In december zei een onafhankelijk panel van deskundigen in zijn rapport dat het tabaksprogramma van de FDA een aantal veelomvattende problemen had die het vermogen ervan belemmerden om de industrie te reguleren en om aan tabak gerelateerde ziekten en sterfte terug te dringen.

Hoewel het aantal mensen dat rookt een van de laagste niveaus ooit is, is roken nog steeds de belangrijkste oorzaak van vermijdbare sterfte in de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention rookte in 2021 ongeveer 11,5% van de Amerikaanse volwassenen sigaretten. Dat is een daling ten opzichte van de 20,6% die in 2009 rookte, maar volgens de CDC zijn er nog steeds meer dan 24 miljoen mensen die sigaretten roken. Elke dag proberen ongeveer 1.600 jongeren hun eerste sigaret. En dat omvat niet eens het groeiende aantal kinderen dat e-sigaretten gebruikt. In 2022 ontdekte de CDC dat meer dan 2,5 miljoen middelbare en middelbare scholieren het huidige gebruik van e-sigaretten meldden. Ongeveer 5,66 miljoen volwassenen vapen, zo bleek uit een onderzoek uit 2020.

Met de afname van het roken van sigaretten en wat de FDA de “voortdurende innovatie” in de e-sigarettenindustrie noemde, “zijn de maatschappelijke zorgen niet subtiel”, aldus een verklaring op de website van de FDA.

“Ons vermogen om gelijke tred te houden met deze veranderingen zal afhangen van de onmiddellijke, korte- en langetermijnacties die het centrum onderneemt en waarvan we denken dat ze het agentschap in staat zullen stellen om ons regelgevend toezicht op tabaksproducten met meer succes uit te voeren,” FDA-commissaris Dr. Robert Califf zei in een verklaring.