SYCAMORE – Sycamore School District 427 ambtenaren stelden wijzigingen voor in een handvol studentengelden voor het volgende schooljaar, die van kracht zouden kunnen worden in afwachting van een stemming in de schoolraad die in april wordt verwacht.

Assistent-hoofdinspecteur voor zakelijke dienstverlening Nicole Stuckert vroeg het bestuur van het schooldistrict van Sycamore om te overwegen een paar vergoedingen te verhogen en tegelijkertijd één geheel te schrappen.

Het studentengeld voor lessen Sycamore High School Agriculture zou worden verhoogd met $ 10, van $ 50 naar $ 60; extra kaartjes voor het afstuderen van de middelbare school (na de eerste vijf gratis kaartjes die aan studenten worden gegeven) zouden met 100% stijgen, van $ 5 naar $ 10, en vervangende student-ID’s zouden stijgen van $ 2 naar $ 5.

Tegelijkertijd zou het studentengeld van $ 40 voor de technologiehulpklas van Sycamore High School worden afgeschaft.

“Ik denk dat ze redelijk zijn, weet je, vooral gezien de inflatie”, zei bestuursvoorzitter Jim Dombek.

Tijdens de bestuursvergadering werd Stuckert door bestuurslid Micheal DeVito II gevraagd wat het het district zou kosten om alle studentengelden te verlagen, en of ze ooit collegegelden zag dalen.

Stuckert zei dat het district momenteel ongeveer $ 500.000 binnenhaalt via instructiekosten en dat het schrappen ervan gevolgen zou hebben voor het hele budget.

“We brengen ongeveer een half miljoen dollar binnen met lesgelden, wat niet klinkt als een hoop geld in ons totale budget, maar als je een half miljoen dollar bent kwijtgeraakt, komt dat neer op een heleboel uitgaven die we denk ik ‘ d moet kijken. Denkend vanuit een personeelsperspectief, want dat is onze grootste uitgaven, dus als we die instructiekosten zouden schrappen, denk ik dat dat schadelijk zou zijn voor ons algehele budget, ‘zei Stuckert. “Ik denk gewoon dat met de kosten van alles die omhoog gaan, ik die nooit zie dalen.”

De verhogingen van de vergoedingen zouden niet noodzakelijkerwijs een nadelige invloed hebben op de meest financieel achtergestelde gezinnen in het Sycamore-schooldistrict, omdat de ongeveer 850 studenten die in aanmerking komen voor gratis lunches ook kwijtschelding van hun instructiekosten krijgen.

Studenten die een gereduceerd lunchtarief hebben, maar geen gratis lunch ontvangen, moeten nog steeds hun volledige lesgeld betalen; Stuckert zei echter dat het district werkt met gezinnen die het moeilijk hebben.

“We werken met gezinnen die niet alles vooruit kunnen betalen. We hebben tal van gezinnen die betalingsplannen hebben”, zei Stuckert.

Het voorstel van Stuckert zou ook formeel de mogelijkheid voor Sycamore-studenten opheffen om een ​​pas te kopen om het veldhuis van het district in het weekend te gebruiken. Ambtenaren zeiden dat de pas een optie was die vóór de COVID-19-pandemie aan studenten werd aangeboden en die geen comeback zal kunnen maken.

“Eerlijk gezegd verloren we waarschijnlijk geld aan dat scenario omdat we een veldwerker in dienst namen en er niet genoeg mensen binnenkwamen en er gebruik van maakten”, zei Stuckert.