel mit 24 Millionen Einwohnern – als Teil ihres Territoriums, obwohl sie es nie kontrolliert hat.

Die Kommunistische Partei hat seit langem geschworen, dass die Insel mit dem chinesischen Festland „vereint“ werden muss, notfalls auch mit Gewalt, während die taiwanesischen Behörden Chinas Gebietsansprüche darauf entschieden zurückweisen.

Das taiwanesische Verteidigungsministerium sagte, es trainiere ständig, um seine Kampffähigkeiten zu verbessern, und fügte hinzu, dass Frieden in der Taiwanstraße der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Stabilität und des Wohlstands in der indopazifischen Region sei.

„Die anhaltende militärische Belästigung durch das kommunistische Militär kann leicht zu einem starken Anstieg der Spannungen führen und die regionale Sicherheit verschlechtern. Wir fordern die Pekinger Behörden auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und diese Art destruktiver, einseitiger Maßnahmen sofort zu stoppen“, fügte das Ministerium hinzu.

Der höchste Rekord an chinesischen Kampfflugzeugen, die innerhalb von 24 Stunden in Taiwans ADIZ eindrangen, wurde im Oktober 2021 gemeldet, als 56 Flugzeuge an einem Tag eindrangen.