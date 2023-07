Auf den letzten Kilometern des nächsten denkwürdigen Tages der 110. Tour de France blitzten ihre Trikots erneut an der Spitze der Gruppe auf. Da war Emanuel Buchmann, mit dem schwarz-rot-goldenen Streifen auf der Brust, der ihn als Deutschen Meister im Straßenradfahren auszeichnet, und der nun im Feld der Verfolger das Tempo auf Hochtouren treibt. Hinter ihm Jai Hindley, sein Teamkollege und Kapitän von Bora-Hansgrohe im Gelben Trikot des Gesamtführenden. Also stürzten sie sich in den letzten Anstieg, durch den für seine heißen Quellen bekannten Kurort Cauterets, obwohl auch diese letzte Etappe der sechsten Etappe der Tour nichts mit einem Wellnessprogramm zu tun hatte.

Und auch wenn Buchmann und Hindley am Ende offiziell zu den Verlierern des Tages zählten, durften sie sich zumindest ein wenig wie Sieger fühlen.

Diese beiden Tage in den Pyrenäen, die Etappen fünf und sechs der Tour, hatten die Rangliste wie ein Hurrikan auf dem Meer aufgewühlt und damit ungefähr so ​​viel, wie die Tour-Organisatoren gehofft hatten. Titelverteidiger Jonas Vingegaard übernahm am Donnerstag in Cauterets-Cambasque das Gelbe Trikot von Hindley, doch die 50 Sekunden, die er sich am Vortag mit einem Überraschungsangriff auf seinen großen Rivalen Tadej Pogacar verdient hatte, kehrte Pogacar am Donnerstag prompt mit einem ebenso heftigen Angriff zurück um die Hälfte zum Schmelzen bringen.

Dahinter lag ein Rennen um den dritten Platz in der Gesamtwertung – mit der derzeit besten Hand für Jai Hindley, den Australier vom deutschen Bora-Team. Sein Etappensieg am Mittwoch in Laruns hatte ihm auch die Führung in der Gesamtwertung verschafft, und auch wenn er am nächsten Tag wieder aus der Spitzenposition herausfiel, landete er sanft: hinter den beiden Großmeistern, auf Platz drei der Gesamtwertung, der am Ende der Tour wird wahrscheinlich auf einen kleinen, inoffiziellen Gesamtsieg hinauslaufen.

Detailansicht öffnen Sieg nach Punkten: Tadej Pogacar liegt im Gesamtklassement nur knapp hinter Gelbkarteninhaber Jakob Vingegaard. (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AP)

Den Grundstein dafür legten Hindley und seine Kollegen am Mittwoch, als das Peloton erstmals die Pyrenäen betrat. Der Australier, Buchmann und Patrick Konrad drängten sich schon früh in eine große Ausreißergruppe und behielten ihren Vorsprung vor dem Hauptfeld, bevor sich Hindley beim letzten, schwierigen Anstieg zum Col de Marie Blanque von allen verbleibenden Konkurrenten absetzte. Nach 163 Kilometern in Laruns kam er mit 32 Sekunden Vorsprung vor einer Gruppe um Vingegaard und Buchmann ins Ziel. Der 30-jährige Ravensburger, der bei der Tour vor vier Jahren Gesamtvierter war, war nicht nur den ganzen Tag an der Seite seines Kapitäns gewesen, er war auch in der Tages- und Gesamtwertung auf den vierten Platz vorgerückt. „Das war eigentlich gar nicht geplant“, sagte Buchmann. Damit hatten sie bei Bora nicht gerechnet: dass UAE Emirates und Jumbo-Visma, die Teams der beiden großen Favoriten Pogacar und Vingegaard, jemanden wie Hindley und seinen Helfer so weit kommen lassen würden.

Vingegaards Angriffen fehlt es am Donnerstag an Schärfe

Aber weil es so war, radelten sie zum wohl erfolgreichsten Tag ihres Teams, das in diesem Jahr sein zehnjähriges Tour-Jubiläum feiert – und seit einiger Zeit versucht, sich an der Spitze zu behaupten Tourenklassifizierungen. So wie 2022, als Hindley am Finalwochenende auf seiner Seite den Giro d’Italia gewann.

Der Australier spürte am Donnerstag, dass mit einem solchen Coup auf der Tour noch schmerzhaftere Pflichten einhergehen. Konrad, Buchmann, Bob Jungels, Nils Politt, Marco Haller, sie alle haben im Hauptfeld hart gearbeitet, um zu verhindern, dass die Ausreißergruppe zu weit davonkommt. Spätestens beim Aufstieg zum Tourmalet konnte man erkennen, dass dies nicht der natürliche Lebensraum der schwereren Fahrer wie Haller und Politt ist, sie wirkten ein wenig wie Bullen im Rennpferd-Derby. Hindley und Buchmann waren dann recht früh alleine am Anstieg. Gelb zu erobern ist eine Sache, es tagelang zu verteidigen, eine ganz andere.

Beim Tourmalet schien sich eine Kopie des Vortages rasant zu entwickeln. Jumbo-Visma riss die Favoritengruppe auseinander, auch Hindley und Buchmann zerstritten, bald waren nur noch Vingegaard und Pogacar übrig. Doch dieses Mal überlebte Pogacar den Start seines Rivalen – anders als am Vortag, als der Slowene am Col de Marie Blanque sofort den Kontakt zum Dänen verlor. Pogacar, so die damalige Lesart, hatte bei seinem Sturz vor der Tour offenbar etwas mehr Substanz eingebüßt als erwartet. „Du hast Pogacar wirklich in der Klemme, lass jetzt nicht los“, knarrte es im Teamradio von Jumbo, das sie dieses Jahr erstmals auf der Tour zeigen.

„Ich hatte wirklich ein Déjà-vu“, gab Pogacar am Donnerstag zu. „Ich dachte, wenn es heute wieder so läuft, können wir hier unsere Koffer packen.“ Aber auch Vingegaards zweitem Angriff, am letzten Anstieg hinauf nach Cauterets-Cambasque, fehlte es an Schärfe, das Gesicht des Dänen zeigte langsam die Erschöpfung. Und Pogacar, der über hervorragende Renninstinkte verfügt, schien es zu spüren. Sein Start kurz vor dem Ziel glich einem Schlag mit der Keule, von dem sich Vingegaard nie mehr erholte. Als er die Ziellinie überquerte, etwas mehr als 20 Sekunden hinter Etappensieger Pogacar, stieg er vom Fahrrad – und sah überhaupt nicht wie der neue Träger des Gelben Trikots aus. Eher wie ein Boxer, der durch den Gong davor bewahrt wurde, bewusstlos zu werden.

„Ich würde es nicht als Rache für gestern bezeichnen“, sagte Pogacar später, „aber natürlich war ich nach Jonas‘ Auftritt sehr besorgt. Jetzt geht es mir natürlich viel besser.“ Und Vingegaard, der wie üblich trocken einräumte, dass Pogacar dieses Mal „einfach stärker“ sei und er lieber zwei Minuten als Guthaben hätte, nicht 25 Sekunden. Eine Fortsetzung folgt voraussichtlich auf der neuen Etappe, am Sonntag hinauf zum Puy de Dome.

Und ansonsten? Emanuel Buchmann, der am Donnerstag viel bei dem Wind gearbeitet hatte, fiel im letzten Anstieg erwartungsgemäß zurück und fiel auch in der Gesamtwertung aus den Top Ten. Aber das reichte, um Hindley auf den dritten Platz zu heben und ihn nach seinem Coup am Mittwoch den Beobachtern im Gedächtnis zu behalten. „Ich bin Linkshänder und komme aus Perth, Westaustralien“, stellte sich der 27-Jährige nach seinem Triumph vor. „Ich liebe es, mit dem Rennrad zu fahren. Ich mag Avocado auf Toast und einen Flat White, einfach das Standard-Sachen.“ Wenn diese Tour so weitergeht, wird er etwas mehr von sich preisgeben müssen.