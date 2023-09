DDer syrische Führer Bashar al-Assad hat die Abschaffung der militärischen Feldgerichte angekündigt, vor denen tausende Menschen ohne ordentliches Verfahren zum Tode verurteilt worden sein sollen. Assad erließ ein Dekret, das die Proklamation von 1968 „beendet“, mit der die Gerichte geschaffen wurden, teilte das Präsidialamt am Sonntag mit.

„Alle Fälle, die an die militärischen Feldgerichte verwiesen werden, sind an die Militärjustiz zu verweisen“, heißt es in der Erklärung, die über den Onlinedienst Telegram veröffentlicht wurde und mit sofortiger Wirkung in Kraft trat. Ein syrischer Anwalt sagte gegenüber AFP, dass Militärgerichte seit den Unruhen in den 1980er Jahren Zivilisten vor Gericht gestellt hätten.

Einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International aus dem Jahr 2017 zufolge sind die Regeln und Verfahren der militärischen Feldgerichte „so summarisch und willkürlich, dass sie nicht als tatsächliche Gerichtsverfahren betrachtet werden können“. Sie würden nur ein paar Minuten dauern. Tausende Menschen, die im berüchtigten Sednaya-Gefängnis nördlich der Hauptstadt Damaskus festgehalten wurden, wurden nach „Prozessen“ vor einem solchen Gericht durch Massenerhängungen getötet.

Die Entscheidung sollte mit Vorsicht getroffen werden

Die Entscheidung vom Sonntag sei „längst überfällig“, müsse aber „mit Vorsicht getroffen werden“, sagte ein Aktivist, der anonym bleiben wollte. „Vor allem, weil das Regime nie anerkannt hat, dass diese Gerichte die Menschenrechte der Inhaftierten verletzen.“ Der Aktivist schätzte, dass aufgrund solcher Urteile Zehntausende Menschen hingerichtet wurden.







Diab Serriya von der Vereinigung der Häftlinge und Vermissten im Sednaja-Gefängnis sagte, dass Häftlinge, wenn sie an Militärgerichte verwiesen werden, zumindest einen Anwalt bekommen. „Etwa 70 Prozent der Gefangenen in der Sednaya-Einrichtung wurden nach 2011 vor das Militärfeldgericht gestellt, das die meisten von ihnen zum Tode verurteilte“, sagte er.

Mit der Niederschlagung friedlicher Proteste begann 2011 in Syrien ein Bürgerkrieg, der bis heute andauert. Nach Angaben von Aktivisten wurden allein heute bei Kämpfen zwischen der syrischen Armee und von der Türkei unterstützten Milizen im kurdisch kontrollierten Nordosten Syriens 23 Menschen getötet. Rami Abdel Rahman, Leiter der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, sagte, bei den Kämpfen im Tal Tamr-Gebiet seien am Sonntag 18 pro-türkische Kämpfer und fünf syrische Soldaten getötet worden.

Tal Tamr liegt in der Nähe eines von Ankara und seinen Verbündeten kontrollierten Grenzstreifens. Die oppositionelle Beobachtungsstelle für Menschenrechte stützt sich auf ein breites Netzwerk von Informanten. Die von Ihnen gemachten Angaben können oft nicht unabhängig überprüft werden.