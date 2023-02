Systemfehler: Warum CNN online über geschlechtsspezifische Ungleichheiten berichten wird

Vorausgesetzt, Sie können online gehen oder ein Mobiltelefon haben, haben uns das Internet, Social-Media-Plattformen, digitalisierte Zahlungs- und Telekommunikationssysteme einen unglaublichen Zugang zu Informationen verschafft; erleichterte Kommunikation und Verbindung mit Menschen auf der ganzen Welt; ermöglichte es uns, Gemeinschaften oder Unternehmen zu gründen oder ihnen beizutreten, oder Bewegungen für den Wandel fast überall auf der Welt zu unterstützen und vieles mehr. Automatisierung und maschinelle Lernalgorithmen führen zu unermesslicher Effizienz und größerer Personalisierung.

Dennoch setzen führende Unternehmen im öffentlichen und privaten Sektor stark auf die weitere Beschleunigung der digitalen Transformation. Daher ist es wichtig zu fragen: Wer gewinnt und wer verliert? Welche Annahmen sind in diese Technologien eingebaut, die allgegenwärtig geworden sind? Gefällt uns die Fahrtrichtung und wie wenden wir das Schiff, wenn uns das nicht gefällt?

Bei As Equals, dem globalen Gender-Reporting-Team von CNN, haben wir diese Fragen durch die Linse der Auswirkungen der digitalen Technologie auf Frauen, queere Menschen und geschlechtsspezifische Minderheiten untersucht, insbesondere auf diejenigen im globalen Süden.

Letzten Sommer haben wir einen Monat lang in sechs separaten Gesprächen Menschen zusammengebracht, die an der Schnittstelle von Geschlecht und Technologie arbeiten, und sie gefragt, welche Themen immer wieder auftauchen. welche Chancen und Herausforderungen es wert sind, ins Rampenlicht gerückt zu werden; was dringend und wenig darüber bekannt ist, wie das Leben von Frauen – und unsere Gesellschaften als Ganzes – von digitalen Technologien beeinflusst werden.

Das überwältigende Feedback war folgendes: Erstens bestimmt Ihre Geschlechtsidentität in vielen Teilen der Welt, ob Sie überhaupt online gehen können, und sobald Sie dies tun, prägt diese Identität Ihre Online-Erfahrung. Frauen und geschlechtsspezifische Minderheiten sind online weniger sicher als Männer.

Zweitens gibt es keine Wunderwaffe. Das Abschalten des Internets oder sogar von Plattformen, wenn Menschen nicht sicher sind, sind Lösungen repressiver Staaten, um auch in sogenannten progressiven Minderheitengruppen weiter auszugrenzen oder zu überwachen. Darüber hinaus konnten Frauen und geschlechtsspezifische Minderheiten trotz all ihrer Fehler digitale Tools und Plattformen zu ihrem Vorteil nutzen.

Drittens bedeutet die Art und Weise, wie Tools und Plattformen heute funktionieren, nicht, dass ihr Kurs für immer festgelegt ist. Bürgerinnen und Bürger können das Internet und den Weg unserer digitalen Zukunft gestalten. Wir müssen nur wissen wie.

Für den Rest des Jahres wird As Equals unter der Leitung von Redakteurin Meera Senthilngam also weiterhin den preisgekrönten Journalismus produzieren, für den wir bekannt geworden sind, und dieses Mal unsere Linse auf die Systemfehler richten, die sich in unserem Leben herauskristallisiert haben online gegangen sind und überlegen, wie diese Fehler behoben werden können. Wir beginnen mit einer Untersuchung [add story link] Dies zeigt, dass Frauen, die sich der Militärherrschaft in Myanmar widersetzen, ihre persönlichen Daten auf öffentlichen Telegrammkanälen geteilt haben, zusammen mit sexuell eindeutigen Bildern und frauenfeindlichem Missbrauch. Die Absicht? Um Frauen zum Schweigen zu bringen, die seit dem Putsch im Februar 2021 eine zentrale Rolle bei der Organisation von Protesten für die Demokratie gespielt haben.

Im Bewusstsein, dass viele von uns nicht wissen – oder daran erinnert werden müssen – wie wir uns online sicherer machen können (selbst wenn wir versuchen, die Systeme zu ändern, die uns unsicher machen), wird As Equals zugängliche Leitfäden erstellen, die unsere Berichterstattung begleiten. Diese gemeinsam nutzbaren und speicherbaren Ressourcen helfen den Zuschauern von CNN dabei, mehr über Online-Risiken zu erfahren, und bieten Schritte, um Ihre Online-Präsenz sicherer zu machen.

Senthilingam sagte: „Das Internet hat Milliarden von Menschen Hoffnung, Verbindung und Möglichkeiten geboten, aber wir müssen uns mit der Tatsache befassen, dass dieselbe Verbundenheit auch für viele Frauen und geschlechtsspezifische Minderheiten eine wirklich harte Realität geschaffen hat. Wie können die Medien mehr davon ermöglichen? das Gute und weniger das Schlechte? Eine Möglichkeit besteht darin, den Menschen beide Realitäten zu zeigen und sie daran teilhaben zu lassen, etwas dagegen zu tun.“

Sie fügte hinzu: „Experten sagten uns einstimmig, dass ein wichtiger Schritt zu einem besseren und sichereren Internet darin besteht, das Bewusstsein und Verständnis dafür zu schärfen, was online passiert und wie man sich schützen kann.

Um mehr über die Serie zu erfahren, können Sie sich per E-Mail an die Herausgeberin der Serie, Meera Senthilingam, oder die Chefredakteurin von As Equals, Eliza Anyangwe, wenden: asequals@cnn.com