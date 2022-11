Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen bezeichnete die Midterms als alles über China. Jetzt tritt sie als Parteichefin zurück

Taiwan

CNN

—



Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen ist als Vorsitzende der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei der Insel zurückgetreten, nachdem ihre Partei bei den Halbzeitwahlen schwere Verluste erlitten hatte.

Die Verluste der DPP bei der Abstimmung am Samstag sind ein schwerer Schlag für Tsai, da sie versucht hatte, die Wahl – technisch gesehen eine lokale Angelegenheit zur Wahl von Bürgermeistern, Stadträten und Bezirksvorstehern – als eine Möglichkeit zu gestalten, eine Botschaft gegen Pekings zunehmende Kriegslust gegenüber der Insel zu senden .

Peking hat in den letzten Monaten seine territorialen Ansprüche gegenüber Taiwan zunehmend durchgesetzt und im August als Reaktion auf einen umstrittenen Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, groß angelegte Militärübungen rund um die Insel gestartet.

Aber Tsais Appell, die Themen zu verknüpfen, scheint wenig dazu beigetragen zu haben, das Vermögen ihrer Partei anzukurbeln, die bei lokalen Wahlen oft von der Oppositionspartei Kuomintang (KMT) übertroffen wird.

Laut Taiwans offizieller Central News Agency wird die KMT – die weithin als Peking-freundlicher angesehen wird und stärkere Wirtschaftsbeziehungen mit dem chinesischen Festland befürwortet – voraussichtlich die Bürgermeisterwahlen in 13 Bezirken gewinnen. Im Vergleich dazu wird Tsais Partei voraussichtlich nur fünf gewinnen – eine weniger als bei den letzten Kommunalwahlen.

„Wir akzeptieren demütig die Wahlergebnisse und die Entscheidung des taiwanesischen Volkes“, schrieb Tsai am Samstagabend auf Facebook.

Sie fügte hinzu, dass sie bereits als Parteichefin zurückgetreten sei, um „die Verantwortung vollständig zu tragen“.

Tsai wird jedoch Präsident bleiben. Ihre Amtszeit als Präsidentin endet 2024,

Das Ergebnis kommt trotz eskalierender Rhetorik aus Peking. Chinas Führer Xi Jinping sagte letzten Monat auf einem Treffen der Kommunistischen Partei, dass „die Räder der Geschichte in Richtung der Wiedervereinigung Chinas rollen“ und dass Peking niemals auf die Anwendung von Gewalt verzichten würde, um Taiwan einzunehmen.

Analysten sagten, das Ergebnis zeige, dass sich die Wähler mehr auf inländische Themen wie Wirtschaft und Soziales konzentrierten.

„Taiwanesische Wähler sind gegenüber Chinas militärischer Bedrohung desensibilisiert. Und daher wird es nicht so dringend wahrgenommen, die Frage des Überlebens in den Mittelpunkt zu stellen“, sagte Wen-ti Sung, Politikwissenschaftlerin am Taiwan Studies Program der Australia National University.

„Die chinesische Bedrohungskarte der DPP sieht sich im Laufe der Zeit mit abnehmenden Grenzerträgen konfrontiert.“

Diese Einschätzung stimmte mit den Gedanken der Wählerin Liao Su-han überein, einer Kunstkuratorin aus dem zentralen Landkreis Nantou, die für die DPP stimmte, aber sagte, Pekings jüngste Aktionen seien kein wesentlicher Faktor bei der Entscheidung über ihre Stimme.

„Chinas militärische Bedrohung war schon immer da, und sie hat nicht erst in diesem Jahr begonnen“, sagte sie.

„Als Taiwanesen sind wir ziemlich an Chinas Rhetorik gewöhnt, dass sie uns die ganze Zeit überfallen wollen, also [it] hatte keinen großen Einfluss darauf, wen ich wähle.“

Eric Su, ein 30-jähriger Kundenbetreuer, der in New Taipei City lebt, sagte, als er bei den Präsidentschaftswahlen für Tsai gestimmt habe, habe er einen KMT-Kandidaten unterstützt, weil sie in lokalen Angelegenheiten stärker seien.

„Bei einer Präsidentschaftswahl denke ich mehr über globale Themen nach, weil ein Präsident unsere Wirtschaft und unser internationales Ansehen beeinflussen kann“, sagte er.

„Bei einer Bürgermeisterwahl achte ich mehr darauf, was ein Kandidat den Anwohnern bringen kann, etwa bei der Infrastrukturplanung und dem Kindergeld.“

Die KMT, auch bekannt als Chinesische Nationalistische Partei, regierte zwischen 1912 und 1949 über China, als sie sich nach Taiwan zurückzog, nachdem sie einen Bürgerkrieg gegen die Kommunistische Partei Chinas verloren hatte.

Die KMT errichtete ihre eigene Regierung auf der Insel – nachdem sie nach dem Zweiten Weltkrieg die Kontrolle von Japan übernommen hatte – während die Kommunistische Partei die Kontrolle über das chinesische Festland übernahm. Seitdem hegt die Kommunistische Partei Ambitionen auf eine „Wiedervereinigung“ mit Taiwan – notfalls mit Gewalt.

Als die KMT zum ersten Mal nach Taiwan floh, regierte ihr damaliger Präsident Chiang Kai-shek die Insel mit eiserner Faust und führte jahrzehntelanges Kriegsrecht ein, um gegen politischen Dissens vorzugehen.

Nach jahrzehntelangem Kampf prodemokratischer Aktivisten wurde Taiwan allmählich von einer autoritären Herrschaft in eine Demokratie umgewandelt und führte 1996 die ersten direkten Präsidentschaftswahlen durch.

Die KMT wird heute weithin als Peking gegenüber freundlicher angesehen als die regierende DPP, und sie akzeptiert einen sogenannten „Konsens von 1992“, ein stillschweigendes Verständnis, dass sowohl Taipei als auch Peking anerkennen, dass sie zu „einem China“ gehören, jedoch mit unterschiedlichen Interpretationen dessen, was das bringt mit sich.

Tsai hingegen hat sich geweigert, den Konsens anzuerkennen. Die Position ihrer DPP besteht darin, Taiwans Status quo als unabhängige Regierung zu verteidigen und seinen internationalen Spielraum gegen ein zunehmend durchsetzungsfähiges Peking zu erweitern.

Zu den bemerkenswerteren Siegen bei den Bürgermeisterwahlen am Freitag gehörte Chiang Wan-an – der Urenkel von Chiang Kai-shek. Er wird der nächste Bürgermeister von Taipeh, nachdem er Chen Shih-chung von der DPP besiegt hat, der während der Covid-19-Pandemie Taiwans Gesundheitsminister war.

In einer Erklärung am Samstagabend sagte Chinas Büro für Taiwan-Angelegenheiten, die Wahlergebnisse zeigten, dass die meisten Menschen in Taiwan „Frieden, Stabilität und ein gutes Leben“ schätzten. Peking werde sich weiterhin „fest gegen die Unabhängigkeit Taiwans und ausländische Einmischung wehren“.

Experten sagten jedoch, der Sieg der KMT spiegele nicht unbedingt eine Veränderung darin wider, wie Taiwans Öffentlichkeit ihre Beziehung zu Festlandchina betrachtete.

„Bei der Wahl wurde über Brot-und-Butter-Fragen abgestimmt, und ich bin nicht der Meinung, dass sie einen großen Einfluss auf Taiwans Politik an der Taiwanstraße signalisiert“, sagte J. Michael Cole, ein in Taipei ansässiger leitender Berater des International Republican Institute.

„Das Ergebnis dieser Wahl spiegelt nicht wider, wonach die Wähler bei der Wahl des nächsten Präsidenten suchen werden.“

Sung von der Australia National University sagte, es sei zu früh, um über die Chancen der KMT auf einen Sieg bei den nächsten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 zu spekulieren, glaubte jedoch, dass dieses Ergebnis ihr Auftrieb gegeben habe.

„Die KMT ist jetzt besser positioniert, um die (Partei) zu sein, die die Opposition vereint und alle Proteststimmen gegen den Status quo gegen die derzeitige Regierung anzieht“, sagte er.