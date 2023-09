Düsseldorf Wer möchte das leugnen: Der Kapitalismus hat schon bessere Tage gesehen. Mit der Finanzkrise 2007/2008 oder Skandalen wie „Dieselgate“ machte er sich angreifbar. Und so ist es kaum verwunderlich, dass Systemkritik schon seit Längerem so aktuell ist wie Ende der 1960er Jahre.

Erschwerend kommt hinzu, dass Klimabedrohungen – als Ausdruck eines kapitalistischen Wachstumszwangs – scheinbar Argumente für diejenigen liefern, die jeden Tag am System zweifeln. Dabei gerät schnell in Vergessenheit, dass der Umweltschaden in kommunistischen „Fail States“ weitaus größer war.

Bezeichnenderweise findet die bekannte Freiheit-oder-Sozialismus-Debatte nun vor dem Hintergrund der Proteste der „letzten Generation“ und der Abstinenzprediger statt, die in weniger Konsum mehr Leben sehen.

Zwei Bücher höchst leidenschaftlicher Autoren sind prototypisch für die neue alte Kontroverse;

Da ist zum einen der deutsche Journalist Philipp Krohn, 46, der mit seinen Favoriten John Stuart Mill (1806 bis 1873), Friedrich August von Hayek (1899 bis 1992) und Amartya Sen (geb. 1933) den „Ökoliberalismus“ propagiert: Sozialer Markt Die Wirtschaft soll durch geeignete ökologische Maßnahmen gestärkt und klimaresistent gemacht werden.

>> Lesen Sie hier: YouTube – Einblicke in einen Weltkonzern

Auf der anderen Seite steht Kohei Saito, 36, ein japanischer Philosoph. Mit seinem geliebten Karl Marx (1818 bis 1883) bewaffnet, fordert er einen „Systemzusammenbruch“, einen langen Marsch in Richtung eines „Nachwuchskapitalismus“. Der alte Kapitalismus mit seinen hohen Kohlendioxid-Emissionen, das wird hier schon deutlich, ist an allem schuld und nicht zu retten.

Kohei Saito: Systemabsturz. Der Sieg der Natur über den Kapitalismus.

dtv-Verlag,

München 2023,

320 Seiten,

25 Euro

In seinem Heimatland löste der japanische Neomarxist mit seiner sprachlich ermüdenden Philippika keine Revolution aus, verkaufte aber mehr als eine halbe Million Bücher. Kohei Saito, der Karl Marx während seines Studiums in Berlin begegnete, argumentiert mit sehr späten Erkenntnissen des deutschen Philosophen, die kurz vor seinem Tod in unveröffentlichten Notizen festgehalten wurden. Saito entdeckte sie.

Marx stellte hier die Frage, ob die Produktivkräfte des Kapitals tatsächlich uneingeschränkt für die Befreiung der Arbeiterklasse eingesetzt werden könnten, wie einst im „Kommunistischen Manifest“ oder im „Kapital“ angenommen. Nein, entschied er nun, die Natur würde dem anhaltenden Raubbau an den Ressourcen ein Ende setzen. Der alte „Produktivismus“ war überholt. Eine intensive Beschäftigung mit dem Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur sorgte für diesen letzten Dreh.

Saito glaubt, dass Marx nun eine nachhaltige „Degrowth Economy“ im Sinn hatte: „Das Wirtschaftswachstum der Moderne versprach uns ein Leben in Wohlstand.“ Die Umweltkrise des Anthropozäns macht jedoch deutlich, dass es ironischerweise das Wirtschaftswachstum ist, das die Grundlagen des menschlichen Wohlstands untergräbt.“

Dinge, die unnötig Begierden wecken

Die Antwort darauf ist das Streben nach Eigentum und Verwaltung der Produktionsmittel durch alle, durch die Gemeinschaft (Marx: „Vereinigung“) – nicht jedoch durch eine Einparteiendiktatur wie in der Volksrepublik China.

Bei Marx ist es wichtig, die „Commons“ wie Bildung, Natur, Menschenrechte und Gesellschaft wiederherzustellen. Kommunismus bedeutet also Überfluss, der Kapitalismus schafft jedoch Mangel und Mangel, was sich bereits in der Immobilienfrage zeigt.

Da hilft angeblich nur eine Revolution. Weil es die Vision des Autors ist, die Arbeitszeit radikal zu verkürzen, bräuchte es weder Unternehmensberater noch Investmentbanker noch Supermärkte und Restaurants, die die ganze Nacht geöffnet haben. Einbezogen werden sollen Ölkonzerne, Großbanken und digitale Infrastruktur (Internetkonzerne).

„Marketing, Werbung, Verpackungen und andere Dinge, die nur unnötig Begehrlichkeiten wecken“, wären ebenso verboten wie „Monopole auf geistiges Eigentum“. Stattdessen wird die Betreuung älterer, kranker und bedürftiger Menschen wichtig.

Der Marxist Saito kann über Formen des „grünen Konsums“ oder des „grünen Wachstums“ nur spotten. „Was tun Sie eigentlich gegen die globale Erwärmung?“ er fragt. Ihre eigene Einkaufstasche? Keine Getränke in PET-Flaschen? Elektroauto?

Das neue „Opium des Volkes“

Allein diese guten Absichten seien sinnlos, denn „das Kapital täuscht Sorge um die Umwelt vor und wir fallen auf dieses Greenwashing herein“. Saito lehnt auch die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN ab und sagt, sie seien nur ein „Alibi-Akt mit dem einzigen Zweck, die Dringlichkeit der Krise zu verschleiern“. Das ist das neue „Opium des Volkes“ (für Marx war es Religion).

Philipp Krohn setzt den Wutausbrüchen des Systemrevolutionärs umweltfreundliche Reformideen im real existierenden Kapitalismus entgegen – um explizit die UN-Ziele der Klimaneutralität zu erreichen. Der Herausgeber der „Frankfurter Allgemeinen“ hat sein lebhaft geschriebenes Konzeptbuch zum Ökoliberalismus aus Zeitungsartikeln und intensiver Rezeption verschiedener Werke von Ökonomen entwickelt.

Philipp Krohn: Ökoliberal. Warum Nachhaltigkeit Freiheit braucht.

Frankfurter Allgemeines Buch,

Frankfurt 2023,

272 Seiten,

24 Euro

Der Markt als Regulierungsprinzip habe sich als überlegen erwiesen, sei aber „blind“ gegenüber der Übernutzung der Ressourcen gewesen, die uns eine „ökologische Krise lebensbedrohlichen Ausmaßes“ beschert habe, sagt er. Und prognostiziert: „In zwei Jahrzehnten werden Öl, Erdgas und Fracking-Infrastruktur zu wertlosen Stranded Assets wie die Zeche Zollverein.“

Aber wir alle müssen anders essen, anders leben, uns anders fortbewegen, anders Energie verbrauchen, anders konsumieren: „Manchmal hilft die Technik, mal anderes Verhalten.“ Jeder sollte seinen ökologischen Fußabdruck berechnen und ihn reduzieren.

Allerdings ließen sich die notwendigen Innovationen in freien Marktwirtschaften leichter umsetzen als in einer kontrollierten Politik, schreibt Krohn. Ingenieure können die Folgen der Technik besser einschätzen als Abgeordnete. Bisher fehle es jedoch an einer „Synthese aus ökologischem Bewusstsein und Freiheitsleidenschaft“ – was er ausgleichen will.

>> Lesen Sie hier: Die Geschichte des Klimas: Wie wir mit unserer Zukunft spielen

Krohn betont immer wieder, dass die bisherigen fünf großen Massenaussterben auf der Erde immer mit dem Anstieg der Kohlenwasserstoffe zu tun hatten.

In seinem Buch beschwört er so viele Umweltwarnungen aus früheren Zeiten, dass man sich ständig fragt, warum eine Gesellschaft eigentlich so vergesslich sein kann. Besonders hervorzuheben ist der Ökonom Kenneth Boulding. Er beschrieb den Übergang von einer bedenkenlosen „Cowboy-Wirtschaft“ zu einer nachhaltigen Wirtschaft, die die Interdependenzen des „Raumschiffs Erde“ berücksichtigt.

Politiker und CEOs könnten einen Satz von Bouldings in ihren Büros aufhängen: „Der wichtigste Maßstab für den Erfolg einer Volkswirtschaft sind nicht Produktion und Konsum, sondern die Art, der Umfang, die Qualität und die Komplexität des gesamten Kapitalstocks, der den Zustand der Wirtschaft widerspiegelt.“ die Menschen in diesem System und bezieht ihren Geist mit ein.“

Ökomoralismus? Nein danke

Unter Krohns drei „Aushängeschildern des Ökoliberalismus“ spielt eindeutig Friedrich August von Hayek die Hauptrolle, der Verfechter der „bestmöglichen Nutzung des Wettbewerbs als Mittel zur Koordinierung menschlicher Leistungen, nicht als Argument dafür, die Dinge so zu belassen, wie sie sind“. „.

Es wird daran erinnert, dass Hayek nicht nur als Impulsgeber für Deregulierung, sondern auch für Klima- und Umweltschutz verstanden werden kann: „Die Verwendung bestimmter Schadstoffe zu verbieten oder besondere Vorsichtsmaßnahmen für deren Verwendung festzulegen, die Arbeitszeit zu begrenzen oder sanitäre Anlagen zu fordern.“ Einrichtungen ist mit dem Schutz des Wettbewerbs voll und ganz vereinbar.“

Auch John Stuart Mill engagierte sich für eine intakte Umwelt. Und Amartya Sen erklärt ohnehin angesichts der von ihm erlebten Klimakatastrophe, dass die Natur kein sicherer Ort mehr sei, „unsere gesamte Existenz als Mensch ist vollständig von der Umwelt abhängig“.

Emissionen erfordern Kontrolle überall auf der Welt: „Wir müssen lernen, an andere zu denken und nicht nur an uns selbst.“ In Anlehnung an Mills Betonung, Hayeks Wettbewerbsgeist und Sens alternatives Entwicklungsverständnis resümiert Krohn: „Wer Ökologie und Freiheit gegeneinander ausspielt, wird am Ende beides verlieren.“

Und auch Malte Faber, bei dem Krohn in Heidelberg studierte, spielt eine große Rolle: „Nachhaltigkeit muss durch Freiheit gehen“, wie es der pensionierte Professor ausdrückte. Irgendwann nach der Finanzkrise frischte er seine Marx-Lektüre auf, allerdings ohne nach eigenen Angaben etwas zu finden, was die Lösung der heutigen Probleme erleichtern würde. Der Kollege aus Japan ist bekanntlich ganz anderer Meinung.

Grundlegende Unterschiede im Vergleich

Natürlich enthält der Vergleich der beiden ökopolitischen Bücher grundlegende Unterschiede – und damit in jedem Fall einen Erkenntnisgewinn. Hier der Grundglaube an eine freie Gesellschaft und an Reformen, an die Wirkung von Preisen, die Angebot und Nachfrage steuern, dort der im Tribunenton verkündete, fast manichäische Utopismus von der Rettung eines allwissenden Gesellschaftsapparats, der alles danach beurteilt Nach welchem ​​Muster auch immer, auf jeden Fall mit Verbot und Enteignung.

Hier der bedingungslose Wunsch nach Freiheit, dort die verrückte Idee, öffentlichen Wohlstand mit „Kommunismus“ gleichzusetzen und die private Produktion so stark einzuschränken, dass es wenig zu verteilen gibt. Der eine will den „lernenden Kapitalismus“, der andere den sterbenden Kapitalismus.

Die beiden Autoren unterscheiden sich in ihren beiden Werken grundsätzlich, beide plädieren jedoch für eine Reduzierung der Emissionen. Nachhaltige grüne Welt

Gemeinsam ist beiden Autoren, dass sie unbedingt eine Reduzierung der Emissionen anstreben und eine Revision der Dogmengeschichte durchführen wollen. Was für den einen Marx ist, ist für den anderen Hayek. Beide nutzen das Klimathema als Katalysator für die Umsetzung der politischen Idee in den Kommunen („Fearless Cities“ oder „Transition Towns“). Beide lehnen bloßen Ökomoralismus ab.

Allerdings wirken alle angesprochenen Systemthemen manchmal akademisch, wenn es ums Überleben geht. Über konkrete Maßnahmen, über Innovationen. Die Luft muss besser sein, die Erde darf nicht heißer sein, die Wassermengen dürfen nicht noch größer sein. Ob Wachstum aus der notwendigen Umstrukturierung resultiert, ist im Zweifel zweitrangig.

Ohnehin wird es schwierig sein, die Wähler von einer Änderung ihres gewohnten Lebensstils zu überzeugen: Alle sind für Klimaschutz, solange es sie nichts kostet. Es geht um den neuen Rahmen, den eine Regierung für ein System schaffen muss, das eher einer Marktwirtschaft als einem Monopolkapitalismus ähneln muss. Philipp Krohn hat dafür einen schönen ersten und letzten Satz formuliert: „Wir sind zu spät.“ Das heißt anders ausgedrückt: Fangen Sie an!

Mehr: Klimawandel – Wie wir unsere Zukunft verspielen