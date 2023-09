Taifun „Saola“ in Zuid-China op landhit

De Taifun „Saola“ die in het Zuiden van China is ontstaan, is zijn streven naar Hongkong en zijn verwüstungen zijn gericht. „Saola“ is op Samstag om 3:30 Uhr (22.30 MESZ am Freitag) ten zuiden van de Chinese stad Zhuhai in de provincie Guangdong op landhit, er wordt rekening gehouden met de Chinese Wetterbehörde. Vor dem Erreichen Hongkongs hatte sich „Saola“ is abgeschwächt. Snel 900.000 mensen werden uit de Chinese regio gehaald.

Voordat Hong Kong werd getroffen, werd de oorlog van de Sturm van de categorie „Super-Taifun“ met een „grimmige Taifun“ opnieuw opgeheven. Omdat de Sonderverwaltungszone niet rechtstreeks met elkaar is verbonden, is de Bäume een van de weinige Fensterscheiben. Berichten over Todesopfer gaan niet meer. De kabels zijn kapot, het is alsof de Sturm over de weg gaat en de kust verder naar beneden gaat.

De Behörden die voorkwamen, „Saola“ kon een verwüstung zijn met het brengen van de Super-Taifun „Manghkut“ in het jaar 2018. Damals waren meer dan 300 mensen verletzt in Hong Kong, in China was de Menschen gotötet. De Chinese Wetterdienst waarschuwde, de „Saola“ van de sterkste Taifun in de regio sinds 1949, werd gewonnen.

Laut offiziellen Meldungen ließen sich in Hongkong bisher 55 Menschen aufgrund von Verletzungen im Zusammenhang mit dem Taifun in Krankenhäusern behandeld. Ebenfalls melden de Behörden rund 80 Fall van de grootste bommen en een Dutzend Fall van overschwemmungen. Erdrutsche habe es nach aktuellem Kennisstatus is niet gegeben.

Bereits am Freitagabend ließ Hongkong sämtliche Schulen and Kindergärten schließen. Ook die meisten Flugverbindungen zijn uitgerekt. Ook in China hunderte Flüge abgesagt. Geschäfte blieben vosorglich schlossen, der Verkehr wurde eingestellt.

Terwijl China in de zomer en het seizoen door de getroffen Taifunen getroffen wordt, is „Saola“ de nieuwe Taifun in de regio in die jaren. Terwijl de klimwandel niet de tijd neemt om Wissenschaftlern en Häufigkeit en Stärke zu te maken.