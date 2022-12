Tägliche Auswahl aus Hexham, Lingfield und Leicester

Renntipps für Mittwoch beinhalten eine Auswahl aus Hexham und Leicester.

talkSPORT hat die Rennkarten und die Form durchgesehen, damit Sie es nicht tun müssen, mit Wetttipps von allen Rennen in ganz Großbritannien!

getty Grace McEntee reitet auf Tyger Bay und gewinnt im Juni 2021 auf der Brighton Racecourse

talkSPORT WETTE – Erhalten Sie bis zu £25 Gratiswetten PLUS 25 Gratisdrehungen – HIER ANFORDERN*

Hexham-Renntipps

2.15: Camdonian & Choosethenews umgekehrte Prognose

Es ist oft schwierig, Pferde ohne viel Form zu trennen, besonders solche, die noch eine Jungfernmarke tragen.

Choosethenews ist ein interessanter zweiter Favorit am 4. November für Trainer Mark Walford, da er im April ein großer Gewinner in einem Punkt-zu-Punkt war und mit 25 Längen gewann.

Das verheißt oft Gutes für Hürden-Debüts, aber er muss es gegen Camdonian tun, der große Anstrengungen unternommen hat, um im November bei einem Handicap-Hürdenlauf Vierter zu werden.

Das Skelton-Team läuft gut und dieser Sechsjährige in seinem zweiten Lauf seit einer Windoperation hat die Fähigkeit, nachdem er im März knapp Zweiter wurde.

Er sucht immer noch nach diesem Sieg, nachdem er in vier Läufen zweimal Zweiter geworden ist, aber sein Debüt als Vierter im Handicap war ermutigend und sollte in einem ersten Feld abseits einer gefährlichen Marke dominieren.

Aber es ist der Stil des Sieges, der Choosethenews zu einer Möglichkeit macht, da es schwierig ist zu wissen, wie gut dieser Sieg ausfallen könnte.

talkSPORT WETTANGEBOT DES TAGES Setzen Sie 10 £ und erhalten Sie 30 £ in Gratiswetten* – HIER ANFORDERN 18+ Melden Sie sich an, wetten Sie in 7 Tagen über 10 £ zu einer Quote von 2,00+. Keine Auszahlung. Erhalten Sie 3x £10 Gratiswetten auf ausgewählte Events. 7 Tage Boni verfallen. Nur Kartenzahlung. Klicken Sie für AGB. BeGambleAware.org | Bitte spielen Sie verantwortungsvoll SIEHE MEHR WELTMEISTERSCHAFTS-KOSTENLOSE WETTEN HIER

Leicester-Renntipps

3.00 Uhr: Kaliko 15/8

An diesem von Skelton trainierten Pferd gibt es viel zu mögen, besonders gegen einige unerfahrene Verfolger, die bei ihrem ersten Auftritt über Zäune bei ihren letzten Läufen zu kämpfen hatten.

Er ist in dieser Saison jetzt zweimal Zweiter geworden und nach einem anständigen Auftritt bei seiner Rückkehr zu den Zäunen beim letzten Mal wird sicherlich noch mehr kommen.

Aber Fairway Freddy liegt mit 7/1 nur 12 Pfund hinter dem Favoriten und das nach einem Sieg und einem zweiten Platz im Oktober, nur zwei Tage dazwischen, bevor er weit hinten im November in Wincanton endete.

Er ist jetzt nur 3 Pfund höher als bei seinem Sieg in Stratford über 2m5f und könnte gut gewichtet sein, um nach einer einmonatigen Pause wieder zu gehen.

Dies ist jedoch immer noch eine gute Chance, um mit einer direkten Wette auf Calico mitzuhalten.

Lingfield-Renntipps

1.25: Tyger Bay 4/1

Das Middleham Park-Pferd scheint für diese Klasse 3 über 6f auf der Polytrack gerüstet zu sein, nachdem es zuvor mit einer anständigen Form, die in diesen Winter geht, über Parcours und Distanz gewonnen hat.

Er beendete vor ein paar Tagen in Kempton etwas mehr als eine Länge vor Aramis Gray, ebenfalls unter dem Anspruchsberechtigten Tyler Heard, und sieht mit 4/1 gut aus, um auf einer günstigen Strecke wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.

Er schlug Algheed im Juni um zweieinhalb Längen, als er zuletzt in Lingfield war, und ist nur 1 Pfund von diesem Klasse-4-Sieg entfernt.

Wird insgesamt nur 8-7 tragen und macht ihn zu einer echten Gefahr in einem offenen Klasse-3-Wettbewerb.

Alle Quoten waren zum Zeitpunkt des Schreibens korrekt

ZIEGE Die Favoriten der saudi-arabischen Klubs, Ronaldo, Chelsea und Newcastle zu verpflichten, sind immer noch gemischt

KOSTENLOSE WETTEN Marokko gegen Spanien: Wetten Sie 10 £ und erhalten Sie 30 £ in Gratiswetten bei Betfair

beste Wetten talkSPORT Tipps für Pferderennen am Dienstag: Tägliche Tipps von Uttoxeter und Fontwell

letzten 16 4/1 Bet Builder-Tipp: 2,5+ Tore, Portugal gewinnt, Ronaldo 2+ SOT auf Paddy Power

WM-KO Portugal gegen die Schweiz: Setzen Sie 10 £ und erhalten Sie 30 £ in Gratiswetten + 10 £ Casino-Bonus

DREI LÖWEN England v Frankreich Wettangebote: Vorschau, beste Quoten und Gratiswetten







Neukunden-Anmeldeangebote für Pferderennen

talkSPORT WETTE – Erhalten Sie bis zu £25 Gratiswetten PLUS 25 Gratisdrehungen – HIER ANFORDERN*

*18+ Nur für Neukunden. Melden Sie sich an, setzen Sie in 7 Tagen bis zu 25 £ (min. 10 £) auf ausgewählte Events mit einer Quote von 2,00+. Erhalten Sie bis zu £25 in Form von Gratiswetten bei ausgewählten Events + 25 Gratis-Spins auf dem Spielautomaten D10S Maradona. Boni verfallen in 7 Tagen. Nur Kartenzahlung. Es gelten die AGB, siehe unten. begambleaware.org | Bitte spielen Sie verantwortungsvoll

Bet365: Setzen Sie 10 £ und erhalten Sie 50 £ – HIER ANFORDERN

Mindesteinzahlungsanforderung. Gratiswetten werden als Wettguthaben bezahlt und stehen nach Abrechnung der qualifizierenden Wetten zur Verfügung. Es gelten Ausschlüsse für Mindestquoten, Wetten und Zahlungsmethoden. Die Renditen schließen den Einsatz von Wettguthaben aus. Es gelten Fristen und AGB 18+ Begambleaware.org

Paddy Power: Setzen Sie 20 £ und erhalten Sie es als Bargeld zurück, wenn es verliert – HIER ANFORDERN

Nur Neukunden. Platzieren Sie Ihre ERSTE Wette auf einem beliebigen Sportwettenmarkt und wenn sie verliert, erstatten wir Ihnen Ihren Einsatz in BAR. Die maximale Rückerstattung für dieses Angebot beträgt 20 £. Nur Einzahlungen, die mit Karten oder Apple Pay getätigt werden, qualifizieren sich für diese Aktion. Es gelten die AGB. Paddy’s Rewards Club: Erhalten Sie eine Gratiswette im Wert von 10 £, wenn Sie 5x Wetten über 10 £ platzieren. Es gelten die AGB. 18+ Begambleaware.org

888Sport: Setzen Sie 10 £ und erhalten Sie 30 £ + 10 £ Casino – HIER ANFORDERN

Nur Neukunden. Mindesteinzahlung 10 £ • Eine qualifizierende Wette ist ein „Echtgeld“-Einsatz von mindestens 10 £ • Mindestquote 1/2 (1,5) • Gratiswetten werden bei Abrechnung der qualifizierenden Wette gutgeschrieben und verfallen nach 7 Tagen • Gratiswetten-Einsätze sind nicht in den Gewinnen enthalten • Der Casino-Bonus muss innerhalb von 7 Tagen beansprucht werden • Um den Bonus/damit verbundene Gewinne abzuheben, setzen Sie den Bonusbetrag x40 innerhalb von 14 Tagen um • Der Casino-Bonus verfällt nach 60 Tagen • Auszahlungsbeschränkungen und vollständige AGB gelten 18+ begambleaware.org

Betfair: Setzen Sie 10 £ und erhalten Sie 30 £ – HIER ANFORDERN

Neukundenangebot. Platzieren Sie eine Wette von mindestens 10 £ bei Sportwetten mit einer Quote von mindestens 1/2 (1,5) und erhalten Sie 30 £ in Form von Gratiswetten. Prämien gültig für 30 Tage. SMS-Bestätigung erforderlich. Es qualifizieren sich nur Einzahlungen über Karten. Es gelten die AGB. Bitte spielen Sie verantwortungsvoll 18+ begambleaware.org

Betfred: Wetten Sie 10 £ und erhalten Sie 60 £ in Boni – HIER ANFORDERN

Nur für neue UK-Kunden. Registrieren Sie sich mit dem Promo-Code BETFRED60, zahlen Sie ein und platzieren Sie innerhalb von 7 Tagen nach der Registrierung die erste Wette über 10 £ auf Sport (kumulative Evens+). Die erste Wette muss auf Sport sein. 20 £ in Gratiswetten zur Verwendung bei Sport, 10 £ in Gratiswetten zur Verwendung bei Lotto und 50 Gratis-Spins (20 Pence pro Runde), die innerhalb von 48 Stunden nach Abrechnung der Wette gutgeschrieben werden. Weitere £20 in Gratiswetten werden 5 Tage nach Abrechnung gutgeschrieben. Boni haben eine Ablaufzeit von 7 Tagen. Es gelten Zahlungsbeschränkungen. SMS-Verifizierung und/oder Identitäts- und Adressnachweis können erforderlich sein. Es gelten die vollständigen AGB. 18+ Begambleaware.org

BetVictor: Setzen Sie 10 £ und erhalten Sie 40 £ in Boni – HIER ANFORDERN

18+ Nur für Neukunden. Melden Sie sich an und platzieren Sie innerhalb von 7 Tagen nach Eröffnung eines neuen Kontos eine 10-£-Wette auf Pferderennen mit einer Quote von 2,00+; ausgenommen ausgezahlte Wetten. Erhalten Sie 3x £10 Pferderennen-Gratiswetten, die nur bei festgelegten Veranstaltungen mit Quoten von 2,00+ gültig sind. Plus, ein Slot-Bonus von 10 £, ausgewählte Spiele, 20-facher Einsatz, um maximal 250 £ abzuheben. Boni verfallen in 7 Tagen. Nur Kartenzahlung. Es gelten die AGB. begambleaware.org.

Betway: 30 £ passende Gratiswette, wenn Ihre erste Acca verliert – HIER ANFORDERN

Nur für neue UK-Kunden. Mindesteinzahlung: £5. Maximale Gratiswette: 30 £. Setzen Sie zuerst auf ein Fußball- oder Pferderennen-Multiple mit 3+ Auswahlen. Gesamtquote: 3,00 (2/1) oder höher. Gratiswetten sind nach Abrechnung der qualifizierenden Wette verfügbar. Nur Debitkarteneinzahlungen. Es gelten Einschränkungen für Einzahlungsmethoden. Dieses Angebot gilt 7 Tage ab Registrierung Ihres neuen Kontos. 18+. BeGambleAware.org. Wetten Sie auf verantwortungsvolle Weise. Es gelten die vollständigen Bedingungen.

Hinweis zu kommerziellen Inhalten: Die Annahme eines der in diesem Artikel vorgestellten Buchmacherangebote kann zu einer Zahlung an talkSPORT führen. 18+. Es gelten die AGB. Begambleaware.org

Denken Sie daran, verantwortungsbewusst zu spielen

Ein verantwortungsvoller Spieler ist jemand, der:

Legt vor dem Spielen Zeit- und Geldlimits fest

Spielen nur mit Geld, das sie sich leisten können, zu verlieren

Jagen Sie niemals ihren Verlusten hinterher

Spielt nicht, wenn sie verärgert, wütend oder depressiv sind

GamCare – www.gamcare.org.uk

Gamble Aware – www.begambleaware.org

Wenn Sie Hilfe bei einem Glücksspielproblem benötigen, rufen Sie die National Gambling Helpline unter 0808 8020 133 an oder besuchen Sie www.gamstop.co.uk, um von allen im Vereinigten Königreich regulierten Glücksspiel-Websites ausgeschlossen zu werden.