Täter weiter auf der Flucht: Ein Toter bei einer Schießerei in Nürnberg

Die Hintergründe sind noch unklar: In der Nürnberger Südstadt fielen am Abend Schüsse. Zwei Männer werden schwer verletzt, einer von ihnen stirbt später an seinen Verletzungen. Am Tatort fanden die Ermittler später eine Schusswaffe.

Im Süden Nürnbergs ist am Montagabend ein Mann durch einen Schuss getötet worden. Ein weiterer wurde schwer verletzt. Ein Polizeisprecher sagte, es sei gegen 20 Uhr zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen seien mehrere Schüsse gefallen und zwei Männer schwer verletzt worden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo einer der Verletzten später starb.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen. Nach Informationen der „Nürnberger Nachrichten“ fanden die Ermittler am Tatort eine Waffe, höchstwahrscheinlich eine Tatwaffe. Ein Verdächtiger wurde noch nicht festgenommen und eine groß angelegte Fahndung ist im Gange.

Die Polizei Mittelfranken hatte am Abend auf Twitter mitgeteilt, dass es wegen eines versuchten Tötungsdeliktes zu einem größeren Polizeieinsatz mit zahlreichen Einsatzkräften in der Landgrabenstraße gekommen sei. Das Gebiet solle gemieden werden, hieß es.