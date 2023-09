Zu tadeln. Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, öffnen viele Denkmale ihre sonst teilweise geschlossenen Türen und bieten exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Auch zahlreiche Institutionen der Insel Rügen nehmen an dem Tag teil.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

So gab es während der Nazizeit z.B „KdF-Seebad Rügen“ in Prora geplante historische Anlage die Möglichkeit zum Durchgehen des Liegeplatzes im Block V. Die Halle wurde seeseitig als über alle Etagen offener Bauabschnitt geplant, der auch bei kühlem Wetter die frische Ostseebrise im Liegestuhl ermöglichen sollte.

Blick in die „Ruhehalle“ im Block V ist der Standort des künftigen Bildungs- und Dokumentationszentrums Prora. © Quelle: DokuZentrum

Dieser sonst unzugängliche Bauabschnitt ist noch unsaniert und weist bis heute historische Spuren aus der Bauzeit in den 1930er Jahren und späteren Nutzungen zu DDR-Zeiten auf. Die Führungen starten stündlich von 11 bis 16 Uhr im Block neben der Jugendherberge. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel.: 038393-13991 oder Lucke@prora.eu.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Im Jagdschloss Granitz Sie können Geschichten über die Geschichte des Gebäudes, der Jagd und der Fürstenfamilie lauschen. Auf dem Programm stehen Führungen durch den Rittersaal (12 Uhr), die Farbgebung von Fassade und Vorhängen (13 Uhr), das Schloss selbst (14 Uhr), die Verbindung zum Fürstenhaus (15 Uhr) oder die Geschichte des Gebäude (16 Uhr).

Die Gutsanlage ist inklusive streunend bei Schaprode (Garten und Park), das Herrenhaus Liddow bei Neuenkirchen, das Herrenhaus Dubkevitz in Gingst (historisches Festspielhaus und Kurzvorträge zur Geschichte), Gut Rattelvitz in Volsvitz bei Gingst (Führung nach Bedarf), Herrenhaus Varbelvitz bei Gingst (11.30 Uhr Erläuterung des Nutzungskonzepts des akut vom Verfall bedrohten Gebäudes), Kirche und historische Handwerkerzimmer in ging (Schauweben und 15 Uhr Lesung zur Geschichte der Leibeigenschaft), Pfarrkirche in Waise auf Ummanz (Erläuterungen zur Baugeschichte zwischen 14 und 16 Uhr), dem Ensemble historischer Fischerhäuser aus dem späten 18. Jahrhundert in Freesenort auf Ummanz, dem Hexenhaus in Süderende auf der Insel versteckt sehen (Führungen nach Bedarf), die Fürstengruft in der Kirche von Vilmnitzdie Kirche alte Fähre und das Kloster Rambin (Führungen durch Garten, Park und Kapelle) sowie die Kultur- und Wegekirche Landow in Dreschvitz (15 Uhr Vortrag).

Der Museumshof Göhren lädt am Tag des offenen Denkmals zu einem Hoffest ein. © Quelle: privat

Der Museumshof Göhren lädt von 11 bis 18 Uhr zum Museumshoffest mit viel Trubel ein. Das idyllisch gelegene Museumsensemble aus dem 16. Jahrhundert besteht aus mehreren Gebäuden, einem alten gepflasterten Innenhof und dem Museumsgarten. In der Scheune kann man sehen, wie die Menschen früher traditionell auf der Halbinsel Mönchgut lebten.

Oz