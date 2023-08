Lai kündigte seine Ankunft in New York am Samstagabend in einem Beitrag auf X an, der Plattform, die früher als Twitter bekannt war.

„Freut mich, im #BigApple angekommen zu sein, dem Symbol für Freiheit, Demokratie und Chancen“, schrieb er und fügte ein Foto neben Bi-Khim Hsiao, der Taiwans inoffizielle Botschaft in den USA leitet, und Ingrid Larson, einer Geschäftsführerin von America’s De-facto, bei Botschaft in Taiwan. „Ich freue mich darauf, Freunde zu sehen und an Transitprogrammen in #NewYork teilzunehmen.“

Nach der Landung seines Flugzeugs veröffentlichte das chinesische Außenministerium eine energisch formulierte Erklärung, in der es seinen entschiedenen Widerstand gegen Lais Stopp zum Ausdruck brachte.

„China bedauert und verurteilt aufs Schärfste die Entscheidung der USA, den sogenannten ‚Zwischenstopp‘ für Lai Ching-te zu arrangieren“, sagte ein Sprecher in einer Pressemitteilung. „Die Taiwan-Frage ist der Kern der Kerninteressen Chinas, das Fundament der politischen Grundlage der Beziehungen zwischen China und den USA und die erste rote Linie, die in den Beziehungen zwischen China und den USA nicht überschritten werden darf.“

Lais Zwischenstopp in New York wird nur etwa 24 Stunden dauern. Lai sollte New York City am Sonntag verlassen, um an der Amtseinführung von Paraguays neuem Präsidenten Santiago Peña Palacios teilzunehmen. Paraguay ist einer von Taiwans 13 verbliebenen diplomatischen Verbündeten, und die Teilnahme an der Veranstaltung zeigt Lai, wer das ist führen die Umfragen an im Rennen um die Nachfolge der scheidenden Präsidentin Tsai Ing-wen im Januar – eine Gelegenheit, sein außenpolitisches Können unter Beweis zu stellen und mit Unterstützern in Kontakt zu treten.

Lai wird eine weitere Chance dazu bekommen, wenn er am 15. August auf dem Rückweg nach Taiwan über Nacht in San Francisco übernachtet.

In seinen Bemerkungen am Samstag vor seiner Abreise aus Taiwan erwähnte Lai kurz einen Zwischenstopp in New York, sprach aber ausführlich über die Zusammenarbeit mit verschiedenen Führungspersönlichkeiten.

„Auf dieser Reise werde ich einen vertrauensvollen Austausch mit führenden Politikern der Welt führen und mit Vertretern gleichgesinnter Länder sprechen“, sagte Lai. „Ich werde der internationalen Gemeinschaft zeigen, dass Taiwan den Werten Freiheit, Demokratie und Menschenrechte verpflichtet ist, sich aktiv an globalen Angelegenheiten beteiligt und viele Anstrengungen unternommen hat, um zur Wahrung des Friedens in der indopazifischen Region beizutragen.“

Die Ankunft des taiwanesischen Vizepräsidenten in Südamerika erfolgt vor dem Hintergrund von Berichten, dass China Verkaufsstellen in Paraguay dafür bezahlt habe, negative Berichte über den Besuch zu verbreiten, heißt es in einer Mitteilung des taiwanesischen Außenministeriums, in der die Aktion verurteilt wird.

Während eines früheren Transitstopps in den USA im Januar 2022 hielt Lai von seinem Hotel in Los Angeles aus Videotreffen mit 17 US-Gesetzgebern ab. Peking reagierte mit der Einreichung einer „feierlichen Erklärung“ bei der US-Regierung, die auch die Forderung enthielt, dass die Biden-Regierung „die fehlerhaften Handlungen des offiziellen Austauschs mit Taiwan stoppen“ solle. Auch Taiwans Präsidentin Tsai Ing-Wen besuchte Anfang des Jahres die USA und traf sich mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, und mehreren anderen Kongressabgeordneten – eine Reise, auf die China sich mit der Durchführung dreitägiger Militärübungen rund um die Insel revanchierte.

Peking „sollte die Durchreise von Vizepräsident Lai nicht als Vorwand für dreiste Nötigung oder andere provokative Aktivitäten nutzen (und sollte auch nicht als Vorwand für eine Einmischung in Taiwans Wahlen dienen“), sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter letzten Monat gegenüber Reportern.

Die Reise des Vizepräsidenten erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die öffentliche Meinung der USA über China in den letzten Jahren verschlechtert hat, was einige Gesetzgeber als Auftrag genutzt haben, um die globale Reichweite des anderen Landes ins Visier zu nehmen. Anti-China-Positionen haben die außenpolitische Agenda des Landes verändert, was jetzt vielleicht am deutlichsten im Wahlkampf bei den republikanischen Präsidentschaftsvorwahlen 2024 als verbindendes Merkmal unter den Kandidaten zum Ausdruck kommt.

Lais Profil als Spitzenkandidat für die Nachfolge der scheidenden Tsai bei den Wahlen auf der selbstverwalteten Insel im Januar 2024 macht ihn für Peking doppelt problematisch. Er bekräftigte seine Unabhängigkeitsbestrebungen für Taiwan, indem er im Januar erklärte, dass Taiwan „bereits eine unabhängige und souveräne Nation“ sei.

„Lai Ching-te hält hartnäckig an der separatistischen Position für die ‚Unabhängigkeit Taiwans‘ fest“, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums. „Er ist ein Unruhestifter durch und durch.“

Lais Pro-Unabhängigkeits-Rhetorik „ist sein (Wahl-)Marktanteil.“ Davon wird er nicht absehen“, sagte Douglas Paal, ehemaliger inoffizieller US-Gesandter auf der selbstverwalteten Insel am American Institute in Taiwan von 2002 bis 2006.

Und mit Blick auf einen möglichen Wahlsieg sagte Lai letzten Monat, dass gewählte Führer Taiwans im Weißen Haus willkommen geheißen werden sollten, eine Aussicht, die eine drastische Abkehr von der Art und Weise bedeuten würde, wie die USA und die Insel seit 1979 Beziehungen gepflegt haben – und auch eine tiefgreifende Veränderung Beleidigung für Peking.

„Es liegt an den Chinesen, wie sie es spielen wollen“, sagte Daniel Russel, ein ehemaliger leitender Asien-Mitarbeiter der Obama-Regierung. „Jeder ernsthafte (taiwanische Präsidentschafts-)Kandidat ist in der Vergangenheit für eine Art informellen Basiskontakt in die Vereinigten Staaten gekommen – daran ist nichts Neues, Radikales oder Anderes.“