Bundeskanzler Olaf Scholz sagte in seiner Begrüßungsrede: „Diese Synagoge mitten in Dessau sagt: Jüdisches Leben ist und bleibt ein Teil von Deutschland. Es gehört hierher.“ Deutschland wird alles tun, um jüdisches Leben zu schützen und zu stärken.

Mit Blick auf den Hamas-Angriff und die damit einhergehenden antisemitischen Vorfälle in Deutschland: „Wegschauen ist unangebracht. Schweigen ist unangebracht, wenn Juden auf unseren Straßen nicht sicher sind. Wenn Davidsterne auf Häuser geschmiert werden, wenn Brandsätze geworfen werden.“ in Synagogen, wenn die Opfer des Terrors verspottet und die Täter verherrlicht werden.“

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte in seiner Begrüßungsrede, dass der Antisemitismus in unserer Gesellschaft nicht verschwunden sei. „Jüdische Menschen müssen sich hier, in Sachsen-Anhalt und weltweit sicher fühlen.“

Aufgrund der Öffnung der Synagoge in Dessau-Roßlau wird es auch am Sonntag zu Verkehrsbehinderungen in der Stadt kommen. Hintergrund sind die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen aufgrund des Hamas-Terroranschlags auf Israel und weil Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet wird. Wie das Polizeirevier Dessau-Roßlau mitteilte, wird es am Sonntag den Verkehr rund um die Synagoge regeln. Mehrere Straßen werden daher gesperrt.