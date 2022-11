T20 World Cup: Neuseeland, Pakistan, Indien und England bereiten sich darauf vor, im Halbfinale im Schwergewicht aufzutreten | Cricket-Nachrichten

Nach drei Wochen spannenden Cricket hat die T20-Weltmeisterschaft der Männer 2022 das Halbfinale erreicht, mit zwei faszinierenden Duellen, die vor dem Finale am Sonntag ausgetragen werden.

Während die Anwesenheit des Gastgeberlandes in den letzten Phasen eines Turniers das Interesse und die Intensität wahrscheinlich immer steigern wird, scheint dies eine seltene Gelegenheit zu sein, bei der das Ausscheiden Australiens nicht vom Spektakel ablenken wird.

Indien, England, Pakistan und Neuseeland (in dieser Reihenfolge) sind vier der fünf besten T20-Teams des internationalen Cricket.

Die Starpower wird immens sein, wenn Neuseeland am Mittwoch gegen Pakistan antritt, bevor England am Donnerstag gegen Indien antritt, wobei wahrscheinlich jedes Team Unterstützungsbasen vorweisen kann, die der Qualität des Cricket entsprechen.

Beide Spiele, die um 8 Uhr beginnen, werden live auf Sky Sports übertragen, das Finale am Sonntag folgt zeitgleich.

Hier ist alles, was Sie über die Begegnungen im Halbfinale wissen müssen, bevor das Turnier seinen spannenden Höhepunkt erreicht.

Neuseeland gegen Pakistan

Für England-Fans mag es nur die Vorspeise vor dem Hauptgericht sein, aber das Eröffnungshalbfinale am Mittwoch ist ein Duell der Schwergewichte.

Neuseeland wurde bei der letztjährigen Weltmeisterschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten Zweiter hinter Australien, nachdem es England im Halbfinale besiegt hatte. Sie sind ein Team, das über enorme Erfahrung verfügt, insbesondere von Kapitän Kane Williamson, dem Allrounder Jimmy Neesham und dem Fast-Bowling-Duo Tim Southee und Trent Boult.

Mittwoch, 9. November, 7:30 Uhr



Die Form des Skippers und seine niedrige Trefferquote mit dem Schläger waren in der Anfangsphase des Turniers ein wenig besorgniserregend, aber er erholte sich mit 61 von nur 35 Bällen in Neuseelands entscheidendem letzten Super-12-Spiel gegen Irland und wies die Frage, ob er bleibt, zurück in der Lage, den Einsatz zu erhöhen, wenn die Situation es erfordert.

Williamsons Rückkehr zur Form macht Neuseelands Top 4, in denen er von der Macht von Finn Allen, Devon Conway und Glenn Phillips umgeben ist, zu einer ängstlichen Aussicht. Phillips schlug mit 64 Bällen gegen Sri Lanka ein brillantes Jahrhundert, während Conway den Black Caps mit seinen ungeschlagenen 92 bei ihrem Turniereröffnungssieg gegen Australien den perfekten Start bescherte.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Höhepunkte des Duells der T20-Weltmeisterschaft 2022 zwischen Neuseeland und Sri Lanka



Trotz dieser Highlights mit dem Schläger war der beeindruckendste Aspekt der neuseeländischen Super-12-Leistung ihr Bowling mit den Spinnern Mitch Santner (8 Wickets) und Ish Sodhi (6), die sich mit den Quicks Southee (7), Boult (6) und Lockie Ferguson kombinierten (7) sowohl Australien als auch Sri Lanka zu kegeln, während er gleichzeitig neun Pforten gegen Irland holte.

Während Neuseeland versucht, die Fehler der letztjährigen Finalniederlage gegen Australien wiedergutzumachen, kommt Pakistan mit einem Freischlag in die Runde der letzten Vier. Sie sind die am wenigsten favorisierte der verbleibenden Mannschaften und haben sich nach Niederlagen in den ersten beiden Spielen des Turniers zurückgekämpft und es bemerkenswerterweise unter die letzten vier geschafft.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Pakistan sicherte sich in einem von Regen betroffenen Spiel in Sydney einen entscheidenden 33-Run-Sieg über Südafrika mit der DLS-Methode, um sich im Kampf um einen Platz im Halbfinale der T20-Weltmeisterschaft zu behaupten



Sie erlitten schmerzliche Niederlagen – beide bis zum letzten Ball – gegen Indien und Simbabwe, bevor sie mit Siegen gegen die Niederlande, Südafrika und Bangladesch zurückschlugen. Selbst dann brauchten sie die Proteas noch einmal, um auf der großen Bühne mit einer Schockniederlage gegen die Niederlande in der letzten Runde der Spiele erneut zu ersticken.

Als sie sich für das Turnier mit einer 4:3-Niederlage gegen England im September und Oktober in Serie aufwärmten, bestand Pakistans Problem darin, dass sie sich zu sehr auf die Schläge der Eröffnungsspieler Mohammad Rizwan und Kapitän Babar Azam verlassen mussten.

Das war in Australien sicherlich nicht der Fall. Babar erzielte in seinen ersten vier Innings des Turniers nur 14 Runs, bevor er gegen Bangladesch auf nicht überzeugende 25 von 33 Bällen fiel.

Während Pakistan sicherlich seinen Skipper brauchen wird, um sich zu verstärken, wenn sie den ganzen Weg gehen wollen, werden sie von der Tatsache beflügelt werden, dass ihre mittlere Ordnung begonnen hat, ihren Beitrag zu leisten, insbesondere mit Iftikhar Ahmed und Shadab Khan, die beide ein halbes Jahrhundert gegen Südafrika schlagen .

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Der pakistanische Kapitän Babar Azam strebt nach einer goldenen Ente, wenn Indien bei der T20-Weltmeisterschaft im MCG in Melbourne gegen Pakistan spielt



Beim Ball werden sie sich weiterhin stark auf die Drehung von Shadab Khan verlassen, der Pakistan bisher mit 10 Wickets im Turnier anführt, aber das Pace-Bowling-Quartett Naseem Shah, Shaheen Shah Afridi, Haris Rauf und Mohammad Wasim ist fähig bahnbrechende Performances zu produzieren.

Was den Austragungsort anbelangt, so war der Sydney Cricket Ground (SCG) Gastgeber für die einzigen zwei Scores von 200 oder mehr während des Turniers.

Neuseeland erreichte im Super-12-Auftakt gegen Australien die Marke, während Südafrika auf dem berühmten Boden 205 gegen Bangladesch schoss. Pakistans beeindruckende 185 gegen die Proteas kamen auch in Sydney, also gibt es alle Möglichkeiten für ein Highscoring-Spiel.

Indien gegen England

Das zweite Halbfinale ist so gut wie es nur geht, wenn die weltbeste Mannschaft, Indien, auf Platz 2 der Rangliste, England, trifft.

Die beiden Kraftpakete im internationalen Cricket streben jeweils nach ihrem zweiten T20-Titel, wobei Indien seinen Triumph beim Eröffnungsturnier 2007 nicht steigern konnte und England bisher nicht an seinen Sieg von 2010 anknüpfen konnte.

Donnerstag, 10. November, 7:00 Uhr





Virat Kohlis brillante Innings gegen Pakistan brachten Indien auf einen relativ stressfreien Weg in die Runde der letzten Vier, selbst mit einer knappen Niederlage gegen Südafrika in Perth zwischen komfortablen Siegen über die Niederlande, Bangladesch und Simbabwe.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Sehen Sie sich die Höhepunkte eines atemberaubenden Finales an, als Indien Pakistan in einem außergewöhnlichen T20 World Cup-Duell im MCG besiegte



Kohlis Form war vielleicht das bisher größte Plus des Turniers für Indien, wobei der ehemalige Kapitän einen spektakulären Durchschnitt von 123 erzielte, der durch drei ungeschlagene Innings gesteigert wurde. Der andere Indien-Batter, der ins Auge sticht, war Suryakumar Yadav, der in fünf Spielen mit Kohlis beeindruckender Leistung von drei halben Jahrhunderten mithalten konnte.

Um diese beiden überhaupt in den Kreis zu holen, muss England Indiens erfahrene Eröffnungspartnerschaft von KL Rahul und Kapitän Rohit Sharma durchbrechen, während der immer gefährliche Rishabh Pant die Position des Wicketkeepers von Dinesh Karthik zurückerobert hat .

Hardik Pandya zeichnet sich ebenfalls als Finisher ab, aber es ist das Bowling des Allrounders, das bisher das beeindruckendere Element seines Spiels im Turnier war und mit acht Wickets einschlug.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Indien besiegt Bangladesch mit fünf Läufen, unterstützt von einem Virat Kohli 64 mit dem Schläger bei der T20-Weltmeisterschaft



Indien schien ein schwerer Schlag versetzt worden zu sein, als Jasprit Bumrah aus dem Turnier ausgeschlossen wurde, aber der schnelle Arshdeep Singh mit dem linken Arm hat die Lücke gefüllt und 10 Pforten geholt, während Mohammed Shami und Bhuvneshwar Kumar so sparsam wie eh und je waren.

England, das mit der wohl explosivsten Schlagaufstellung der Welt gesegnet ist, muss in Australien noch Feuer fangen. Sie stotterten zu einem Auftaktsieg gegen Afghanistan, bevor sie gegen Irland eine Schockniederlage hinnehmen mussten.

Ein Untergang des Aufeinandertreffens mit Australien bedeutete, dass nur Siege über Neuseeland und Sri Lanka sie zum dritten Mal in Folge unter die letzten Vier bringen würden, und das Team von Jos Buttler lieferte ordnungsgemäß ab. Eine äußerst solide Leistung sicherte einen 20-Run-Sieg gegen Neuseeland, bevor eine weitere nervöse Verfolgungsjagd mit einem Vier-Wicket-Sieg über Sri Lanka endete.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Sehen Sie sich die Höhepunkte an, als England seine Hoffnungen auf das Halbfinale der T20-Weltmeisterschaft mit einem 20-Runden-Sieg gegen Neuseeland in Brisbane wiederbelebte



Die meisten Läufe Englands kamen bisher aus der Eröffnungspartnerschaft von Alex Hales (125) und Buttler (119), wobei Ben Stokes der einzige andere Spieler war, der einen bedeutenden Beitrag leistete, als der Testkapitän sein Team gegen Sri Lanka nach Hause führte.

Harry Brook, Liam Livingstone und Moeen Ali sind alle Matchwinner, und England wird hoffen, dass sie ihre beste Form für die K.-o.-Runde gerettet haben, während es auch eine Veränderung in der Top-Order zu geben scheint, da Dawid Malans Leistenzerrung zu erwarten ist Phil Salt eine Gelegenheit bieten.

Der Sussex-Wicketkeeper zeigte im September mit einer brillanten ungeschlagenen 88 gegen Pakistan, wozu er fähig ist, und wird versuchen, eine unwahrscheinliche Eröffnung zu nutzen.

England hat beim Bowling einen zahlenmäßig starken Ansatz gewählt, wobei Buttler in jedem der letzten beiden Spiele sieben verschiedene Optionen einsetzte. Die Wahl unter diesen war bisher Sam Curran, der das Turnier mit einem Fünf-Wicket-Zug gegen Afghanistan begann.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Sehen Sie sich die Höhepunkte an, als England sich mit einem spannenden Vier-Wicket-Sieg gegen Sri Lanka in Sydney einen Platz im Halbfinale der T20-Weltmeisterschaft sicherte



Es ist jedoch das schnelle Tempo von Mark Wood, das wahrscheinlich Englands X-Faktor gegen die besten Batters der Welt sein wird, und Durham hat sich mit drei Wickets gegen Sri Lanka schnell für das Halbfinale aufgewärmt.

Ebenso ermutigend für England in diesem Spiel war die Leistung von Adil Rashid, der sein erstes Wicket des Turniers holte und nach seinen vier Overs nur 16 Runs absolvierte, um perfekt getimt wieder in Form zu kommen.

Indien hat vielleicht einen leichten Vorteil, nachdem es letzte Woche im Adelaide Oval gegen Bangladesch gespielt hat, während England zum ersten Mal bei diesem Turnier vor Ort spielt.

Dieser Faktor könnte England, das dazu neigt, lieber zu jagen, ermutigen, Indien hinzuzuziehen, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt, um mehr über die Oberfläche zu erfahren.