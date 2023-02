Tage nach dem Beben erreichen Hilfslastwagen die nordwestsyrische Enklave

BAB AL-HAWA, Syrien (AP) – Ein kleiner Konvoi fuhr am Donnerstag von der Türkei in den von Rebellen gehaltenen Nordwesten Syriens mit dringend benötigten Medikamenten, Decken, Zelten und UN-Schutzausrüstungen, der ersten Hilfe, um die Enklave drei Tage nach dem verheerenden Erdbeben zu erreichen Tausende getötet.

Vor dem Konvoi aus sechs Lastwagen war die einzige Fracht, die über den Grenzübergang Bab al-Hawa an der türkisch-syrischen Grenze kam, ein stetiger Strom von Erdbebenopfern – syrische Flüchtlinge, die vor dem Krieg in ihrem Land geflohen waren und sich in der Türkei niedergelassen hatten, aber ums Leben kamen beim Beben der Stärke 7,8 am Montag. Tränenüberströmte Überlebende trugen die Überreste ihrer Lieben in Laken gehüllt, während andere auf der syrischen Seite darauf warteten, sie in Empfang zu nehmen.

Noch bevor das Erdbeben auf beiden Seiten der Grenze Verwüstungen anrichtete – die Zahl der Todesopfer am Donnerstag überstieg 19.000 – wurde die syrische Enklave mit 4,6 Millionen Menschen von extremem Elend heimgesucht, viele lebten in Flüchtlingslagern und waren auf humanitäre Hilfe angewiesen, um zu überleben.

Nach einer Vereinbarung des UN-Sicherheitsrates ist Bab al-Hawa der einzige Übergang, den die Vereinten Nationen benutzen dürfen, um Hilfsgüter aus der Türkei in die Enklave zu bringen. Aber das Chaos nach dem Beben, beschädigte Straßen und Trümmerhaufen rund um den Übergang hinderten die UN daran, Hilfe zu leisten.

Berichten zufolge haben kleinere Hilfsgruppen Hilfe über andere Grenzübergänge gebracht, aber UN-Beamte zögerten, das Protokoll zu brechen.

Die grenzüberschreitende Hilfe ist politisch aufgeladen, da die syrische Regierung und der wichtigste Verbündete Russland auf Lieferungen an die Enklave aus Damaskus, der syrischen Hauptstadt, und nicht aus der Türkei drängen. Beamte von Damaskus bestehen darauf, dass sie bereit sind, Hilfe überall in Syrien zu verteilen, aber Kritiker sagen, dass die Regierung von Präsident Bashar Assad eine Geschichte davon hat, Hilfe zu blockieren oder fehlzuleiten, die für von Rebellen kontrollierte Gebiete bestimmt war.

„Assad hat eine lange Geschichte darin, Hilfe zu politisieren, sie an seine Unterstützer umzuleiten oder sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen“, sagte Karam Shaar, ein gebietsfremder Wissenschaftler am Middle East Institute.

Lokale Rettungskräfte sagten, Verzögerungen bei der Hilfe könnten mehr Menschenleben gekostet haben. Der Mangel an schweren Maschinen und anderer Ausrüstung zwang die Retter, die Trümmer mit allem, was sie hatten, zu beseitigen – einschließlich ihrer bloßen Hände.

„Nach 50 Stunden Arbeit haben wir einen Mann und ein kleines Mädchen lebend herausgezogen“, beschrieb Abada Zikri, eine Ersthelferin der Weißhelme, eine solche Rettung in Harem, einer Stadt mit etwa 20.000 Einwohnern in der syrischen Provinz Idlib.

Die Weißhelme verloren mindestens vier Freiwillige bei dem Erdbeben, das auch zwei syrische Mitarbeiter des Internationalen Rettungskomitees und mehrere Menschen aus der Region tötete, die mit der UNO an Hilfslieferungen arbeiteten.

Während der Konvoi vom Donnerstag eine verzögerte Lieferung vor dem Erdbeben war, sagten die Vereinten Nationen, dass weitere Konvois mit Erdbebenhilfe folgen würden.

„Heute ist erst der Anfang“, sagte Sanjana Quazi, die das Türkei-Büro des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten leitet, gegenüber Associated Press auf der türkischen Seite der Grenze.

Einige haben die UN dafür kritisiert, dass sie keine außergewöhnlichen Maßnahmen ergriffen hat, um nach dem Erdbeben Hilfe zu leisten. Shaar sagte, die Weltorganisation hätte das Protokoll brechen und andere Übergänge nach Syrien nutzen oder Luftabwürfe bereitstellen sollen.

In Damaskus forderte das Parlament am Donnerstag die sofortige Aufhebung der vom Westen geführten Sanktionen gegen Syrien, nachdem der Syrische Rote Halbmond Anfang dieser Woche angesichts von Treibstoffknappheit und unzureichender Ausrüstung auf dasselbe gedrängt hatte.

Das Beben vom Montag beschädigte auch den Afrin-Staudamm, der von den Einheimischen oft als Maydanki-Staudamm bezeichnet wird, in Nordsyrien. Der Beton des Damms brach am Donnerstag auf und überschwemmte das nordwestliche Dorf Tlool in der Region Salqin in der Rebellenenklave, wobei die Gebäude, die dem Beben standhielten, teilweise unter Wasser gesetzt wurden.

Anwohner in der Gegend sammelten alle persönlichen Gegenstände, die sie finden konnten, und luden sie in Lastwagen. Die Überschwemmungen verschlimmerten die Not der vertriebenen Syrer weiter.

Die Zahl der Todesopfer des Bebens stieg am Donnerstag an den Frontlinien Syriens, wobei mehr als 1.900 in der von Rebellen gehaltenen Enklave und über 1.200 auf Regierungsseite getötet wurden. Assads Beraterin Bouthaina Shaaban sagte der Londoner Sky News, dass Syrien bereit sei, Hilfe von jedem Land der Welt zu erhalten, mit Ausnahme von Israel, das sowohl der Türkei als auch Syrien Hilfe angeboten habe.

Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union haben die Forderung von Damaskus nach Aufhebung der Sanktionen zurückgewiesen und erklärt, dass die Maßnahmen Assads Regierung betreffen und keine humanitäre Hilfe beinhalten.

Aber mehrere im Ausland lebende Syrer sagten in Social-Media-Beiträgen, dass Online-Spendenplattformen ihre Bemühungen, Geld nach Syrien zu überweisen, aufgrund der Sanktionen blockiert haben.

Mehrere Flugzeuge von Assads wichtigsten Verbündeten, dem Iran und Russland, sowie einer Handvoll arabischer Länder – den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und dem Irak – haben Hilfsgüter nach Damaskus und Aleppo, zwei große syrische Flughäfen, geflogen.

Chehayeb berichtete aus Beirut und Abduelgasim aus Cilvegozu, Türkei. Assoziierter Pressereporter Bassem Mroue in Beirut. Ghaith Alsayed in Idlib, Syrien, und Omar Albam in Bab al-Hawa, Syrien, haben zu diesem Bericht beigetragen.

Kareem Chehayeb, Fay Abuelgasim und Omar Albam, The Associated Press