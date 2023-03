Geschreven door Angus Watson, CNNSydney, Australië

In een tijdelijke Aboriginal-vergaderruimte genaamd Marri Madung Butbut – of “Many Brave Hearts” in de taal van de oorspronkelijke bewoners van Sydney, het Gadigal-volk – kwamen acht artiesten tevoorschijn door lasers en lichten die lijken te bewegen en op de elektronische beat te duwen.

“Je kunt ons niet vertellen wie we zijn, omdat we het al weten,” verklaarde het dreunende volkslied.

Meer dan twee decennia nadat de eerste WorldPride werd gehouden in Rome, Italië, wordt het tweejaarlijkse LGBTQ-evenement voor het eerst georganiseerd in Australië (en het zuidelijk halfrond). Volgens de organisatoren is het het grootste evenement in Sydney sinds de Olympische Spelen van 2000, met naar verwachting meer dan 500.000 mensen die naar de stad zullen komen voor het drie weken durende festival.

Een paradeganger houdt een Aboriginal-vlag omhoog tijdens een wandeling in de Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras Parade als onderdeel van de Sydney WorldPride op 25 februari 2023 in Sydney, Australië. Credit: Jenny Evans/Getty Images

Premier Anthony Albanese nam zaterdag deel aan de Mardi Gras-parade en de Sydney Harbour Bridge sluit deze zondag voor een Pride-mars. Maar in tegenstelling tot eerdere edities, waaronder de WorldPride van 2019 in New York, heeft een groot deel van het programma speciale aandacht voor de inheemse LGBTQ-gemeenschappen in Australië.

Onder meer dan 300 evenementen is een schoonheidswedstrijd in Marri Madung Butbut, waar zes Aboriginal en Torres Strait Islander dragqueens – waaronder vier voormalige winnaars van Miss First Nation – strijden om de titel van Miss First Nation: Supreme Queen. Twee andere inheemse koninginnen, uit de Bunun-gemeenschappen in Taiwan en de Māori-gemeenschappen in Nieuw-Zeeland, waren ook uitgenodigd om deel te nemen.

Voorafgaand aan de finale van dinsdag vertelde een deelnemer met de artiestennaam Lasey Dunaman het publiek dat haar performance-persona haar heeft geholpen om zekerder te zijn van haar eigen identiteit.

“Ik was op een heel slechte plek. Het was diep en het was donker, en dat komt echt doordat ik niet geaccepteerd werd door mijn eigen familie”, zei ze, een moment van kwetsbaarheid biedend op een nacht van vreugde en gedurfde optredens.

Rechters in de missverkiezing Miss First Nations: Supreme Queen. Credit: Joseph Mayers/Sydney WorldPride

Op de openingsavond van de driedaagse competitie beoordeelden de juryleden de queens op hun catwalkkostuums, die stuk voor stuk symbool stonden voor het culturele erfgoed van de deelnemer.

“Ik noem dit ‘Koori Pride Rising’,” zei Dunaman op het podium, terwijl ze haar outfit uitlegde – een nauwsluitende zwarte jurk met een vlammotief onder een groot gouden hart. “Het is om uit de as te herrijzen, in een wereld van liefde en hoop.”

De zaal barstte uit in waarderend gejuich voor Dunaman en haar jurk, die onmiddellijk het zwart, rood en geel van de Aboriginalvlag opriep. Het woord “Koori” verwijst naar de First Nations van Zuidoost-Australië.

Deelneemster Cerulean, die dinsdag Supreme Queen werd genoemd, beschreef haar zelfgemaakte jurk als “geïnspireerd door de zeestromingen… en hoe de haai beweegt.”

“Mijn totem is een hamerhaai”, zei ze op het podium. “De manier waarop ik loop, de weg die ik door het leven ga, wordt weerspiegeld in mijn totem.”

‘Minderheid binnen een minderheid’

Co-creative director van Sydney WorldPride, Ben Graetz, beweert dat Aboriginal Australiërs, die al minstens 65.000 jaar op het continent wonen, niet alleen de oudste nog bestaande cultuur ter wereld zijn, maar ook de “oudste homogemeenschap ter wereld”.

Hoewel er weinig bewijs is over de historische status of erkenning van niet-heteroseksuele mensen in de Aboriginal-culturen van Australië, zijn concepten als genderfluïditeit gedocumenteerd onder bepaalde inheemse groepen.

Zo spelen mannen en vrouwen op de Tiwi-eilanden, voor de kust van Darwin in het Australische Northern Territory, al generaties lang tegengestelde genderrollen in de veilige ruimte van podiumkunsten. Mannen speelden bijvoorbeeld zwanger zijn, bevallen en borstvoeding geven in dans. De eilanden herbergen ook een aanzienlijke populatie zustermeisjes, een term voor inheemse transvrouwen. (Inheemse transmannen staan ​​in Australië bekend als broederjongens).

Maar niet alle First Nations-groepen hebben een open houding ten opzichte van seksuele geaardheid en geslacht, waardoor sommige LGBTQ-mensen stigma ervaren binnen hun eigen gemeenschap.

Graetz stelt dat onder de Britse koloniale overheersing – waar veel inheemse volkeren hun taal en cultuur werden ontnomen door middel van onderwijsbeleid dat alleen in het Engels was en discriminerende praktijken – de inheemse LGBTQ-geschiedenis, die volgens hem al generaties lang mondeling was doorgegeven, ook verloren ging.

Volgens de Australian Human Rights Commission ervaren LGBTQ Aboriginals en Torres Strait Islander-volkeren tegenwoordig een aantal belangrijke en kruisende punten van discriminatie en marginalisering in Australië.

Daarbij gaat het om ervaringen met racisme, discriminatie en isolement, maar ook om onvoldoende toegang tot openbare diensten zoals gezondheidszorg, aldus de commissie.

De in Sydney gevestigde hiv- en lhbtq-gezondheidsorganisatie ACON zegt dat de hiv-cijfers onder de inheemse bevolking de afgelopen tien jaar niet zijn gedaald, ondanks het feit dat het aantal infecties onder de bredere Australische bevolking is gedaald. In een rapport uit 2019 schreef de organisatie dat reguliere gezondheidsdiensten, of diensten die niet specifiek gericht zijn op inheemse bevolkingsgroepen, “vaak inconsistent zijn bij het opzetten van cultureel inclusieve seksuele gezondheidsprogramma’s”.

“Stigma en discriminatie dragen bij aan het wantrouwen in gezondheidsdiensten, wat op zijn beurt bijdraagt ​​aan slechte hiv- en andere gezondheidsresultaten onder Aboriginals”, concludeerde het rapport.

Na een succesvolle crowdfundingscampagne reisde een groep van 30 transgendervrouwen van de Tiwi-eilanden meer dan 4.000 kilometer (2.485 mijl) naar Sydney om hun gemeenschap voor het eerst te vertegenwoordigen tijdens de Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras-parade in 2017. Credit: Zak Kaczmarek/Getty Images/BESTAND

Graetz zei dat inheemse LGBTQ-mensen met dezelfde moeilijkheden worden geconfronteerd als die in andere delen van de Australische samenleving, “maar we hebben ook de extra uitdaging om een ​​First Nations-persoon te zijn in dit land.”

“En ik denk dat dat net een nadeel is”, voegde hij eraan toe. “Het gaat over de effecten van kolonisatie. Het is een minderheid zijn binnen een minderheid.”

In de woorden van Miss First Nation-deelnemer Trinity Ice: “Australië heeft veel werk te doen.”

Van ‘ruig en klaar’ tot RuPaul

Graetz is al lang bezig met dit werk. In 2017, twee jaar voordat Sydney de rechten won om WorldPride te hosten, organiseerde hij de inaugurele Miss First Nation in een nachtclub in de stad Darwin.

Inheemse koninginnen uit heel Australië werden uitgenodigd om deel te nemen aan de wedstrijd. Een documentaire over de vijfdaagse verkiezing, “Black Divas”, heeft sindsdien een cultstatus verworven.

“(De competitie) is ontstaan ​​uit de behoefte om meer kansen te creëren voor Aboriginal en Torres Strait Islander drag queens,” zei hij. “Het was een beetje ruw en klaar, maar het was ook erg leuk.”

“Ik ben een First Nations-dragperformer en dus merkte ik dat daar niet veel zichtbaarheid of gelegenheid voor was”, zei Graetz, die al meer dan twee decennia optreedt met zijn dragpersonage Miss Ellaneous.

Deelnemers aan de Miss First Nations: Supreme Queen, een schoonheidswedstrijd voor inheemse dragqueens. Credit: Joseph Mayers/Sydney WorldPride

Zes jaar nadat Graetz Miss First Nations lanceerde, zijn verschillende alumni van de verkiezing fulltime professionele artiesten geworden. Voormalige deelnemers Jojo Zaho en Pomara Fifth zijn verschenen in het tv-programma “RuPaul’s Drag Race Down Under”.

Voor Graetz toont het groeiende succes van de First Nations-draggemeenschap de diversiteit aan die niet alleen bestaat binnen de LGBTQ-gemeenschap, maar in Aboriginal Australië.

“Hoe meer we naar buiten kunnen gaan en onze verhalen kunnen vertellen en zichtbaar kunnen zijn, hoe meer we samen kunnen komen als een queer gemeenschap en als een land,” zei hij.

Die gemeenschap gaat genieten van het meest zichtbare moment tot nu toe, wanneer zondag 50.000 mensen in regenboogkleuren over de iconische Harbour Bridge van Sydney marcheren. Een First Nations contingent zal de leiding nemen.