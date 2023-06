Synodaler Weg fortgesetzt: Bischöfe verweigern Finanzierung

Schwerer Rückschlag für den synodalen Weg: Bischöfe und Laien hatten tatsächlich gemeinsam Reformvorschläge für mehr Kontrolle der bischöflichen Macht, mehr Frauenrechte und einen angemessenen Umgang mit der Vielfalt der Geschlechteridentitäten beschlossen.

Vier Bischöfe verweigern die Genehmigung der Finanzierung

Doch nun droht der Reformprozess am Geld zu scheitern. Laut einer Stellungnahme der Deutschen Bischofskonferenz wollen vier Bischöfe einer weiteren Förderung nicht zustimmen. Die vier Bischöfe sind Gregor Maria Hanke aus Eichstätt, Stefan Oster aus Passau, Rudolf Voderholzer aus Regensburg und Kardinal Rainer Maria Woelki aus Köln. Da in der Bischofskonferenz in Finanzfragen das Einstimmigkeitsprinzip gilt, ist die Finanzierung gescheitert.

Die 27 deutschen Diözesanbischöfe beraten derzeit in Berlin über das weitere Vorgehen mit den Reformvorschlägen des Synodalen Weges. Eine große Mehrheit der Diözesanbischöfe halte es für wichtig, dass die 15 Beschlüsse schnellstmöglich umgesetzt werden, fasst die Bischofskonferenz das Ergebnis der Beratungen zusammen. Einige Vorschläge müssen an den Papst weitergeleitet werden, andere sollen in einem „Synodalausschuss“ weiterverfolgt werden.

Die Bischöfe wollen nicht gegen die Weisungen des Papstes verstoßen

Zu diesem Zweck muss die Bischofskonferenz finanzielle und personelle Ressourcen bereitstellen. Ihren Einwand gegen die Finanzierung begründen die vier Bischöfe in einer separaten Pressemitteilung. Die Einrichtung eines Synodalausschusses in Deutschland widerspricht den klaren Anweisungen von Papst Franziskus. „Daher können wir diesem Schritt zum jetzigen Zeitpunkt nicht zustimmen“, sagten die Bischöfe.

Tatsächlich haben der Papst und hochrangige Beamte in Rom immer wieder Kritik am synodalen Weg geäußert. „Wenn wir in Deutschland weitermachen würden, würde sich die Polarisierung unter den Gläubigen hier, unter den Bischöfen und in der Gemeinschaft der Weltkirche nur noch verstärken“, sagten die vier Bischöfe.

Mehrheit der Bischöfe sucht nach „alternativem Finanzierungsmodell“

Die Mehrheit der deutschen Bischöfe zeigt sich von dem Einwand offenbar unbeeindruckt: Nach Angaben der Bischofskonferenz suchen sie nun nach einem alternativen Finanzierungsmodell, das ihnen die Weiterarbeit ermöglicht. Die erste Sitzung des Synodalausschusses soll wie geplant im November stattfinden.

Befürworter des Synodalen Weges, etwa die Reformgruppe Maria 2.0, reagierten auf der Bischofskonferenz mit Enttäuschung bis Verärgerung und sprechen von einem „Wortbruch der DBK“. Auch die Aussage der Bischofskonferenz, sie gehe weiterhin von der ersten Sitzung des Synodalausschusses im November aus, ändert nichts am Frust der Reformer.

Maria 2.0 spricht von „Wortbruch“ der Bischöfe

„Selbst für den Fall, dass reformwillige Bischöfe einen alternativen Weg zur Finanzierung des Synodalausschusses finden“, heißt es in einem offenen Brief von Maria 2.0 an die Bischöfe, „stehen viele Christen vor der Frage, wie sie mit diesem Bruch umgehen sollen.“ Vertrauen, ja, in der Lage sein, diesem klerikalen Machtmissbrauch zu trotzen.“

Für viele Katholiken werde es nur einen Weg geben, so die Unterzeichner des offenen Briefes: „Dieses zutiefst archaische System der römisch-katholischen Kirche“ zu verlassen.

Hilflosigkeit in katholischen Frauenvereinen

Auch die katholischen Frauenverbände kfd und KDFB zeigten sich ratlos über die Blockadehaltung einiger Bischöfe. „Offensichtlich haben vier Bischöfe den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt“, sagte die stellvertretende KFD-Bundesvorsitzende Agnes Wuckelt in einer entsprechenden Stellungnahme und fragte: „Was muss noch passieren, um die ausgestreckten Hände zahlreicher engagierter Katholiken für eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen?“ Kirche sie ergreifen und ihnen nicht ins Gesicht schlagen?“ Dennoch betont Maria Flachsbarth, Präsidentin des KDFB: „Wir sind fest davon überzeugt, dass der Synodalausschuss und sein Nachfolger, der Synodalrat, ihre Arbeit aufnehmen werden.“