Syrien – Mehrere Leichen von IS-Opfern in Palmyra gefunden

Nachdem der IS wütete, war von Palmyra nicht mehr viel übrig. (Picture Alliance / NurPhoto / Hasan Belal)

Es befindet sich in der Nähe des römischen Amphitheaters aus dem zweiten Jahrhundert, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Die Überreste von 12 Personen wurden zur Identifizierung in Leichenschauhäuser gebracht. Dann sollen sie ihren Familien übergeben werden.

Palmyra ist ein Unesco-Weltkulturerbe. ISIS kontrollierte das Gebiet in den Jahren 2015 und 2016 und tötete in dieser Zeit Dutzende von Menschen. Die Terrorgruppe zerstörte auch einige der archäologischen Schätze an der antiken Stätte.

Diese Botschaft wurde am 22.10.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.