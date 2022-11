T20-Weltmeisterschaft: Pakistan erreicht das Finale, während Babar Azam, Mohammad Rizwan und Bowler gegen Neuseeland beeindrucken | Cricket-Nachrichten

Babar Azam kehrte zu seiner Form zurück, als ein wiederauflebendes Pakistan Neuseeland mit sieben Wickets besiegte und sein erstes T20-Weltmeisterschaftsfinale seit dem Gewinn des Wettbewerbs im Jahr 2009 erreichte.

Pakistan, das seit Beginn des Turniers vier Spiele in Folge mit aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen Indien und Simbabwe gewonnen hat, trifft am Sonntag im MCG auf Indien oder England, wobei diese beiden Teams am Donnerstag im zweiten Halbfinale aufeinander treffen Adelaide (8 Uhr britischer Zeit).

Babars Mannschaft beschränkte Neuseeland im ersten Halbfinale am Mittwoch in Sydney auf 152-4, bevor sie ihr Ziel mit fünf Bällen vor Schluss erreichte, als der Skipper seinen Super-12-Blues mit 53 aus 42 Lieferungen in einem Eröffnungsstand von 105 aus 76 Bällen verbannte mit Mohammad Rizwan (57 von 43).

Donnerstag, 10. November, 7:00 Uhr



Babar wurde vom neuseeländischen Wicketkeeper Devon Conway mit dem ersten Ball fallen gelassen und erzielte anschließend seine höchste Punktzahl des Wettbewerbs, nachdem er in der vorherigen Runde mit 25 die Spitze erreicht hatte, während er im Durchschnitt nur 7,80 erzielte und vier einstellige Entlassungen in fünf Schlägen verzeichnete.

Der Mentor des pakistanischen Teams, Matthew Hayden, hatte versprochen, dass Babar im Halbfinale „etwas ganz Besonderes“ auf die Beine stellen würde, und der 28-Jährige lieferte dies ordnungsgemäß ab, wenn auch mit einer großen helfenden Hand von Conway.

Rizwans Abgang am Ende des 17. Over mit 21 erforderlichen Runs gab Neuseeland Hoffnung, aber Mohammad Haris (30 von 26) karrte Lockie Ferguson für aufeinanderfolgende Grenzen im 18., um Pakistan wieder fest unter Kontrolle zu bringen, bevor Shan Masood den siegreichen Single-Off wegschnürte Tim Southee einen Ball in den 20.

Sehen Sie, wie Devon Conway Babar im ersten Over der pakistanischen Verfolgungsjagd zunichte machte



Pakistan träumt jetzt von einem weiteren WM-Titel in Australien, 30 Jahre nachdem sich Imran Khans „Cornered Tigers“ zusammengetan hatten, um die ODI-Version zu gewinnen, nachdem sie, wie die aktuelle Saison, am Rande des Ausscheidens standen und dann Neuseeland im Halbfinale besiegten .

Die pakistanische Mannschaft von 2022 brauchte eine Schockniederlage für Südafrika gegen die Niederlande, um ins Halbfinale einzuziehen, ist aber jetzt nur noch einen Sieg von einem ersten WM-Titel seit 13 Jahren entfernt.

Für Neuseeland wurden ihre Hoffnungen auf ein drittes WM-Finale in vier Jahren zunichte gemacht, wobei der Zweitplatzierte der letztjährigen T20-Weltmeisterschaft nach Australien und der 50-Over-Weltmeisterschaft 2019 nach England die jüngsten Opfer eines wiederbelebten Pakistans waren.

Das Halbfinale in Sydney beginnt mit einem Paukenschlag – und endet mit einem Sieg Pakistans

Eine fesselnde Begegnung begann auf dramatische Weise, als der neuseeländische Auftaktspieler Finn Allen (4) den ersten Ball des Spiels zu viert schlug, einen zweiten Wurf von lbw aufhob, wobei seine Bewertung eine gesunde Innenkante zeigte, und dann vor dem dritten Wurf von Shaheen am Bein festgehalten wurde Schah Afridi (2-24).

Vier, umgedrehtes Wicket, echtes Wicket – es gab einen fulminanten Start in das Halbfinale der T20-Weltmeisterschaft zwischen Neuseeland und Pakistan beim SCG



Die Black Caps stotterten nach acht Overs auf 49-3, wobei Conway (21 von 20) durch Shadab Khans direkten Treffer aus der Mitte ins Aus lief und Glenn Phillips (6) von einer Vorderkante gegen den Linksarm-Spinner Mohammad Nawaz zurückbrach sah aus, um beinseitig zu arbeiten.

Daryl Mitchell (53 aus 35) und Kapitän Kane Williamson (46 aus 42) teilten sich anschließend einen vierten Wicket-Stand von 68 aus 50 Lieferungen, der geschnappt wurde, als Williamson von Shaheens hervorragendem Off-Cutter auf die Schaufel geworfen wurde.

Mitchell, der ohne einen Fumble von Haris Rauf am Bowler-End mit 31 ausgegangen wäre, holte sich einen 32-Ball-50 und seinen zweiten in ebenso vielen T20-Weltcup-Halbfinals, nachdem er eine ungeschlagene 72 von 47 getroffen hatte Auslieferungen beim Sieg über England in Abu Dhabi im vergangenen November.

Allerdings landete Mitchell dieses Mal auf der Verliererseite, als Babar Conway dafür bezahlen ließ, dass er ihn vom Bowling von Trent Boult geschmissen hatte.

Pakistan hat sein erstes T20-Weltcup-Finale seit dem Turniersieg in England im Jahr 2009 erreicht





Eine lbw-Überprüfung gegen Babar an 30 verlief im Sande, da Mitchell Santners Lieferung über die Stümpfe hüpfen sollte, bevor Neuseeland die Chance verpasste, den pakistanischen Kapitän an 35 mit Boult mit seinem schüchternen Schlag gegen die Stümpfe vom Punkt abzuwehren, da Babar kurz war seines Bodens.

Babar schied schließlich am 13. aus, nachdem er Boult mit Long-on zu Mitchell gehievt hatte, Rizwan versteckte sich, um denselben Bowler tief zu decken, und Haris wurde mit kurzem Bein von Santner abgefangen, aber Pakistan würde nicht bestritten werden.

Was kommt als nächstes?

Für Pakistan ist es das Finale am Sonntag auf dem Melbourne Cricket Ground. Für den Wettbewerb steht am Donnerstag das zweite Halbfinale dazwischen Indien und England im Adelaide Oval. Sehen Sie sich dieses Spiel live auf Sky Sports Cricket und Sky Sports Main Event an, wobei der Aufbau um 7 Uhr morgens vor dem ersten Ball um 8 Uhr morgens beginnt.