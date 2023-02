Syrischer Mann gräbt nach 30 vom Erdbeben verschütteten Verwandten

Ein Mann in Syrien hat es nach einem Erdbeben aus seinem Haus geschafft und ist in den letzten zwei Tagen durch Trümmer gegangen, um nach 30 seiner Verwandten zu suchen.

Er hat bisher 10 Leichen geborgen.

Bei dem Erdbeben kamen mehr als 11 700 Menschen ums Leben, darunter mehr als 2 600 im vom Krieg zerrütteten Syrien.

Malek Ibrahim schaffte es nach dem Erdbeben in Syrien aus seinem Haus und dachte, er könne erleichtert aufatmen. Aber 30 Verwandte wurden anderswo immer noch vermisst.

In den vergangenen zwei Tagen hat Ibrahim hartnäckig mit seinen Händen an den Trümmern gerissen, während er nach Familienmitgliedern sucht, die begraben wurden, als das tödliche Erdbeben am Montag sowohl Syrien als auch die Türkei heimsuchte.

Bisher ist es ihm gelungen, mit Hilfe von Anwohnern und Rettern in Besnaya, einem Dorf im Nordwesten an der türkischen Grenze, das von der Katastrophe schwer getroffen wurde, zehn Leichen zu bergen.

Sein Onkel, sein Cousin und ihre Familien waren alle unter den Trümmern eingeschlossen.

„Die ganze Familie ist weg. Es ist ein totaler Völkermord“, sagte der 40-Jährige dreckig.

Er, seine Frau und seine Kinder konnten ihr Haus in der Stadt Idlib lebend verlassen.

Aber er sagte, er habe wenig Hoffnung, dass eines seiner erweiterten Familienmitglieder, die von dem eingestürzten Gebäude in Besnaya festgehalten wurden, überlebt habe.

„Jedes Mal, wenn wir eine Leiche bergen, erinnere ich mich an die schönen Zeiten, die wir zusammen verbracht haben“, sagte er und weinte, als er mit einer Spitzhacke noch mehr Trümmer entfernte.

Trümmerhaufen sind jetzt über eine einst ruhige und idyllische Landschaft mit Olivenbäumen verstreut.

Früher hatten wir Spaß und scherzten herum, aber nie wieder … Ich werde sie nie wieder sehen.

Als das Beben der Stärke 7,8 am Montag im Morgengrauen eintraf, flohen Ibrahim, seine Frau und acht Kinder aus ihrem Haus in Idlib im von Rebellen gehaltenen Nordwesten.

Sie waren aus dem südlichen Teil der Provinz nach Gewalt im langjährigen Krieg in Syrien gezogen, der seit 2011 rund eine halbe Million Menschen getötet und Millionen weitere vertrieben hat.

Ibrahims Familie blieb stundenlang im strömenden Regen draußen auf der Straße, während Dutzende von Gebäuden zu Boden stürzten.

Sobald er hörte, dass das Gebäude seiner Familie in Besnaya eingestürzt war, eilte er in die 40 km entfernte Stadt Idlib.

„Ein dem Untergang geweihtes Volk“

„Wir graben ohne Schlaf, in der Hoffnung, dass vielleicht jemand am Leben ist“, sagte er, obwohl er in seinem Herzen weiß, dass die Chancen dafür gering sind.

„Es ist ein Gefühl, das ich nicht beschreiben kann, eine Tragödie“, sagte er, „wir sind im wahrsten Sinne des Wortes ein dem Untergang geweihtes Volk.“

Das Erdbeben hat ganze Gebäudeblöcke in Besnaya dem Erdboden gleichgemacht.

Dutzende Anwohner, Kämpfer und Retter versammelten sich oben auf den Ruinen, gruben sich durch die Trümmer und riefen nach Überlebenden darunter – in der Hoffnung, dass jemand antwortet.

Sie haben vor Freude geweint, als sie einen Überlebenden gerettet haben, und Familien getröstet, die ängstlich auf Nachrichten von eingeschlossenen Verwandten warten.

Etwa 20 km südlich, im Dorf Ramadiya, weinte Ayman Diri, als er in den Trümmern nach seinem Bruder und seinen acht Neffen suchte.

Nach stundenlangem Graben zogen Retter die Leiche seines 12-jährigen Neffen heraus.

Diri sagte, er weigere sich, die Hoffnung aufzugeben, dass jemand am Leben sein könnte, insbesondere nachdem es ihm mit Hilfe von Rettern gelungen war, andere zu retten, die unter dem eingestürzten Gebäude eingeschlossen waren.

„Wir können nur das Beste hoffen … obwohl wir den Zustand des Gebäudes sehen können“, sagte er und blickte auf die pulverisierten Betonplatten.

„Möge Gott meinem Bruder gnädig sein, ob er lebt oder tot ist.“