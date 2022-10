T20-Weltmeisterschaft: Englands Kapitän Jos Buttler sagt, Gastgeber Australien sei das Team, das es zu schlagen gilt | Cricket-Nachrichten

Jos Buttler sagt, dass Australien das Team ist, das es bei der T20-Weltmeisterschaft zu schlagen gilt, aber Mark Butcher denkt anders

Jos Buttler sagt, dass Gastgeber und Titelverteidiger Australien das Team ist, das es bei der T20-Weltmeisterschaft zu schlagen gilt, aber Mark Butcher glaubt, dass der englische Kapitän die Aufmerksamkeit absichtlich von seiner talentierten Mannschaft ablenkt.

Es waren anscheinend nur anhaltende Regenschauer im Manuka Oval in Canberra am Freitagabend, die England davon abhielten, Australien in seiner T20-Serie mit drei Spielen zu besiegen.

Ein 2:0-Sieg, der die Moral ankurbelt, bedeutet, dass England mit Zuversicht in die Weltmeisterschaft geht, die am Sonntag mit einer vorläufigen Vorrundenphase beginnt, aber Buttler sieht Australien immer noch als Spitzenreiter.

„Die Geschichte zeigt, dass die Gastgebernationen bei großen Turnieren im Allgemeinen leichte Favoriten sind“, sagte Buttler auf einer Pressekonferenz in Melbourne, bei der die Kapitäne aller 16 teilnehmenden Nationen anwesend waren.

„Viele Leute haben in Australien gespielt, aber natürlich wird niemand die Bedingungen kennen oder sich so an sie gewöhnen wie das australische Team (das auch der amtierende Meister ist).

„Sie müssten sie wahrscheinlich als Favoriten für das Turnier herauspicken.“

Buttler markierte seine Rückkehr von einer Wadenverletzung mit 150 Läufen in Englands drei Spielen gegen Australien, mit einem beeindruckenden Durchschnitt und einer Trefferquote von 75 bzw. 174,41.

Während Buttler der Ansicht ist, dass Australien stark daran interessiert sein sollte, seinen Titel zu behalten, erkennt er die Launenhaftigkeit des Formats an, wobei Englands Hoffnungen im letzten Jahr im Halbfinale von Neuseeland geendet sind.

„Es ist ein harter Wettbewerb“, fügte Buttler hinzu, dessen Team am kommenden Samstag in Perth mit der Super-12-Kampagne gegen Afghanistan beginnt.

„Hier gibt es einige großartige Spieler, besonders im T20-Cricket, eine Person kann dir das Spiel wegnehmen.

„T20 kann unberechenbar sein. Es gibt hier viele sehr, sehr gute Mannschaften, sehr gute Spieler, die alle während dieser Weltmeisterschaft ein Mitspracherecht haben werden.

„Wir freuen uns auf dieses Turnier und versuchen nicht, zu viel in vergangene Turniere oder Dinge hineinzuinterpretieren. Wir versuchen und lernen und werden jeden Tag besser und verbessern uns und freuen uns darauf, diesen Wettbewerb zu beginnen.“

Butcher: England scheint mir ein sehr, sehr gutes Team zu sein

Butcher sagte gegenüber Sky Sports News, er habe mit Buttler während ihres Sieges in der T20I-Serie in Pakistan gesprochen, wo der Skipper sagte, die Weltmeisterschaft sei ein „Freischlag“ für seinen Kader.

Der ehemalige England- und Surrey-Star Butcher behauptet jedoch, Buttlers Kommentare seien eine „Rauchwand“ vor dem Turnier in Australien.

„In Bezug auf das Turnier insgesamt ist es sehr schwierig, einen Gewinner im World T20 zu ermitteln, einfach weil es so viele Teams gibt, die an ihrem Tag ein Match gewinnen und jede Art von Wettbewerb von überall aus gewinnen können, und das macht es so aus spannendes Turnier“, sagte Butcher.

„Im 50-Over-Spiel kann man es von Anfang an wirklich eingrenzen, aber im World T20 bringt es die Teams ein bisschen näher zusammen, sodass jedes von fünf oder sechs Teams realistisch davon träumen kann, dieses Turnier zu gewinnen.“

Er schob sich vom Zaun weg und sagte: „Ich mag England. Im Moment sieht Australien nicht besonders gut aus, aber sie haben einen Rekord dafür, außerhalb des Turniers so zu sein und dann alle zu schockieren und es zu gewinnen.

„Schockierend ist das falsche Wort, um Australien zu beschreiben, weil sie einfach wissen, wie man internationale Turniere gewinnt, und sie spielen zu Hause.

„Ich habe mit Jos Buttler in Pakistan gesprochen und er sagte, dass dieses Turnier ein Gratishit ist und dass wir nicht zu den Favoriten gehören, und ich schaue mir irgendwie die Spieler an, die sie da draußen haben, und die Erfahrung, die sie in dieser Linie haben. und ich denke, das ist eine Nebelwand und eine Hälfte, weil sie für mich wie ein sehr, sehr gutes Team aussehen.

„Warum nicht? England kann es gewinnen.“