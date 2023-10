Rund 180.000 Menschen nahmen am Samstag in Taipeh an der größten Pride-Parade Asiens teil.

Der Taiwan Pride fand Monate nach der Ausweitung des Adoptionsrechts auf gleichgeschlechtliche Paare in dem Land statt, das in Asien an der Spitze der LGBTQ-Rechte steht.

Drag Queens und Go-Go-Tänzer waren unter den Menschen, die diesen Anlass auf den Straßen der Innenstadt von Taipeh feierten.

Drag Queens und Go-Go-Tänzer feierten mit Bild: Chiang Ying-ying/AP Foto/Bild-Allianz

Taiwan ist die Heimat einer blühenden LGBTQ-Community und die Veranstaltung zog auch Menschen aus der gesamten Region und darüber hinaus an.

„Unter dem Dach von Taiwans Demokratie und Freiheit lernen wir, die Eigenschaften jedes Einzelnen zu akzeptieren und die Unterschiede jedes Einzelnen zu respektieren“, schrieb Präsidentin Tsai Ing-wen auf Facebook.

Taiwan ist die Heimat einer blühenden LGBTQ-Community und hat 2019 die Gleichstellung der Ehe eingeführt Bild: I-Hwa Cheng/AFP/Getty Images

Spitzenpolitiker äußern Unterstützung

Vizepräsident Lai Ching-te ist damit der ranghöchste Regierungschef, der sich jemals dem Pride-Marsch angeschlossen hat, der in diesem Jahr zum 21. Mal stattfand.

Lai und Tsai, beide Mitglieder der Mitte-Links-Demokratischen Fortschrittspartei (DPP), setzten sich 2019 für die Gleichstellung der Ehe ein.

Taiwan Pride zog Teilnehmer aus ganz Asien und darüber hinaus an Bild: Ann Wang/REUTERS

„Auf diesem Weg war die DPP immer an der Seite aller“, sagte er.

„Die gleichberechtigte Ehe ist nicht das Ende – sie ist der Ausgangspunkt für Vielfalt. Ich werde diesen Weg standhaft beschreiten.“

Lai kandidiert bei der nächsten Wahl für das Präsidentenamt und war der einzige Kandidat, der an der Parade teilnahm.

zc/jcg (AFP, Reuters)