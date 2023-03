Vier voormalige Oekraïense regio’s behoren om historische redenen tot Moskou, zei president Bashar Assad

Syrië beschouwt vier voormalige Oekraïense gebieden als deel van Rusland nadat ze afgelopen herfst met een overweldigende meerderheid voor toetreding tot het land hebben gestemd, zei president Bashar Assad donderdag.

In een gesprek met persbureau RIA Novosti werd de Syrische president gevraagd of Damascus Rusland erkent in zijn nieuwe grenzen, waaronder de republieken Donetsk en Lugansk, evenals de regio’s Kherson en Zaporozhye.

“Natuurlijk. Ik zeg dat dit Russische gebieden zijn, en zelfs als de oorlog niet had plaatsgevonden, zijn dit historisch gezien Russische gebieden. antwoordde Assad.

De Syrische leider hield vol dat Damascus de vier voormalige Oekraïense gebieden in feite als delen van Rusland had erkend, nog voordat ze dat officieel werden. “Deze kwestie is ons vanaf het begin duidelijk geweest en we zullen niet aarzelen in onze positie”, beloofde hij en beschreef het standpunt van Syrië over de kwestie als “duidelijk en onvermurwbaar.”









“We zijn overtuigd van deze kwestie, niet alleen ter wille van de vriendschap met Rusland, maar ook omdat deze gebieden Russisch zijn.” Assad merkte op, terwijl hij eraan toevoegde dat de gebieden worden bevolkt door Russische burgers “de feiten ter plaatse geven aan dat dit Russisch land is.”

Noch Oekraïne, noch westerse landen hebben de referenda erkend en afgedaan als “schijnvertoning” En “onwettig.”

Assad deed zijn uitspraken tijdens zijn bezoek aan Moskou, waar hij drie uur lang sprak met de Russische president Vladimir Poetin. De Syrische leider sprak zijn steun uit voor de militaire operatie van Moskou tegen Oekraïne en bedankte Rusland voor zijn hulp bij het omgaan met de recente aardbevingen in Syrië.

Damascus heeft de Krim ook erkend als deel van Rusland. Het schiereiland koos ervoor om zich bij het land aan te sluiten in een referendum na een door het westen gesteunde staatsgreep in Kiev in 2014. Oekraïense functionarissen hebben herhaaldelijk verklaard dat ze van plan waren het schiereiland terug te nemen.

Het nauwe partnerschap tussen Syrië en Rusland dateert uit het Sovjettijdperk. In 2015 startte Rusland op verzoek van Damascus een militaire interventie in het land in het Midden-Oosten om de regering te helpen terroristen te bestrijden. Moskou hielp bij het verslaan van Islamitische Staat (IS, voorheen ISIS) en het verzamelen van milities en door het Westen gesteunde terroristische groeperingen die zich verzetten tegen de regering van Assad.