Aan het einde van het signaal vlieg ik honderd kilometer naar mezelf als nieuwe wereldmeester. De 26 jaar oorlog tijdens de reis van de Zürichsee in de ziel van het verkeer, met als eindresultaat de gewenste regenbuien. Ziet er goed uit en het veld is signaalgever Freundin Urska Zigart in het leger. Na 273,9 enorm indrukwekkende kilometers was de Australiër Ben O’Connor aanwezig door de Nederlandse titelreporter Mathieu van der Poel.

“Ik kan niet glauben, ik was er gepassioneerd over. Ik heb zo’n voorrecht als Druck. “We zijn gekomen voor het beleg”, zei Pogacar na een tag voor het Geschiedenisboek. “Als er een zware aanval had plaatsgevonden, had ik het nooit kunnen overleven. We zijn eigenlijk geplant, zodat we onze loop kunnen beheersen. Ik was geen nichtje, dacht ik.’

Externe Inhalt von Eurosport Vanwege externe inname is het noodzakelijk om een ​​bredere immuniteit te hebben. Deze mensen kunnen worden beïnvloed door gegevens van Drittplattformen (ggf. USA). Meer informatie. Activeer externe inademing

Damit was zelf Pogacar als eerste coureur Profi na Eddy Merckx en Stephen Roche die de Dreifach-Krone des Radsports reden. Voor degenen die in functie zijn, maakt de titel een groot deel uit van de landelijke activiteiten en de WM-titel tijdens hun leven. Pogacar zegevierde in de Giro d’Italia en de Tour de France.

“U profiteert van energie-investeringen”

In Zürich waren er precies 100,7 kilometer voor de ziel en begon de vier weken durende run op de 17e van de Zürichbergstraße die entscheidende Attacke. Dus als je het niet erg vindt dat iemand een boos gevoel heeft en die scepsis blijft. “Na alle veranderingen in de gezondheid kan deze niet effectief functioneren. Er wordt veel energie in gestoken”, vertelt de familie van oud-professional en tv-expert Jens Voigt.

Externe Inhalt von Eurosport Vanwege externe inname is het noodzakelijk om een ​​bredere immuniteit te hebben. Deze mensen kunnen worden beïnvloed door gegevens van Drittplattformen (ggf. USA). Meer informatie. Activeer externe inademing

Zumal Pogacar is nerveus, niet zo stoisch als het om angst gaat. Vóór het begin van het langzame proces, dat duurde tot het einde van de school. „Der Druck zou groter zijn, enlich zu liefern. Als je nog geen jaar sterft, dan doe je dat in de volgende jaar”, zei Pogacar. Ze zijn vandaag geboren.

Pogacar schloss zur Spitzengruppe auf, ließ ich von seinem Teamkollegen Jan Tratnik een paar unterstützen – en zou in staat kunnen zijn om zowel de zielspassage auf als davon. Titelverdediger Mathieu van der Poel en Olympiër Remco Evenepoel zijn blij met hun teamwerk, maar het succes van Pogacar is er niet kleiner op.

Herdenkingsminuut voor Muriel Furrer

De Superstar heeft zijn eigen kenmerken voor de WM Mission en bijzondere constructiewerkzaamheden. Deze lak is geïnspireerd door Pogacar’s liefde voor strips en pop-art, die het grote erfgoed van de wereld (Tour de France) en roos (Giro d’Italia) symboliseren. Gold fehlte – da durf nun nachgebessert.

Externe Inhalt von Eurosport Vanwege externe inname is het noodzakelijk om een ​​bredere immuniteit te hebben. Deze mensen kunnen worden beïnvloed door gegevens van Drittplattformen (ggf. USA). Meer informatie. Activeer externe inademing

Schon der Start in Winterthur staat op het Zeichen des Gedenks en de Freitag gestorbene Junioren-Radsportlerin Muriel Furrer. Het huidige Schweizer Team staat aan het begin van het eerste seizoen samen met World Association President David Lappartient, die zich de komende minuten bij de groep zal aansluiten. Je kunt het peloton op de Streck duidelijk zien. De Zwitserse Vereniging heeft een breed scala aan veranderingen, uitzichten op de omgeving en een begin met uitzichten laten zien.

Unweit der WM-Strecke in Zürich waar een Gedenkstätte eingerichtet wordt. In de Wasserkirche werden voorbijgangers omringd door bloemen en waren hun bezoekers even aanwezig.

Vandaag is de dag van een herdenking voor de stad Zürich. Op de Sechseläutenplatz zijn ze om 7.00 uur aanwezig voor Hobby-Rennfahrer en tijdens de WM-Run. Olivier Senn, sportmanager van de WM, zal een korte toespraak houden, een korte minuut om zich te onthouden.