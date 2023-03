DAMASCUS, Syrië (AP) – Syrië verwelkomde zaterdag de overeenkomst tussen Iran en Saoedi-Arabië om de diplomatieke betrekkingen te herstellen en hun ambassades te heropenen, en zei dat dit zal leiden tot meer stabiliteit in de regio.

Iran is een belangrijke financier van de regering van president Bashar Assad, terwijl Saoedi-Arabië oppositiestrijders steunt die hem uit de macht proberen te zetten.

Iran en Saoedi-Arabië zijn vrijdag overeengekomen om de diplomatieke betrekkingen te herstellen en hun ambassades te heropenen na zeven jaar van spanningen. De grote diplomatieke doorbraak waarover met China is onderhandeld, verkleint de kans op een gewapend conflict tussen de regionale rivalen, zowel rechtstreeks als in proxy-conflicten.

De deal werd gesloten in Peking tijdens het ceremoniële Nationale Volkscongres van China. Het vertegenwoordigt een grote diplomatieke overwinning voor de Chinezen, aangezien de Arabische Golfstaten waarnemen dat de Verenigde Staten zich langzaam terugtrekken uit het ruimere Midden-Oosten. Het komt ook omdat diplomaten hebben geprobeerd een einde te maken aan het langdurige conflict in Jemen, waarin zowel Iran als Saoedi-Arabië diep verankerd zijn.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de betrekkingen met Saoedi-Arabië willen normaliseren, maar de deal met Iran, de aartsrivaal van Israël, zal dat bemoeilijken. Het zou er ook voor kunnen zorgen dat Israël zich meer alleen voelt als het besluit een militaire aanval uit te voeren op het nucleaire programma van Iran, terwijl het dichter bij het niveau van wapens kruipt.

Het was niet meteen duidelijk of de overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en Iran zal helpen de politieke impasse in Libanon te doorbreken. Het land wordt geleid door een regering in lopende zaken sinds eind oktober de ambtstermijn van president Michel Aoun afliep. Libanon zit sindsdien zonder president te midden van diepe verdeeldheid in het parlement van het land.

De machtige door Iran gesteunde Hezbollah-groep zei eerder deze week dat het de christelijke politicus Sleiman Frangieh steunt om de volgende president van het land te worden, maar er zijn berichten dat Saoedi-Arabië zich verzet tegen de bondgenoot van de groep om president te worden.

Libanon is in de greep van de ergste economische en financiële crisis in zijn moderne geschiedenis. Het is geworteld in decennia van corruptie en wanbeheer door de politieke klasse die sinds het einde van de burgeroorlog van 1975-1990 het kleine land van 6 miljoen mensen, waaronder 1 miljoen Syrische vluchtelingen, leidt.

Landen, waaronder olierijke Golfstaten, hebben gezegd dat ze Libanon zullen helpen nadat het land hervormingen heeft doorgevoerd. Dat zou miljarden dollars aan investeringen en leningen kunnen opleveren.

Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken verwelkomde de overeenkomst in een verklaring en noemde het een “belangrijke stap die zal leiden tot meer veiligheid en stabiliteit in de regio”.

Het voegde eraan toe dat de overeenkomst ook zal leiden tot samenwerking die “positief zal reflecteren op de gemeenschappelijke belangen van de volkeren van de twee landen in het bijzonder en de volkeren van de regio in het algemeen”.

Na de aardbeving van 6 februari die Turkije en Syrië trof, waarbij meer dan 50.000 mensen om het leven kwamen, waaronder meer dan 6.000 in Syrië, was Saoedi-Arabië een van de vele Arabische landen die hulp verleenden aan delen van Syrië die in handen zijn van de regering.

Het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken gaf deze week toe dat er een “consensus groeit” onder de Golfmonarchieën en andere Arabische landen dat het isoleren van Damascus niet werkt en dat dialoog noodzakelijk is. Het Syrische lidmaatschap van de Arabische Liga, een confederatie van Arabische regeringen, werd in 2011 opgeschort vanwege het meedogenloze optreden tegen demonstranten.

Het Syrische conflict, dat volgende week zijn 13e jaar ingaat, heeft bijna een half miljoen mensen gedood en de helft van de vooroorlogse bevolking van 23 miljoen ontheemd.

_____

Mroue rapporteerde vanuit Beiroet.

Albert Aji en Bassem Mroue, The Associated Press









Kulturelle En