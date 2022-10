T20-Weltmeisterschaft: Der Australier Matthew Wade spielt gegen England, obwohl er positiv auf Covid-19 getestet wurde | Cricket-Nachrichten

Der australische Wicketkeeper Matthew Wade hat vor dem entscheidenden Aufeinandertreffen der T20-Weltmeisterschaft mit England am Freitag positiv auf Covid-19 getestet, wird aber voraussichtlich weiterhin im MCG spielen.

Die Regeln erlauben es Spielern, die positiv getestet wurden, an Spielen teilzunehmen, obwohl die Bedingungen des International Cricket Council besagen, dass die Biosafety Advisory Group „der letzte Schiedsrichter hinsichtlich des Covid-Status eines Spielers und seiner daraus resultierenden Verfügbarkeit zur Teilnahme an einem Spiel sein wird“.

Wade, dessen Bedingungen als mild gelten, wird zum Spiel reisen und von seinen Teamkollegen wegtrainieren, nachdem er nach Adam Zampa der zweite Spieler im Lager geworden ist, der diese Woche positiv getestet wurde – Beinspinner Zampa setzte sich gegen Australiens sieben durch -Wicket-Sieg über Sri Lanka am Dienstag.

Sollte Wade nicht gegen England spielen, könnten David Warner oder Glenn Maxwell das Wicket behalten, da kein anderer anerkannter Handschuhmann im Kader ist, da Josh Inglis nach einer Handverletzung beim Golfspiel ausgeschlossen und durch den Allrounder Cameron Green ersetzt wurde.

Kapitän Aaron Finch ist eine weitere Option, nachdem er in der Big Bash League das Wicket gehalten hat.

Das Treffen zwischen Australien und England in Melbourne am Freitag (9:00 Uhr britischer Zeit, mit Aufbau ab 8:30 Uhr auf Sky Sports Cricket) ist ein virtueller Eliminator.

Beide Mannschaften haben bisher eines ihrer beiden Spiele in der Super-12-Gruppe 1 verloren, und eine weitere Niederlage könnte sich als endgültig erweisen.

England musste bei DLS in Melbourne eine Niederlage gegen Irland in fünf Läufen hinnehmen, als seine T20-Weltcup-Hoffnungen einen großen Erfolg erlitten



England folgte am Samstag in seinem Eröffnungsspiel in Perth einem Fünf-Wicket-Sieg gegen Afghanistan, gefolgt von einer glanzlosen fünfmaligen DLS-Niederlage gegen Irland im MCG am Mittwoch.

Australien erholte sich unterdessen von einem 89-Run-Thrashing gegen Neuseeland in Sydney am Wochenende mit diesem Erfolg über Sri Lanka in Perth, als Marcus Stoinis einen 18-Ball-Fifty – den schnellsten eines Australiers in T20Is – zerschmetterte, um seinen zu holen Seite zu einem Ziel von 158 mit 21 Bällen übrig.

