T20-Weltmeisterschaft: England will weitere Qualen in Adelaide vermeiden, während sie gegen Indien um einen Platz im Finale am Sonntag kämpfen | Cricket-Nachrichten

In den sieben Jahren seit Englands letztem WM-Spiel in Adelaide hat sich viel verändert.

Im Jahr 2015 waren sie beim White-Ball-Cricket weitgehend nutzlos, was durch ein Ausscheiden aus der Gruppenphase bei der 50-über-Weltmeisterschaft unterstrichen wurde, das durch eine 15-Run-Niederlage gegen Bangladesch in Südaustralien bestätigt wurde.

Aber England begibt sich zum Halbfinale der T20-Weltmeisterschaft am Donnerstag gegen Indien ins ästhetische Adelaide Oval – Aufbau ab 7 Uhr Sky Sports Cricket vor einem Start um 8 Uhr – als Seite, mit der man rechnen muss, vielleicht sogar eine, die man fürchten muss. Seit dieser sanften Kapitulation gegen Bangladesch hat es eine White-Ball-Revolution gegeben.

Donnerstag, 10. November, 7:00 Uhr



Das Finale der T20-Weltmeisterschaft 2016. Das Halbfinale der Champions Trophy 2017. Sieger der 50-Over-Weltmeisterschaft 2019. Halbfinalisten der letztjährigen T20-Weltmeisterschaft. Die Schüchternheit von 2015 wurde inzwischen durch einen härteren Ansatz ersetzt und brachte Ergebnisse.

„Wir haben gerade in der Umkleidekabine darüber (Spiel gegen Bangladesch) gesprochen“, sagte Kapitän Jos Buttler, dessen 65 von 52 Lieferungen gegen die Tigers vor sieben Jahren vergeblich waren, als England in einer Verfolgungsjagd von 276 für 260 vom Platz gestellt wurde .

Bild:

Chris Jordan stapft während der Niederlage Englands gegen Bangladesch bei der Weltmeisterschaft 2015 davon





„Jedes Mal, wenn Sie zu einem bestimmten Gelände zurückkehren, gibt es einige Erinnerungen und leider nicht immer gute. Es war ein echter Line-in-the-Sand-Moment im englischen White-Ball-Cricket und jetzt in einem Halbfinale zu sein und zu gehen Turniere mit einem Erwartungsniveau, dass wir gut abschneiden sollten, ist ein großartiger Ort, um zu sein.

„Es war deutlich zu erkennen, dass sich die Denkweise des englischen Cricket gegenüber dem White-Ball-Spiel und insbesondere unserer Spielweise geändert hat.

„Es hat uns bessere Ergebnisse gebracht. Das gibt uns viel Vertrauen in diesen Prozess, dass es funktioniert. Es scheint eine tief verwurzelte Spielweise im englischen Cricket zu sein. Es war eine fantastische Reise, an der wir beteiligt waren.“

Stokes: England wird keinen Rückschritt machen

Englands deutliche Verbesserung bei den Limited-Over-Formaten wurde vom ehemaligen Kapitän Eoin Morgan begonnen und in den letzten Wochen in Australien von Buttler fortgesetzt, der Ende Juni nach Morgans Rücktritt permanenter White-Ball-Skipper wurde.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



England musste im zweiten Spiel der Super-12-Phase gegen Irland in fünf Läufen bei DLS eine Niederlage hinnehmen



Bei diesem Turnier in England gab es einige Fälle, in denen es zu der zögerlichen Mannschaft kam, die sich stotternd durch die Weltmeisterschaft 2015 gekämpft hatte, genau wie im Sommer zu Hause, als sie eine White-Ball-Serie nicht gewannen.

Buttlers Mannschaft stotterte mit dem Schläger, als sie Afghanistan beim Auftakt der T20-Weltmeisterschaft in Perth besiegte, und spielte dann in den meisten Innings gegen Irland kaum einen Wurf, als sie im Melbourne Cricket Ground eine regenbedingte Niederlage hinnehmen mussten.

Beim nächsten Mal, als sie das Feld und den Allrounder Ben Stokes, dessen zerebrale 42 aus 36 Bällen gegen Sri Lanka am Samstag zogen, England ins Halbfinale zogen, waren sie jedoch wieder zu ihrer aggressiven und klinischen Bestform gegen Neuseeland zurückgekehrt ein Schlageinbruch mittlerer Ordnung – besteht darauf, dass seine Mannschaft im Halbfinale am Donnerstag nicht „vorsichtig“ gegen Indien sein wird.

Stokes sagte: „Wir sind jetzt in einer Position, in der es um alles geht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Schritt zurück machen wird.

„Wir reden viel darüber, wie wir spielen wollen, wenn es um Druckmomente geht, und was wir hier sehen werden, ist, dass wir versuchen, das zu liefern, worüber wir sprechen, und nicht die vorsichtige Option wählen.

„Wir hatten in der Gruppenphase ein paar Höhen und Tiefen, aber die können wir jetzt vergessen. Wir wissen, dass wir ein sehr schwer zu schlagendes Team sein werden, wenn wir auch nur annähernd dort abliefern, wo wir sein wollen.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Sehen Sie sich die Höhepunkte an, als England sich mit einem spannenden Vier-Wicket-Sieg gegen Sri Lanka in Sydney einen Platz im Halbfinale der T20-Weltmeisterschaft sicherte



Verletzungen könnten ein Problem für England sein

England ist also vielleicht nicht vorsichtig, aber sie könnten erschöpft sein.

Der übliche Schlagmann Nr. 3, Dawid Malan, wird wahrscheinlich nicht spielen, da er sich am Samstag beim Spiel gegen Sri Lanka eine Leistenverletzung zugezogen hat, während der schnelle Bowler Mark Wood unter allgemeiner Körpersteifheit leidet, die seine Fähigkeit zum Training in den letzten zwei Tagen beeinträchtigt hat.

Woods Abwesenheit wäre ein schwerer Schlag für England und ein großer Schub für Indien, das zum ersten Mal seit acht Jahren wieder ein WM-Finale erreichen will.

Phil Salt ist wahrscheinlich Malans Ersatz und wird auf Anhieb einspringen, obwohl Stokes seine wichtigsten Innings von diesem Punkt gegen Sri Lanka spielte, während Chris Jordan wahrscheinlich für Wood kommen würde.

Jordan könnte sogar trotzdem reinkommen, wenn England einen zusätzlichen Bowler will. Wenn sie es tun, würde Harry Brook verletzlich erscheinen, da er nur einmal in vier Schlägen in der mittleren Reihenfolge zweistellig geworden ist.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Michael Atherton, Nasser Hussain und Ian Ward diskutieren über den formstarken indischen Schlagmann Suryakumar Yadav und darüber, wie England im Halbfinale der T20-Weltmeisterschaft auf ihn zugehen sollte



Was Indien betrifft, so könnte die Tatsache, dass dieses Spiel auf einer gebrauchten Oberfläche gespielt wird und ein subkontinentales Gefühl haben könnte, ihnen Auftrieb geben – aber auch die Form von Suryakumar Yadav, einem durch und durch modernen Schlagmann, der überall frei, schnell und regelmäßig punktet den Boden mit einer glitzernden Reihe von Strichen.

„Suryakumar befördert kein zusätzliches Gepäck“

Im Jahr 2022 hat Indiens Nr. 4 1.026 internationale T20-Läufe mit einer Trefferquote von 186,54. Bei dieser WM hat er 225 bei einer Trefferquote von 193,96. Während Sie dies lesen, betrachtet er wahrscheinlich diese kurzen, quadratischen Adelaide Oval-Grenzen.

Der Indien-Skipper Rohit Sharma sagte über Suryakumar: „Er ist ein Typ, der einfach kein Gepäck trägt. Er hat viele Koffer – ehrlich gesagt liebt er seine Einkäufe – aber wenn es darum geht, zusätzlichen Druck, zusätzliches Gepäck zu tragen, ziehe ich es aus glaube nicht, dass er das in sich hat.“

Indien als Team könnte jedoch. Es ist 11 Jahre her, seit sie ihren Cricket-verrückten Fans eine Weltmeisterschaft geliefert haben – die 50-Over-Version auf heimischem Boden im Jahr 2011 – mit Niederlagen in der K.-o.-Runde bei den T20-Weltmeisterschaften 2014 und 2016 und den 50-Over-Weltmeisterschaften 2015 und 2019 Weltmeisterschaften.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Sehen Sie sich die Höhepunkte eines atemberaubenden Finales an, als Indien Pakistan in einem außergewöhnlichen T20-Weltcup-Duell im MCG besiegte



Indien ist Favorit, und der Sieg würde am Sonntag beim MCG zu einem köstlichen Aufeinandertreffen mit Pakistan führen, drei Wochen nachdem Rohits Männer Babar Azams in einem Last-Ball-Thriller zu Boden geschlagen hatten.

Aber England hat die Chance, die Fehler der letzten Weltmeisterschaft in Australien vollständig zu korrigieren, indem es diese gewinnt. Es ist Adelaide am Donnerstag und, so hoffen sie, Melbourne am Sonntag.

Sehen Sie sich das Halbfinale der T20-Weltmeisterschaft zwischen England und Indien am Donnerstag live auf Sky Sports Cricket an. Ein einstündiger Aufbau beginnt um 7 Uhr morgens vor einem Start um 8 Uhr morgens im Adelaide Oval.