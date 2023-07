CNN

Das Houston Health Department hat einen Syphilis-Ausbruch mit einem Anstieg von 128 % bei Frauen in der Stadt und einem neunfachen Anstieg angeborener Fälle in Houston und Harris County seit 2019 gemeldet.

Gesundheitsbehörden gaben den Ausbruch in einer Pressemitteilung vom Donnerstag bekannt.

Nach Angaben des Ministeriums stiegen die Neuinfektionen von 2019 bis 2022 um 57 %. Im Jahr 2022 gab es 2.905 Neuinfektionen, verglichen mit 1.845 Neuinfektionen im Jahr 2019.

Der Pressemitteilung zufolge gab es im Jahr 2022 674 Fälle bei Frauen, ein starker Anstieg gegenüber 295 Fällen im Jahr 2019. Und im Jahr 2021, dem letzten Jahr, für das Statistiken vorliegen, gab es 151 Fälle von angeborener Syphilis, verglichen mit nur 16 Fällen im Jahr 2016.

Angeborene Syphilis tritt auf, wenn eine schwangere Person die bakterielle Infektion im Mutterleib auf ihr Baby überträgt. Eine unbehandelte angeborene Syphilis kann zu einer Totgeburt führen oder die Organe oder Knochen des Babys schädigen.

„Für schwangere Frauen ist es von entscheidender Bedeutung, Schwangerschaftsvorsorge und Syphilistests in Anspruch zu nehmen, um sich vor einer Infektion zu schützen, die zum Tod ihrer Babys führen könnte“, sagte Marlene McNeese Ward, stellvertretende stellvertretende Direktorin im Büro für HIV/STI und HIV des Gesundheitsministeriums von Houston Prävention von Virushepatitis, in der Pressemitteilung. „Eine schwangere Frau muss sich während ihrer Schwangerschaft dreimal auf Syphilis testen lassen.“

Laut der Pressemitteilung sollten schwangere Frauen bei ihrem ersten vorgeburtlichen Besuch, im dritten Trimester und bei der Entbindung auf Syphilis getestet werden.

Der Mitteilung zufolge erlässt das Gesundheitsamt in seinen Gesundheitszentren alle klinischen Gebühren für sexuell übertragbare Infektionen.

Darüber hinaus wird die Abteilung „den Einsatz ihrer mobilen HIV/STD-Klinik ausweiten, um die Anzahl kommunaler Screening-Standorte zu erhöhen und in Gebieten einzurichten, die als Hotspots gelten und anhand von Daten zur Krankheitsüberwachung und zum Fallmanagement ausgewählt werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Syphilis ist eine bakterielle Infektion, die häufig durch sexuellen Kontakt übertragen wird. Die Krankheit beginnt normalerweise mit einer schmerzlosen Wunde an den Genitalien oder im Mund – direkter Kontakt mit den Wunden verbreitet die Infektion.

Wenn Syphilis frühzeitig erkannt wird, lässt sie sich leicht mit Antibiotika behandeln. Doch ohne Behandlung kann die Infektion jahrelang oder sogar jahrzehntelang im Körper schlummern, bevor sie Gehirn, Nerven, Augen und andere Organe befällt. Es kann zu Taubheit, Blindheit und Tod führen.

Angeborene Syphilis ist in den gesamten USA sprunghaft angestiegen, insbesondere im Süden und Südwesten. Die Zahl der Infektionen bei Neugeborenen sei in den letzten zehn Jahren landesweit um etwa 700 % gestiegen, sagte ein CDC-Beamter zuvor gegenüber CNN. Experten führten den Anstieg auf eine Kombination von Faktoren zurück, darunter fehlende öffentliche Mittel für Programme zur sexuellen Gesundheit, einen Mangel an qualifiziertem Personal und eine ungleichmäßige Abdeckung der Vorsorgeuntersuchungen durch Medicaid.

Da Syphilis im Frühstadium möglicherweise keine offensichtlichen Symptome aufweist, bemerken schwangere Frauen und ihre Ärzte sie möglicherweise nicht und werden überhaupt nicht darauf untersucht.