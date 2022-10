T20 World Cup: Marcus Stoinis‘ rekordverdächtiges halbes Jahrhundert führt Australien zum Sieg gegen Sri Lanka | Cricket-Nachrichten

Marcus Stoinis schlug Australien in einem knappen Spiel in Perth zum Sieg, um die Chancen der Gastgeber auf den Einzug ins Halbfinale am Leben zu erhalten.

Australien jagte ein Ziel von 158, kämpfte früh in den Innings und verlor den formstarken Schlagmann David Warner früh für nur 11.

Aber einige große Treffer von Mitchell Marsh, Glenn Maxwell und Stoinis nahmen Sri Lanka das Spiel weg und sicherten sich den Sieg mit 21 Bällen, als sie auf 158-3 rasten.

Sri Lanka hatte zuvor dank Charith Asalankas ungeschlagenen 38 von 25 Bällen 157-6 erzielt.

Weitere folgen….

Dies ist eine Eilmeldung, die aktualisiert wird, und weitere Einzelheiten werden in Kürze veröffentlicht. Bitte aktualisieren Sie diese Seite für die neuesten Updates.

Sky Sports bringt Ihnen Live-Updates, sobald sie passieren. Holen Sie sich aktuelle Sportnachrichten, Analysen, exklusive Interviews, Wiederholungen und Highlights.

Sky Sports ist Ihre vertrauenswürdige Quelle für aktuelle Sportnachrichten und Live-Updates. Sehen Sie sich Live-Übertragungen Ihrer Lieblingssportarten an: Fußball, F1, Boxen, Cricket, Golf, Tennis, Rugby League, Rugby Union, NFL, Darts, Netball und erhalten Sie die neuesten Transfernachrichten, Ergebnisse, Ergebnisse und mehr.

Besuchen Sie skysports.com oder die Sky Sports App für alle aktuellen Sportnachrichten. Sie können Push-Benachrichtigungen von der Sky Sports App für die neuesten Nachrichten aus Ihren Lieblingssportarten erhalten und Sie können auch folgen @SkySportsNews auf Twitter um die neuesten Updates zu erhalten.