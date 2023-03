Der SWR Rundfunkrat hat in seiner Sitzung am 17. Maart die zowel de Vorsitzenden Argyri Paraschaki-Schauer als Jutta Pagel-Steidl stellvertretenden in hun bestätigt. Außerdem beschäftigten sich die Mitglieder mit aktuellen Reformprozessen, insbesondere zur Umsetzung des 3. Medienänderungsstaatsvertrags.

Wahlen: Beide stellvertretenden Vorsitzenden wiedergewählt

Nachdem in een Sondersitzung in januari van de Vorsitzende des Rundfunkrats nieuw gewählt wurde, staat in dieser Sitzung die Wahlen für die beide Stellvertreterposten en. Argyri Paraschaki-Schauer, entsendet vom Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen Baden-Württemberg, werd de eerste stellvertretende Vorsitzende in ihrem Amt. Jutta Pagel-Steidl, die actief is voor die Behindertenorganisationen Baden-Württemberg im Rundfunkrat, wurde als twee stellvertretende Vorsitzende ebenfalls wiedergewählt.

1. stellvertretende Vorsitzende Argyri Paraschaki-Schauer: Diversität zichtbar machen

Ich freue mich, dass ich die Gremienarbeit actief als stellvertretende Vorsitzende mitgestalten kann. Het is een van de meest onderbelichte landen, dat de diversiteit van de Gesellschaft in de Gremien zo goed als het programma zei en de verschiedene Perspektiven werden gehoord. Denn Medien tragen durch re Reporterstattung, ihre Program und die Darstellung von gesellschaftlicher Vielfalt zur Meinungsbildung bei. Gemeinsam konnen met de SWR-constructie, aber kritisch bekritiseerd.

2. stellvertretende Vorsitzende Jutta Pagel-Steidl: Barrierefreiheit vorantreiben

Barrière-efreiheit is een van de meest centrale landen van de wereld en de bescherming ervan in de SWR Rundfunkrat ein. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist für alle Menschen da. En als je eenmaal wakker bent, moet je inademen en het onbeschermde bed van Nutzerinnen en Nutzer angepasst sein. Meine Wiederwahl als 2. stellvertretende Vorsitzende zeigt auch, dass es dem gesamten Rundfunkrat ein Anliegen, Barrierefreiheit im linearen Fernsehen, im Hörfunk en online weiter voranzutreiben.

Gremien gestalten Veränderungen mit

Der voraussichtlich ab Sommer geltende 3. Medienänderungsstaatsvertrag brengt veel voor de Gremien Veränderungen met sich. Gemeinsam met de SWR Verwaltungsrat en andere Aufsichtsgremien der ARD bereitet der SWR Rundfunkrat die Umsetzung dieser nieuwe Aufgaben vor. Het is mogelijk dat de Erarbeitung een kwalitatieve richtlinie en een passung van de ARD-telemediensatzung krijgt. U zult zien dat er meer thema’s zijn over de nalevingsregelgeving en de richtlijnen van Public Corporate Governance Kodex op de agenda. Zur Umsetzung haben verschiedene Arbeitsgruppen auf Ebene des SWR und der Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK)

Vorsitzender Engelbert Günster: Viele Prozesse parallel

Zurzeit sindviele Prozesse gleichzeitig zu bewältigen, um die Zukunft des SWR sowie der ARD mitszugestalten en damit einen Beitrag zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags zu leisten. Umso mehr freue ich mich, die constructieve Team-Arbeit mit meinen beide Stellvertreterinnen weiterzuführen. Dus we hebben contact met elkaar en we kunnen veel vragen stellen, een van die herausforderungen naar meistern.

Informatie over Rundfunkrat

De Rundfunkrat vertritt die Interessen der Allgemeinheit en überwacht die Einhaltung der Programmgrundsätze. There berät den Intendanten in allgemeinen Programmangelegenheiten. Das Gremium setzt sich aus 74 Mitgliedern zusterammen. 51 Mitglied uit het Land Baden-Württemberg en 23 Mitglied uit het Land Rheinland-Pfalz entsandt. Sie sind in ihrer Amtsführung and Aufträge oder Weisungen nicht bounden. Die Amtszeit des Rundfunkrats beträgt fünf Jahre. De Rundfunkrat die de Vorsitzenden sowie die eerste en zweite Stellvertretung voor die Dauer von 30 Monaten, wobei der eerste Vorsitz en de eerste Stellvertretung Mitglieder van de Rundfunkrats aus verschiedenen Ländern sein müssen.