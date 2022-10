T20 World Cup: Schottland nach Niederlage gegen Simbabwe ausgeschieden | Cricket-Nachrichten

Schottland ist mit einer Fünf-Wicket-Niederlage gegen Simbabwe aus der T20-Weltmeisterschaft ausgeschieden, während der Gegner den letzten Super-12-Platz eroberte.

Schottlands zweite Niederlage in Folge, nach der Niederlage am Mittwoch gegen Irland, ließ sie in Gruppe B auf dem dritten Platz zurück, während Simbabwe als Sieger in die zweite Runde einzog.

Das Team von Richie Berrington wurde von Simbabwe auf 132-6 beschränkt, das diese Läufe mit neun Bällen im Rückstand beendete, nachdem es sich dank Skipper Craig Ervine (58 zu 54) und Sikandar Raza vom 7-2 im zweiten Over der Verfolgungsjagd erholt hatte (40 von 23).

Raza reiste mit 27 erforderlichen Runs von 31 Lieferungen ab und Ervine lochte dann am Ende des 17. Overs ein, wobei 14 Runs erforderlich waren, um Schottland Hoffnung zu geben, aber Milton Shumba und Ryan Burl nahmen dann Simbabwe mit nach Hause, als Burl Safyaan Sharif für eine Grenze über Mitte bemuskelte auf im vorletzten vorbei.

Schottland hatte Westindien in seinem Eröffnungsspiel geschlagen, aber mehrere Niederlagen beendeten ihre Hoffnungen, es zum zweiten Mal in Folge in die zweite Runde zu schaffen.

Simbabwe kann sich nun auf Spiele gegen Länder wie Indien, Pakistan und Südafrika freuen, nachdem es zum ersten Mal in seiner Geschichte die Super 12 erreicht hat.

Weitere folgen…