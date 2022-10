T20-Weltmeisterschaft: Irlands Super-12-Kampf gegen Afghanistan, das wegen Regens in Melbourne abgebrochen wurde | Cricket-Nachrichten

Irlands T20-WM-Duell gegen Afghanistan wurde wegen Regens in Melbourne abgebrochen, ohne dass ein Ball gebowlt wurde.

Das Super 12s-Match sollte um 15:00 Uhr Ortszeit (5:00 Uhr BST) im MCG beginnen, nur weil das Wetter einen möglichen Start verzögerte.

Die Schiedsrichter hatten eine Stunde später eine Spielfeldinspektion, während es immer noch regnete und sich am Rand des Außenfelds nasse Flecken bildeten, bevor das Spiel kurz nach 16:30 Uhr offiziell abgebrochen wurde.

Die Aufgabe war noch über eine Stunde vor dem geplanten Stichtag, obwohl die Erkenntnis, dass es mindestens eine Stunde dauern würde, bis der Boden trocken war, bedeutete, dass die Hände früh geschüttelt wurden.

Beide Teams verdienen sich einen Punkt aus dem Nicht-Ergebnis, was Irland nach seinem Schocksieg über England am Mittwoch auf drei Punkte hebt.

Irlands Kapitän Andrew Balbirnie (links) und Afghanistans Kapitän Mohammad Nabi verlassen das Feld, nachdem ihr Spiel abgebrochen wurde





Es ist das zweite Afghanistan-Spiel in Folge, das ohne Spiel abgebrochen wurde, nach dem verregneten Spiel am Mittwoch gegen Neuseeland am selben Ort.

Was kommt als nächstes?

Irland reist am Montag (08:00 Uhr GMT) nach Brisbane, um im Gabba gegen den Gastgeber des Turniers, Australien, anzutreten, während Afghanistan am selben Ort einen Tag später (04:00 Uhr GMT) gegen Sri Lanka antritt.

Mit einem Doppelspiel im Adelaide Oval am 4. November rundet Irland dann seine Super-12-Saison gegen Neuseeland (4 Uhr morgens GMT) ab, bevor Afghanistan später an diesem Tag gegen Australien spielt.