Der Taifun Saola traf am Samstag in der südchinesischen Provinz Guangdong auf Land.

Nach Angaben chinesischer Behörden erreichte der Sturm eine Windgeschwindigkeit von etwa 160 Stundenkilometern, als er die Stadt Zhuhai in der Provinz traf.

Fast 900.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, während Teile von Hongkong und Südchina den Geschäftsverkehr und den Unterricht einstellten.

Zur Vorbereitung auf den Sturm hatte Peking seine höchste Taifunwarnung herausgegeben.

Leben in Südchina ausgesetzt

Über 80.000 Fischereifahrzeuge kehrten in den chinesischen Hafen zurück. Die Bahnbehörden stoppten alle Züge, die in die Provinz Guangdong ein- oder ausfuhren, bis Samstagabend, so die staatliche Medienagentur.

Unterdessen saßen Hunderte Menschen am Flughafen fest, nachdem über 460 Flüge in wichtigen regionalen Gebieten gestrichen wurden.

Mehrere Flüge wurden bereits vor der Landung von Saola gestrichen Bild: Daniel Ceng/AP Photo/Picture Alliance

Der Beginn des Schuljahres wurde in mehreren Städten auf nächste Woche verschoben, während Arbeiter und Hilfsarbeiter zu Hause blieben. Der Handel an der Hongkonger Börse wurde am Freitag ausgesetzt.

Eine Spur der Zerstörung

Hongkong verhängte am Freitag ebenfalls sein höchstes Hurrikan-Sturmsignal von 10, senkte es jedoch am Samstag auf 8. In Teilen Hongkongs kam es weiterhin zu heftigen Regenfällen.

Bäume stürzten um und Werbeschilder wurden vom Wind weggeweht. Beamte sagten, dass über 500 Menschen Schutz gesucht hätten und fast 50 Menschen aufgrund von Verletzungen durch den Sturm ins Krankenhaus eingeliefert worden seien.

Hongkong evakuierte ebenfalls Menschen in Sicherheit, um sich auf den Taifun vorzubereiten Bild: Isaac Lawrence/AFP/Getty Images

Am Samstag warnten die Wetterbehörden im Glücksspielzentrum Macau auch vor Überschwemmungen in tiefer gelegenen Gebieten. Die grenzüberschreitende Brücke zwischen Hongkong, Macau und der chinesischen Stadt Zhuhai wurde geschlossen. Bevor der Taifun China erreichte, zog er auch durch Taiwan und die Philippinen und hinterließ auf seinem Weg eine Spur der Zerstörung.

China erlebte in den letzten Jahren einige der schlimmsten Regenfälle und Überschwemmungen.

ns/sms (AFP, Reuters)