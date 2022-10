T20-Weltmeisterschaft: Jos Buttler sagt, dass England bereit sein wird, seinen Spielplan gegen Irland oder Australien anzupassen, wenn es regnet | Cricket-Nachrichten

Jos Buttler glaubt, dass England bereit sein wird, seinen Spielplan anzupassen, wenn Regen diese Woche bei seinen T20-Weltcup-Kämpfen gegen Irland oder Australien beim MCG stört.

Der australische Osten war aufgrund des anhaltenden La Nina-Wettermusters feuchter und kühler als gewöhnlich, wobei Regengüsse in Hobart am Montag dazu führten, dass Südafrika und Simbabwe kein Ergebnis erzielten.

Während das Wetter in Melbourne notorisch schwer vorherzusagen ist, sind für Mittwoch und Freitag Schauer vorhergesagt, die Englands Kampagne beeinträchtigen und zu verkürzten Spielen führen könnten.

Ein solches Ereignis könnte insbesondere Irland zugute kommen, da weniger Overs zu mehr Elfmeterschießen führen, aber Buttler ist von der Aussicht unbeeindruckt und glaubt, dass sein Kader vielfältig genug ist, um mit allen Eventualitäten fertig zu werden.

„Der Schlüssel liegt darin, schnell auf solche Dinge reagieren zu können“, sagte der englische Kapitän. „Du hast eine kleine Vorstellung von Dingen, die du tun könntest, wenn solche Dinge passieren.

„Aber ich möchte mich nicht zu sehr mit Was-wäre-wenns beschäftigen. Ich möchte nicht die ganze Nacht wach bleiben und darüber nachdenken, was passieren könnte, sondern einfach versuchen, darauf zu reagieren, wenn es passiert.

„Das Tolle an der Mannschaft und unserem Team ist, dass wir viele verschiedene Optionen haben, und selbst im selben Team kann man Leute bitten, verschiedene Rollen zu übernehmen.

„Das gibt uns viele Optionen, wenn sich Situationen ändern und schnell ändern – ob Regen oder so, und dann können wir versuchen, schnell den Kurs zu ändern und uns anzupassen.“

Balanceakt

Sam Curran spielte die Hauptrolle, als England sein Eröffnungsspiel im ICC T20 World Cup gegen Afghanistan gewann



Buttler räumte ein, dass es ein heikler Balanceakt ist, ein Spiel im Regen fortzusetzen und die Spieler auszuschalten – selbst wenn eine Seite kurz vor dem Sieg steht, wie Südafrika gegen Simbabwe.

In sieben Overs erzielten die Proteas eine überarbeitete Gesamtzahl von 64, die Proteas erreichten 51 für keines aus drei, aber der Regen im Bellerive Oval wurde stärker und Richard Ngarava aus Simbabwe schien sich nach dem Ausrutschen verletzt zu haben.

Die Offiziellen versuchten, das Spiel zu Ende zu spielen, aber die Spieler wurden ausgewechselt und jede Seite holte sich einen Punkt, wobei jeweils mindestens fünf Overs erforderlich waren, um ein Ergebnis zu erzielen.

„Auf welcher Seite auch immer Sie stehen, Sie werden wahrscheinlich eine gewisse Tendenz in eine Richtung haben“, sagte Buttler, dessen Mannschaft am Samstag in Perth mit einem Sieg über Afghanistan in fünf Wickets in die Weltmeisterschaft gestartet ist.

„Wenn wir zum Beispiel spielen und es ein bisschen regnet, das nicht so stark ist und es so aussieht, als würde es durchblasen, können wir dann einfach bleiben und weitermachen?

„Wo es vernünftig ist, das Spiel so lange wie möglich fortzusetzen, ist das meiner Meinung nach die richtige Entscheidung. Wenn es gefährlich oder unfair wird, dann ist es sicherlich die richtige Entscheidung, das Spiel zu stoppen.“

Buttler sagt, der Druck sei vor der T20-Weltmeisterschaft von seiner Seite



England-Rotation?

Sehen Sie, wie Englands Adil Rashid gegen Afghanistan einen fulminanten Fang macht



Buttler war sich nicht sicher, ob England bei einer so knappen Wende zwischen den Spielen in Irland und Australien einen oder zwei seiner Bowler wechseln würde.

Während Chris Woakes und Mark Wood ausgeruht sein konnten, während Chris Jordan, David Willey und Tymal Mills in den Flügeln warteten, war Buttler fest davon überzeugt, dass sie es sich nicht leisten können, einen Gegner zu übersehen, und dass sie gegen die Iren ihre seiner Meinung nach stärkste Aufstellung aufstellen werden .

„In einem so kurzen Turnier, in Spielen, bei denen man so ziemlich jedes Mal gewinnen muss, ist es wichtig, so oft wie möglich zu versuchen, das unserer Meinung nach beste Team auf den Park zu bringen“, fügte Buttler hinzu.

„Jedes Mal, wenn Sie Dinge für selbstverständlich halten oder die Opposition nicht respektieren, können Sie verletzt werden.

„Ich weiß, dass England gegen Irland offensichtlich von außen spielt, was zusätzliche Handlungsstränge oder zusätzliche Motivation für bestimmte Leute hinzufügt, aber für unser Team respektieren wir jeden Gegner.

„Wir erwarten von jedem, gegen den wir spielen, ein wirklich hartes Spiel. Wir spielen sehr oft ein Spiel nach dem anderen, und wir erwarten nicht, dass Irland nicht sein bestes Cricket bringt.

„Sie werden für das Spiel angefeuert werden. Sie werden versuchen wollen, uns zu schlagen, und wir wollen sie schlagen.“

