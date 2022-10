T20-Weltmeisterschaft: Andrew Balbirnie unterstützt Irland, um in der Super-12-Etappe vor der Herausforderung in Sri Lanka zu beeindrucken | Cricket-Nachrichten

Andrew Balbirnie besteht darauf, dass Irland bei der T20-Weltmeisterschaft an der Seite der Weltbesten antreten kann, und glaubt, dass sein Cricket-Stil den Teams in der Super-12-Phase Probleme bereiten kann.

Irland erholte sich von der Niederlage beim Gruppenauftakt gegen Simbabwe und besiegte Schottland in einem Must-Win-Spiel am Mittwoch, bevor es am Freitag den zweifachen Weltmeister Westindien besiegte und zum ersten Mal seit 2009 die erste Runde erreichte.

Balbirnie erzielte 37 von 23 Lieferungen und bildete mit Paul Stirling eine 73-Run-Eröffnungspartnerschaft, um sie auf den Weg zu einem Sieg mit neun Wickets gegen die Westindischen Inseln zu bringen. Irlands Kapitän ist gespannt, was seine Mannschaft erreichen kann, wenn sie ihren Super beginnen 12-Kampagne gegen Sri Lanka am Sonntag.

„Es war eine große Sache für uns, uns nicht zu viele Gedanken über die Ergebnisse zu machen, sondern uns nur auf unsere Leistung zu konzentrieren“, sagte Balbirnie nach dem Sieg am Freitag. „Wir hatten großes Glück, im Sommer durften wir gegen einige der besten Mannschaften der Welt spielen.

„Auf unsere Art der alten Schule zu spielen, wäre nicht erfolgreich gewesen, aber wenn wir versuchen, eine aufregende Art von Cricket zu spielen, können wir mit ihnen konkurrieren. Wir haben Südafrika und Indien ziemlich knapp bewältigt, Neuseeland an einem Tag Ich weiß, es ist eine andere Serie, aber so zu spielen bringt meiner Meinung nach das Beste aus uns heraus.

„Wir haben die Chance, in den nächsten zwei Wochen gegen noch bessere Mannschaften zu spielen. Hoffentlich können wir uns weiterhin unterstützen. Selbst wenn wir wie neulich mit dem Rücken zur Wand stehen, haben wir gekämpft und auf eine bestimmte Weise gespielt, und wir ein Spiel gewonnen, und so wollen wir, dass dieses Team spielt, gewinnt oder verliert.“

Irland wird als Außenseiter das Halbfinale aus der Gruppe mit sechs Mannschaften erreichen, zu der auch Afghanistan, die Gastgeber des Turniers Australien, England und Neuseeland gehören, obwohl Balbirnie seine Mannschaft immer unterstützt hat, um sich für die Super 12 zu qualifizieren, nachdem er vor einem Jahr verpasst hatte.

„Wir wussten, dass wir den Kader haben, um definitiv in die nächste Runde vorzudringen“, sagte Balbirnie. „Letztes Jahr gab es diese Enttäuschung, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir die Art von Cricket spielten, die das Weiterkommen in die nächste Phase rechtfertigte, während ich jetzt denke, dass wir als Team in einer viel besseren Position sind.“

Balbirnie fügte hinzu: „Sobald Sie sich in diese Situation gebracht haben [the Super 12s] Alles kann passieren. Wir sind erfreut. Wir wollen uns nur mit den Besten der Welt messen und wer weiß, wohin uns das führen kann?“

Sri Lanka erholte sich von der Niederlage gegen Namibia und besiegte die VAE und die Niederlande, um sich für die Gruppe A zu qualifizieren. Chamika Karunaratne ist zuversichtlich, dass die T20-Weltmeister von 2014 Irland vor eine härtere Herausforderung stellen werden als die Westindischen Inseln.

„Bei einer Weltmeisterschaft kann alles passieren, weil es Druck, Stress und vieles mehr gibt“, sagte Karunaratne. „Jedes Team wird immer besser und sie kämpfen und spielen gutes Cricket und analysieren jeden Spieler.

„Ich bin nicht überrascht, dass Irland gekommen ist, weil Irland letztes Jahr gutes Cricket gespielt hat und sie immer besser werden. Als Team und sogar Bowling, Schlagen, Fielding – alle drei Formate – machen sie es wirklich gut, also Ich bin nicht überrascht.

„Sie [Ireland] haben wirklich gut geschlagen, und sie sehen stark aus und treffen große Schüsse, sehr gut. Die Sache ist, dass es wirklich schwer ist, jeden Tag so zu spielen. Es sind andere Bedingungen, andere Teams, andere Taktiken.

„Also haben wir einen Plan und wir wissen, was wir tun müssen und was sie falsch und was sie richtig gemacht haben. Für alles haben wir wirklich gute Pläne für sie. Wir sehen, dass sie wirklich gut geschlagen haben und gratulieren ihnen, aber ich ziehe es an Ich glaube nicht, dass das morgen passieren wird, weil wir denken, dass wir eine bessere Mannschaft und bessere Spieler sind.“

