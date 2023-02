Syrien stellt den Schienenverkehr ein — RT World News

Ein starkes Beben tötete mindestens 371 in dem arabischen Land und mindestens 1.014 im benachbarten Türkiye

Der Schienenverkehr wurde in ganz Syrien eingestellt, nachdem das Land von einem tödlichen Erdbeben heimgesucht wurde, teilte das Verkehrsministerium am Montag mit. In einer Erklärung auf seiner Website sagte das Ministerium, dass technische Teams Straßen, Gleise, Brücken und Fähren auf Schäden untersuchten.

Ein starkes Erdbeben hat am Montagmorgen den Süden von Türkiye und den Nordwesten Syriens erschüttert und in beiden Ländern Zerstörungen angerichtet. Nach Angaben des syrischen Gesundheitsministeriums wurden 371 Menschen getötet und mindestens 1.089 verletzt.

Das syrische Ministerium für Öl und Bodenschätze sagte, dass die Banias-Raffinerie an der Mittelmeerküste, die größte des Landes, geschlossen wurde, nachdem Erdstöße ein Leck von Erdölprodukten verursacht hatten.

Nach Angaben des Ministeriums soll die Reparatur 48 Stunden dauern. Auch Gasanlagen in Aleppo seien beschädigt worden, hieß es.

Beamte sagten, mehrere historische Stätten und Artefakte seien beschädigt worden, darunter die mittelalterliche Zitadelle von Aleppo, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Nach Angaben der Behörden traten Risse an der Fassade des Hauptmuseums der antiken Stadt auf.

Die Armee wurde in die betroffenen Gebiete entsandt, um den Rettern bei der Beseitigung der Trümmer und der Suche nach Überlebenden zu helfen.

Im benachbarten Türkiye seien 1.014 Menschen getötet und 5.385 verletzt worden, teilten die Behörden mit. Nach Angaben von Präsident Recep Tayyip Erdogan war die Katastrophe das stärkste Erdbeben, das das Land seit 1939 erlebt hat.